La fiesta de las críticas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria

«No entiendo por qué la elección del cartel del Carnaval se ha llevado a cabo mediante una votación popular», explica Pedro Quintana, mientras disfruta junto a su amigo de un paseo mañanero por la calle Mayor de Triana. Para él es una «grata sorpresa» poder «chismorrear» todas las propuestas de carteles para ilustrar el Carnaval de los Juegos Olímpicos el próximo año.

«Los ciudadanos no son diseñadores gráficos», continúa, «o eso creo yo, por lo que la votación no ha sido nada crítica». Asegura que de todos los rótulos que ha visto «hasta el momento», él hubiese escogido otro «más colorido». «Llevo un tiempo parado para analizar el cartel de la próxima edición y creo que tiene un color de fondo muy oscuro, y la tipografía no se diferencia porque es de la misma tonalidad que el resto», juzga.

José García disfruta junto a su amigo Quintana de un día de verano en el casco histórico de la ciudad. «Pues a mí me gusta más que el de este año», interrumpe. Después de examinar con «lupa» todos los detalles, García argumenta que tiene «mucha simbología de la Isla». «Aparece nuestro querido Auditorio Alfredo Kraus, las tablas de surf de la playa de Las Canteras y otras muchas cosas», resalta. «A mí lo que no me parece bien», manifiesta, «es eso que he escuchado sobre algunos autores que han realizado el boceto con inteligencia artificial». Los diseños, sin embargo, le parecen «todos muy originales».

Despiste

Aunque desde la semana pasada el Carnaval 2025 de Las Palmas de Gran Canaria tiene oficialmente cartel, muchos ciudadanos aún se preguntan cuál es la fecha de votación. «¿En serio que ya hay cartel elegido?», pregunta asombrada Luisa Jiménez. «Yo no me puedo creer que en pleno mes de agosto ya estemos preocupados por una celebración que comienza dentro de siete meses», remata.

Desde que salió de su casa, unas «dos manzanas» más allá, no ha parado de ver «carteles, carteles y más carteles». «Yo no le he hecho ningún tipo de caso a estas pancartas, porque en ningún momento pensé que se trataba de algo relacionado con el Carnaval». «Pero ahora que lo sé», afirma entre risas, «echaré un vistazo para ubicarme un poquito».

Turistas, locales e incluso comerciantes de la zona ralentizan su paso para fotografiar las propuestas «más llamativas». «This is so beautiful», suena de fondo. Arthur está de vacaciones en la Isla, y este martes ha decidido turistear por Vegueta. Habla muy poquito castellano, pero afirma que «uno de los carteles finalistas es muy bonito, incluso más que el ganador». Saca su móvil del bolsillo y le toma una foto a «su favorito».

Francisco Perdomo presenció el lunes en «primera persona» la inauguración de la exposición que decorará la calle hasta el próximo mes de septiembre. «Desde que Inma Medina presentó los 17 carteles, me he dado cuenta de que se para muchísima gente a verlos», garantiza. Para él, lo «menos importante» es la imagen que ilustrará la celebración el próximo año. «A mí me parece más necesario que se preocupen en hacer una fiesta lo más parecida posible a lo que es un gran Carnaval tradicional de Canarias», protesta. «Que sí, que está muy bien el cartel», retoma, «pero la fiesta no se refleja en un diseño». Perdomo recuerda cómo vivía él esta celebración en la ciudad cuándo era un «crío». «Antes, te ponías cualquier cosa, salías a la calle con tu familia y amigos, tocabas a la puerta de las casas y pedías un caramelo o un huevito», añora. Ahora, todos salen a «emborracharse» o a formar «escándalo».

«Yo siento tristeza viendo cómo se deteriora una fiesta tan importante», lamenta. Bajo su punto de vista, ningún cartel está «mal», pero muchos son «mejorables». «A la ilustración ganadora, no le he prestado mucha atención, no es algo que despierte mi interés», concluye.

Rosa Hernández está sentada en una ubicación estratégica. Desde el banco, contempla en un primer plano el «dibujito» vencedor. «A mi parecer, no está del todo mal, pero creo que las manos entrelazadas tienen demasiado protagonismo y que le quita importancia a otros detalles», analiza. «Es que si lo miras rápido, puedes confundirlas con un racimo de plátanos de Canarias, y eso me desconcierta», opina entre carcajadas. Hernández hubiese optado por un «fondo de color blanco», y unos colores más «cantosos», que tengan la esencia del carnaval. «No digo que esté feo, porque yo no soy ilustradora ni me gusta juzgar el trabajo que han hecho los demás, pero es cierto que cambiaría algunas cositas», suaviza.

Peatones observan la exposición en la calle Mayor de Triana / Andrés Cruz

A su derecha, Pablo Santana despega la mirada de su móvil e interviene en la conversación. «A mí me parece una buena elección y también pienso que exponerlos en una calle tan transitada visibiliza el trabajo de los autores», delibera. «Tiene que ser un orgullo para el ganador, ilustrar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria», reitera. «Al final la elección ha sido mediante una votación popular, y si a los ciudadanos les ha gustado más este, pues este será», acentúa.

Santana reflexiona sobre la situación actual de la ciudad respecto a los «muchos debates» que existen entre los políticos y los habitantes de la Isla. «Se quejan del cartel, de los horarios, de la ubicación, de los actos y también de la música», expone con un tono serio. «Con estas bobadas van a terminar cargándose la única fiesta que nos representa», advierte.

Importancia

El Carnaval es uno de los motores económicos más potentes en la capital durante los meses de febrero y marzo, pero a su vez, también es el «tema por excelencia» de discusión entre los ciudadanos. Marta Rodríguez vive muy cerca del parque del Estadio Insular pero frecuenta «bastante» la zona comercial de Triana. «Yo no entiendo por qué hay tanto drama con la fiesta en cualquier zona de la ciudad», suspira. «Ahora, a la ubicación, también se le ha sumado la polémica de la ilustración de la celebración». El día que se celebró la gala de elección del cartel, a Marta le iba a «explotar» Instagram y Facebook. «A día de hoy, sigo sin entender ese odio hacia el Carnaval, que tristemente han pagado los ilustradores, porque todo eran críticas e insultos».

El bombardeo de críticas y comentarios es cada vez mayor en el paseo. Los peatones que se cruzan por la zona, aunque no se conozcan, comienzan a intercambiar opiniones. «Cuando monten el escenario, o cuando hagan otro avance del programa de actos, la gente se preocupará en criticar eso, y se olvidarán ya del cartel», razona Álvaro Navarro, mientras se acerca a un comercio en busca de un «nuevo pantalón». Ayer leyó en las redes sociales muchas «barbaridades» sobre la extensión de la festividad en la próxima edición. «Son todos unos amargados y unos criticones, parece que no tienen otra cosa que hacer o que están muy aburridos», reprocha.

Navarro cree que todas las personas que se «burlan» de los carteles, lo hacen porque ellos «no son capaces de ilustrar uno». «Es muy fácil decir estas cositas que he escuchado mientras caminaba alrededor de la exposición, pero a saber qué porquería de diseño harían ellos», recalca. «Ahora bien», concluye, «si yo hubiese votado, no sabría cuál escoger, porque me parece que todos son estupendos y que reflejan muy bien la idea del Carnaval de los Juegos Olímpicos».

Navarro tiene «muy claro» que su pasión carnavalera no se la va a «arruinar nadie». «Al final lo que quieren es apagar nuestras ganas de fiesta y salirse con la suya, con tanta queja y tanta bobería», manifiesta. De críticas constructivas y nuevas propuestas, no hay rastro.