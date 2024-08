Las obras de la calzada de Reina Mercedes revelan 20 años de dejadez

«Mientras no arreglen la tubería principal esto seguirá así y se volverá a levantar toda la acera de nuevo», comentan Nicolás Nieves y Manuel Saavedra, vecinos de la urbanización Reina Mercedes, del Distrito Ciudad Alta, al observar cómo los trabajadores rompen de nuevo la esquina de la acera para colocar los bordes que «nunca pusieron» y por los que los residentes «paramos la obra hace unas semanas», recalcaron. Es un episodio más de los problemas que desde hace más de 20 años padece esta urbanización y que, para los vecinos, pone de relieve falta de atención y dejadez por parte municipal.

El presidente de la asociación vecinal, Juan Guerra, recordó que «la urbanización Reina Mercedes lleva décadas esperando porque la actuación municipal en turno acometa unas obras de saneamiento que nunca llegan». La calzada, dijo, «se está hundiendo, sobre todo la acera, y creemos que tiene que ver con el sistema de alcantarillado. Con esta son tres las veces que han venido a arreglar la acera, y la calzada», recalcó mientras mostraba a los medios la hilera de fotos y artículos de prensa que desde 2007 recuerdan que el problema lleva enquistado todo este tiempo.

La urbanización Reina Mercedes está enclavada entre las laderas de las montañas que colindan los barrios de La Feria y Las Torres, bajo la calle Profesor Reina, su vía principal. Uno tras otros, las quejas de los residentes concentrados frente a las obras retomadas ayer por parte del Ayuntamiento conducen a lo mismo: colectores mal encausados, hundimientos de calzada y riesgos continuos de inundación.

Un grupo de vecinas señalaban que estas obras de calzada «son un parche» y que llevan mucho tiempo esperando por la obra de fondo, la de alcantarillado. «Se desprenden muchos malos olores, se nos hunde la carretera, y estamos siempre pendientes de que no se nos vuelva a inundar los sótanos», añaden. «Ahora porque no ha llovido, pero en cuanto cae una lluvia fuerte se filtra a los garajes» y añaden que «el único privilegio» que tienen es que «en cuanto caen cuatro gotas los primeros en llegar son los bomberos, a modo preventivo».

Las obras de la calzada de Reina Mercedes revelan 20 años de dejadez

El representante vecinal, Juan Guerra, recalcó que han reclamado esa obra principal «desde hace más de 20 años». El también residente especificó que «hay un colector que baja de Siete Palmas, llega a la rotonda, y en lugar de seguir por la principal, la calle Profesor Reina, nos lo metieron aquí por los jardines y cada vez que llueve mucho ese colector se rebosa y esto se llena de aguas negras».

Guerra señaló que «tanto la concejalía de Aguas como Emalsa tienen los planos de la zona». Aún así, añadió que todavía les dicen que hay que hacer un estudio, «pero si lo tienen ellos, ¿a qué están esperando?», cuestionó el presidente vecinal, quien además pidió a la concejala de Aguas, Carnaval y Fiestas, Inma Medina, «que por favor se acerque y tenga a bien arreglar esto, que no todo es Carnaval y Fuegos de San Lorenzo, ella ya sabe lo que hay aquí», concluyó.

Mientras los trabajadores siguen cortando las aceras y alistando los nuevos bordillos, Paula Bonet, una de las vecinas afectadas explica que las filosas aceras –antes de ser modificadas– causaron desperfectos a su coche.

«Cuando aparcas es normal que toques con la rueda trasera el bordillo, pues le di y nada más bajar vi el caucho levantado». El siguiente viaje lo hizo al taller. «Gracias que me di cuenta a tiempo porque la rueda pudo haberme reventado en la carretera», subrayó. El arreglo le supuso un desembolso de 200 euros «que reclamaré al Ayuntamiento». Pero Paula insiste en que el verdadero problemas es el que está debajo de la acera. «No tiene sentido que estén arreglando una calzada cuando lo que está mal es una tubería que pasa por abajo, que está estropeada y está filtrando agua. La calzada lo que hace es hundirse, al igual que la acera, esto que están haciendo es solo poner un parche», remató.

Así lo piensa también Nicolás Nieves. Mira estupefacto los trabajos de reparación de los bordillos. «Lo que están haciendo es alicatar la obra que hicieron mal, lo que no pusieron en su momento, es lo que ponen ahora porque protestamos». Aún así, asegura que no pondrá su coche nuevo de ese lado. «Tiene solo cinco meses y no me arriesgo visto lo que le ha pasado a otros vecinos», comenta. Añade que estas obras suponen «una chapuza» y describe las nuevas aceras como «raras, no, rarísimas». Nieves invitó a los medios a que «vengan dentro de seis meses y lo verán hundido otra vez».

Las obras de la calzada de Reina Mercedes revelan 20 años de dejadez

Calificado por los usuarios como un «sinsentido», el presidente de la asociación vecinal, Juan Guerra, añadió durante la reanudación de los trabajos que ya había losetas rotas. «No llevan ni dos meses y ya hay algunas levantadas» y señaló incrédulo que la respuesta que obtuvieron fue que «algún camión o coche se había subido a la acera». Los responsables de la obra le aseguraron que «aprovechando que están colocando los bordillos lo arreglarán».

Bordillos llegados de Arucas

Una vez acabada la concentración de los vecinos, la alcaldesa Carolina Darias visitó las obras de mejora de la calzada, entre las que se incluyen la instalación en las aceras de nuevas piezas «de borde biselado fabricadas con piedra de cantería de Arucas» para un tramo de 128 metros de longitud, cuya instalación se demoró «debido a que por el tamaño se tuvieron que fabricar exprofeso para esta intervención», subrayaron fuentes municipales. También indicaron que las obras está previsto acabarlas en dos semanas.

Ante las críticas vecinales de que las aceras habían sido arregladas sin el bordillo, el Consistorio aclaró que «se instalaron de forma provisional suelos con superficie podotáctiles por motivos de seguridad, a la espera de la llegada de estos nuevos bordillos que, por el material con el que están fabricados, son más resistentes».

Añadieron que la intervención complementa la ya finalizada en la ladera de la urbanización «donde se reforzó el muro para evitar desprendimientos y escorrentías durante los periodos de lluvias intensas». Un proyecto dividido en tres fases: anclado de malla, ejecución de un cerramiento mediante un muro de bloques al borde de la calzada y limpieza de la cuneta de la parte superior.

En la imagen principal, trabajadores colocan el nuevo bordillo de las aceras. Debajo, a la izquierda, Juan Guerra señala el estado de los techos del sótano. En el centro, el anuncio de la duración de las obras de la calzada. A la derecha, una de las losetas recién puesta ya está rota. |

Suscríbete para seguir leyendo