San José reclama el colegio ‘okupado’ Carlos Navarro Ruiz para uso social

«Lo que ha pasado con el antiguo colegio Carlos Ruiz Navarro ha sido una dejadez y una falta de voluntad política», señaló José Sebastián Alemán, presidente de la Asociación de Vecinos de San José. «Con todas las cosas que se pueden hacer y estamos todavía con el cuento de las obras de la Universidad Popular», recalcó tras conocerse que finalmente el Ayuntamiento procederá a su desalojo tras siete años de ocupación ilegal por parte de una persona. Desde su cierre como centro educativo las instalaciones han sufrido diversos actos vandálicos. «Nunca se ha protegido en los 20 años que lleva abandonado, por eso lo okuparon», explicó José Sebastián, quien añadió que tras la pandemia «los bomberos venían casi a diario a sofocar incendios».

La portavoz del PP, Jimena Delgado, señaló que «el PSOE ha tardado siete años en recuperar una propiedad municipal okupada ilegalmente» y añadió que «si esto no ha sido favorecer la ocupación ilegal, cuando menos ha sido consentirla». La líder de la oposición subrayó que «no es comprensible que durante tantos años se haya asumido con normalidad que espacios que son de todos tengan un uso exclusivo», en referencia a la okupación, no solo del antiguo colegio Carlos Navarro, sino también del Aula de la Naturaleza Fuentes Morales.

Uso social por petición vecinal

José Sebastián, presidente de la asociación de vecinos de San José, aseguró que han reclamado el uso social del antiguo colegio de forma reiterada. «Por ejemplo, para los más jóvenes. Muchos de ellos hacen batucada y ensayan en medio de la montaña porque no tienen a dónde ir». Explicó que las instalaciones podrían emplearse para albergar un espacio para la asociación de vecinos. «El local que tenemos no reúne las condiciones necesarias», apuntó. De hecho, señaló que los trabajadores del servicio de Limpieza municipal les piden guardar sus materiales en la asociación «porque no tienen dónde dejarlos», como también acceder al baño «porque no tienen un sitio donde hacer sus necesidades». Por eso, entre sus propuestas vecinales está usar la parte trasera del complejo como cochera para el personal del servicio.

Los usos sociales planteados se extienden a más áreas, por ejemplo, a albergar una parte de las oficinas municipales del Distrito Vegueta-Cono Sur y Tafira «porque la única existente nos queda muy lejos», dijo. El líder vecinal se quejó, además, de que el barrio carece de más instalaciones deportivas. «Solo tenemos un campo de fútbol y una cancha que parece de juguete para los niños». El colegio está formado por cuatro edificios «es enorme, imagínese todo lo que se podría hacer», expresó. Aún así, Sebastián teme que una vez desalojado el complejo «todo siga igual».

San José es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Cuenta con un censo de casi 6.000 personas y los vecinos lamentan que sea también «uno de los más abandonados», expresó José Sebastián. «Cada vez hay menos gente mayor porque se han ido marchando debido a la falta de accesibilidad del barrio». En cambio, dijo, «sí están llegando jóvenes que quieren invertir aquí comprando sus futuras casas, la autoridades deberían pensar en ello».

Las obras de rehabilitación del antiguo colegio fueron anunciadas por el Consistorio en 2021 y tenían previsto acabar a tiempo para que la nueva Universidad Popular del Cono Sur comenzara el ciclo escolar 2023-2024 en esta nueva ubicación tras el cierre de la sede de San Cristóbal. Clases que llevan paralizadas desde entonces.

«Las obras se han alargado tanto que no sé si llegaremos a ver el final del proceso», señaló el presidente de la asociación vecinal. Fuentes municipales insistieron en que las obras forman parte de «un proyecto ambicioso» que prevé la dedicación de tres de los módulos para la Universidad Popular y la cuarta para acoger una Escuela de Música. Según la resolución de recuperación del edificio, «hay obras previstas también en los edificios 1 y 5 para el año 2025». Además de los trabajos de acondicionamiento que ya se realizan en el exterior e interior de los inmuebles del edificio 2 y 3.

En vista del retraso alcanzado, los vecinos dudan de que la tan esperada Universidad Popular llegue, si quiera, a inaugurarse el próximo curso.

Aula de la Naturaleza, otro pendiente de desalojo El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, señaló en la última comisión del pleno que también se procederá a la recuperación del Aula de la Naturaleza Fuentes Morales, ubicado en el barranco de Guiniguada. «Ha sido objeto de un expediente de recuperación de oficio en el que se han identificado tres ocupantes que lo emplean como trastero y cría de animales», dijo. Tras agotar las vías jurídicas, «se procederá al desalojo empleando los medios previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos», señaló el concejal. Una vez desalojado, añadió que «se procederá al tapiado provisional para acondicionarla de cara a su nuevo uso», añadió. El Aula de la Naturaleza fue inaugurada en 2006 con una inversión de un millón de euros que incluía un albergue y materiales didácticos con el objetivo de promover la educación ambiental. En 2013 cesó su actividad y desde entonces ha sido objeto de actos vandálicos y okupación fruto del abandono. Desde 2019 el Consistorio ha tenido varios intentos fallidos para recuperarla.

