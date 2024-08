Carnaval 2025: La ubicación del debate está en Las Palmas de Gran Canaria

«A todo el mundo le gusta ir a bares y restaurantes, pero nadie quiere que le abran uno debajo de su casa, y con el Carnaval pasa absolutamente lo mismo», explica Roberto Ramos, un hostelero de la calle General Mas de Gaminde. La alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala del Área de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, Inmaculada Medina, desvelaron la pasada semana la nueva ubicación del escenario para las diferentes galas del Carnaval de los Juegos Olímpicos del año 2025. Desde entonces, en los bares de alrededor del parque del Estadio Insular, lugar dónde se llevará a cabo una parte de la celebración, «únicamente se escucha hablar de eso».

«A mí me parece estupendo que tras varias hipótesis opten por realizar las diferentes galas del Carnaval en el Insular», subraya Ramos. Desde que finalizaron los partidos de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas en este estadio, la zona de Las Alcaravaneras se ha quedado «olvidada». «Muchas personas piensan hasta que los comercios icónicos de esta calle, como el restaurante Las Rejas, han cerrado, cuando eso no es cierto, y este concretamente lleva abierto más de 50 años», lamenta. «Esto sucede», continúa, «porque han dejado de transitar esta zona, no hay más».

Ramos apoya la división del Carnaval en dos escenarios diferentes. «Yo vivo en La Isleta y he frecuentado la fiesta en esa zona de la Isla durante muchos años», insiste. El trabajador no «comprende» por qué se quejan los vecinos del parque del Estadio Insular, si las galas finalizarán antes de las doce de la noche, «según han comentado». «Es mucho mejor diversificar las fiestas y, además, es un motor económico impresionante para nosotros», acentúa.

El parque del Estadio Insular acogerá las galas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025 / Juan Carlos Castro / LPR

El público que asiste a los festejos es «muy variado», pero el empresario está «muy seguro» sobre el perfil de personas que consumirán en los bares de la calle General Mas de Gaminde en los próximos meses de febrero y marzo. «No frecuenta el mismo tipo de público la Gala de la Reina, que un mogollón», compara. «Por lo tanto», retoma, «los clientes pedirán más platos de comida y no tanta bebida en comparación con lo que sucederá en los establecimientos que están cerca del escenario de las noches del Carnaval».

Preferencias

«Yo prefiero tener las galas debajo de mi casa en vez de tener los mogollones», destaca. Ramos garantiza que si «él fuese» uno de los vecinos de «esta calle o de las de alrededor», estaría incluso contento con la decisión que tomó el Ayuntamiento capitalino. «Otro gallo hubiese cantado si el escenario del parque del Estadio Insular se utilizase para las noches de juerga», remata.

Juan Pedro afronta el Carnaval en su bar con ganas e ilusión, pero también con miedo. Desde que trabaja en la zona, nunca ha vivido un «pelotazo» de gente tan grande. «A mí me parece estupendo que utilicen el parque para hacer las galas, ya que nadie le da un uso mejor que ese», expresa. También es una forma de darnos a conocer», continúa, «porque en esta zona no habrá nunca más tantas personas juntas».

El ambiente que se respira en el bar que se encuentra en el interior del parque del Estadio Insular, no es tan positivo en comparación con las otras calles. Agustín González es el encargado del establecimiento y «no tiene un muy buen sabor de boca» con la situación. Garantiza que durante los meses de celebración, la economía y los beneficios del establecimiento aumentarán, «pero eso no es lo único importante». «Sí, sí, eso está muy bien, pero ¿quién viene a arreglar los destrozos que se generarán en el parque?», pregunta. El trabajador percibe «todos los días» el deterioro que sufre un lugar «histórico de la ciudad». «Yo no me quejo como hostelero, yo me quejo como ciudadano de la situación que se vive diariamente en este estadio», manifiesta. Para González, este «no es un escenario adecuado» para celebrar las galas del Carnaval de la próxima edición.

«Pero vamos a ver», reclama, «no hay ningún tipo de mantenimiento, el césped no crece, las escaleras se caen a cachos, los toldos que hay en las gradas dan hasta pena, y ¿ahora pretenden montar aquí la fiesta para que dejen esto peor aún?», cuestiona con un tono enfadado. También reclama la poca seguridad que hay en las instalaciones. «Ahora, seguro que contratan a una empresa privada para que vigile el escenario, pero cuando el Carnaval termine, te cuento un cuento», reprocha.

Basura

González no «puede creer» en lo que se ha convertido un lugar con tanta historia en la Isla. «Si alguno de los antiguos jugadores de la UD Las Palmas pasase por aquí, estaría asombrado de la basura en la que han convertido un estadio tan importante como era el Insular», apuesta.

Una opinión similar tiene un vecino de la zona que cruza el parque de la mano de su nieto. «Esto lo van a destrozar todo, no es un lugar adecuado para celebrar nada», expone. Afirma que cuando el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebraba en Santa Catalina, él «escuchaba» la música desde su vivienda en la calle Italia, en Las Alcaravaneras. «Ahora, imagínate el escándalo que habrá hasta tarde, y ya no es solo las galas, que seguro que no van a finalizar a la hora prometida, también es el barullo de la gente que concurrirá la zona hasta tarde», suspira.

Isabel y Amada coinciden en una de las calles del barrio de Las Alcaravaneras. Ambas viven muy cerca y tienen un punto de vista muy favorable en cuanto a la nueva ubicación del escenario de las fiestas del próximo año. «En Sevilla se hace la Feria de Abril, en Valencia, Las Fallas, y en Tenerife, también los carnavales, pero yo no veo tanta queja», argumenta Isabel. «¿Pero tú me puedes explicar a mí cómo se pueden quejar los vecinos de Vegueta de un Carnaval que se celebra a plena luz del día?, cuestiona frente a su amiga.

Amada, por el contrario, festeja la nueva ubicación porque «va a devolver la vida y la alegría a los comerciantes e incluso a los vecinos». «Yo vivo justo en la esquina que da al estadio, y no me quejo en absoluto, es un horario que permite descansar a los vecinos y el ruido y la música no serán todos los días», suaviza. Ella cree que el Ayuntamiento tiene «suficiente dinero» o, incluso, «terrenos», para habilitar un mismo lugar en el que se celebren siempre estas fiestas durante los próximos años, y «de esta forma» no tendrían quejas por parte de ninguno de los ciudadanos de la capital. Aunque Amada tenga esta opinión, asegura que para ella «no es ningún problema vivir los carnavales «tan de cerca». «Es más, creo que si se realiza en el parque del Estadio Insular una fiesta tan importante como es el Carnaval de esta ciudad, la alcaldesa y el Ayuntamiento se preocuparán de arreglar los desperfectos de las gradas, escaleras, toldos o, también, la vegetación tan mal cuidada que decora la entrada y el interior del parque», matiza.

Mientras tanto, la ciudad, los vecinos y los empresarios continuarán la búsqueda de un lugar que agrade a todos los habitantes de la capital para celebrar una Fiesta de Interés Turístico Internacional tan importante como es el Carnaval.