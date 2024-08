Las fiestas de San Lorenzo celebran su día grande con rebaño y procesión

San Lorenzo salió a la calle este sábado para distinguir a su rebaño anual. Era el día grande para el santo del pueblo que recibe su nombre y así lo reflejaron los cientos de devotos que le acompañaron en la procesión y que llenaron cada banco de la parroquia. Se trata de una de las celebraciones más esperadas en unas fiestas que recuerdan a antaño y que son las únicas de Las Palmas de Gran Canaria que todavía cuentan con una feria de ganado para reconocer a las mejores vacas, toros, cabras, ovejas y novillos de la Isla.

Un total de 95 cabezas, tres más que el año pasado, se desplegaron desde las nueve de la mañana en los aledaños del centro de salud y atrajeron las miradas de cientos de visitantes. El tamaño de las reses y algún que otro encabritamiento de los caballos asustaron a los más pequeños. Es el caso de un niño que paseaba de la mano de sus padres y trataba de arrimarse al borde del camino para mantenerse alejado de los animales cuando le reveló a sus progenitores: "Mamá, me dan miedo las vacas". Esta, calmada, le explicó que no tenía que temerlas porque eso es "lo que nos da de comer".

Otros visitantes, en cambio, apreciaron la envergadura y el buen ver de los animales, aunque para lograr esto hace falta un trabajo intenso en los días previos. "Esto es un hobby que nosotros tenemos. Lo que hacemos es darle buenas comidas y alimento de campo y luego engordarlos para que siempre estén bonitos y peladitos y para que se lleven premios", explicó Juan Manuel del Pino Vera, un ganadero de San Mateo que se hizo con el primer premio de ternero del país y el primero de novilla de raza.

El patrón salió de la parroquia acompañado de cientos de visitantes y con la música de la Banda de Teror

Juan Francisco Acosta Arias, que logró un tercer premio de novilla nacional, comprueba antes de traer a un animal para participar en estos certámenes que este tenga las cuatro ubres, porque el hecho de tener cinco o seis es penalizado por los veterinarios, la inserción de la cola y que presente el pelo limpio y brillante para demostrar que "está bien cuidado". "Nos movemos siempre los mismos o casi los mismos, pero venimos porque es un incentivo más que tenemos nosotros, unas perritas que vamos sacando", indicó el ganadero.

Los criadores que acudieron al certamen hacen referencia al impulso que les da contar con este tipo de eventos en Gran Canaria, que más que para darse a conocer les permiten tener a los animales en mejores condiciones. Reciben hasta 100 euros, según la categoría, por cada galardón que recojan. "Si no, no hay manera de darles de comer", apunta Esteban Suárez Martel, un ganadero de Lomo Magullo (Telde) que logró alzarse con el primer premio a toro del país. "El que tiene camión bien, pero para el que tenga que adquirir uno no merece la pena con lo que ganas", apuntó Suárez. De cara a las próximas fiestas de San Lorenzo, el ganadero señaló que "deberían mejorar los agarraderos" porque los cabos "no sirven para amarrar animales grandes".

La procesión atrajo a vecinos y visitantes a partes iguales y contó con el acompañamiento de la Banda de Música de Teror. El santo paseó por las calles del pueblo bajo la atenta mirada de los presentes e hizo una parada en el camino para otorgar los premios de la feria de ganado. Los encargados de entregar los galardones fueron la alcaldesa Carolina Darias, ediles del grupo de Gobierno, del Partido Popular y de Vox, así como el alcalde de Teror, Sergio Nuez, y representantes de la asociación de vecinos y patronato de fiestas.

Limpieza retiró 1.110 kilos de basura durante la madrugada por la multitudinaria quema de fuegos artificiales

En la madrugada del viernes al sábado, el Servicio Municipal de Limpieza procedió al saneamiento de las calles después de la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores, que contaron con miles de asistentes. Un equipo formado por 36 trabajadores y 14 vehículos retiraron un total de 1.110 kilos de residuos en el entorno del pueblo que descargó más de 460 kilos de pólvora.

Los festejos continuarán a última hora de la tarde con una gran gala en la que se entregarán las distinciones de Madre Mayor a la vecina Teófila Sánchez González y de Hijo Predilecto a Antonio José Ponce. Con motivo del acto se rendirá homenaje a todas las víctimas de las guerras con un encendido de velas y el evento cerrará con el espectáculo Recordando a Juan Gabriel: Hasta que te conocí, con la voz de Marco Matheu.