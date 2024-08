Fallece Juan Rodríguez Drincourt, secretario municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con cinco alcaldes

Trabajador, cariñoso, amable, amigo de sus amigos, cercano, pero, sobre todo, buen padre y esposo era Juan Rodríguez Drincourt, secretario municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y abogado administrativo, que falleció este lunes a los 90 años.

Nació en París en 1934 porque su padre, de origen grancanario, estaba establecido en este país. Tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a Canarias, donde estudió la enseñanza básica y posteriormente el bachillerato en el Claret. En 1957, se licenció en el Grado de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó mediante una oposición al Cuerpo Nacional de Secretarios de la Administración y posteriormente se incorporó como abogado ejerciente en el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria. También fue profesor de Derecho Administrativo en la UNED y autor de varios artículos publicados en diversos medios de comunicación.

Comenzó su andadura en el Ayuntamiento en 1965, tras haber sido nombrado oficial mayor, cargo que desempeñó durante unos once años, hasta que en 1976 accedió al cargo de vicesecretario general de la Corporación, en el que se mantuvo hasta 1985, fecha en la que ocupó el puesto de secretario general, dónde permaneció hasta el día de su jubilación, en 2002.

Fueron 37 años de entusiasmo y dedicación en el Ayuntamiento capitalino. Drincourt trabajó junto a una docena de alcaldes, con cinco de ellos en el puesto de secretario, y vivió la transición de la dictadura a la democracia y la transformación de la capital a una ciudad más grande y masificada, pero de la que se sentía muy orgulloso. José Ramírez Bethencourt, Jesús Pérez Alonso, Fernando Ortiz Wiot, Gabriel Mejías Pombo y José Manuel Soria López, fueron algunos de los que conocieron el gran afán y el amor que sentía el secretario por la ciudad.

El primer alcalde con el que compartió inquietudes e ideas fue Ramírez Bethencourt, quién le llamó para proponerle la vacante de oficial mayor, puesto que ocupaba anteriormente Manuel Doreste Granada, quien también ejercía las funciones de letrado consistorial, cargo que a su vez heredó Rodríguez Drincourt. En estos años, la ciudad sufría duros litigios del Servicio de Abastecimiento de Aguas y de la construcción de las potabilizadoras, que originaron importantes enfrentamientos jurídicos con el Ayuntamiento capitalino, en dónde se disparaba la demanda del agua.

Rodríguez Drincourt también estuvo muy presente en la toma de decisiones fundamentales para el crecimiento y modernización de la ciudad, donde destacan hitos como la construcción de la Avenida Marítima en terreno ganado al mar y el desarrollo del Puerto de Las Palmas. También se crearon bajo su supervisión y asesoramiento las sociedades municipales como Emalsa, Guaguas Municipales, Santa Catalina, Fiestas del Carnaval y Erelpa.

Aparte de su labor como un funcionario público ejemplar en el Ayuntamiento capitalino, Rodríguez Drincourt se caracterizó como un apasionado por la investigación sobre las ordenanzas y normas que han vertebrado la historia de la ciudad.

Fanático del fútbol, concretamente de la Unión Deportiva Las Palmas, asistía a todos los partidos que podía. Sus artículos sobre el equipo enriquecieron en diversas ocasiones los periódicos insulares. Años de afición alimentaron durante décadas la biblioteca de su despacho y los recuerdos de su memoria. El color amarillo de la camiseta de los jugadores, ha sido hasta los últimos años, un empujón de alegría y satisfacción para el secretario.

Fiel lector de Don Benito Pérez Galdós y seguidor de sus ideas demócratas, decidió volcar todos sus conocimientos sobre el escritor en el libro Las Palmas y Don Benito, un afecto mutuo, que publicó en el año 2001, justo antes de jubilarse. El ejemplar recorrió varias librerías de la ciudad y aulas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este fue, sin duda, uno de sus escritos más preciados.

Buen padre y mejor persona

Arlette, su hija, recuerda a su padre como una persona «ejemplar». Aseguró que «nunca les ha faltado el cariño de la figura paterna en el hogar». Para ella, Drincourt ha sido una persona «muy importante». No le gustaban «nada» las discusiones, ni los problemas. «Intentaba llevarse bien con todo el mundo», remarcó.

«Era trabajador como él solo, le gustaban las cosas muy bien hechas, y que todo estuviese correcto», resaltó. Su trabajo, no era lo único que la «apasionaba». «En casa, siempre estaba leyendo o investigando sobre muchos temas que le llamaban la atención», explicó. El fútbol era uno de ellos. «Desde que se jubiló, mi padre se aficionó más aún a la UD Las Palmas, y me da mucha lástima que no pudiese verlos jugar esta temporada en primera división», lamentó. Ahora, sus libros más preciados, objetos y recuerdos más personales decoran el hogar familiar.