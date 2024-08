Policías locales de CSIF alertan de una privatización de la seguridad en Las Palmas de Gran Canaria

A raíz del reciente incidente durante las fiestas de San Lorenzo, en el que se prendió fuego una parte del escenario habilitado en la plaza principal del barrio y al que tuvieron que acudir miembros de la policía local y de bomberos, el delegado sindical de CSIF, Javier Pascua, alerta de que esos hechos son «un fiel reflejo de lo que supone vender la seguridad de la ciudad a cualquier coste».

Según recoge el atestado policial el día del incidente, la persona que estaba vigilando el escenario y el material de sonido pertenecía a una empresa privada, quien además señaló que «estaba haciendo un favor a la empresa» porque «no estaba contratado». El delegado sindical, Javier Pascua, reprocha que «no todo vale para que los eventos de la ciudad se realicen» y denuncia que «el Ayuntamiento ha querido tapar el sol con un dedo a base de la contratación de seguridad privada, voluntarios de protección civil y otros cuerpos policiales que no tienen competencia para el control de las ordenanzas municipales en eventos como los Fuegos de San Lorenzo donde se pudo ver más despliegue de seguridad privada que de policías locales».

Añade que esa noche «supuso una temeridad destinar hasta tres coches patrulla –de cinco existentes–, además de un oficial y un inspector, y dejar solo dos unidades al resto del municipio y de los ciudadanos». El que se procediera así se debió a que «no hubo personal voluntario para reforzarlo» y no lo hubo, aclara, «por la incertidumbre de no saber cuándo se cobrarán las horas extraordinarias».

Pascua resalta que la Jefatura de Policía Local «lleva años denegando los descansos a los agentes que trabajan los viernes y sábados por la noche debido al alto incremento de servicios que hay en la ciudad esos días» y que la falta de trabajadores voluntarios se debe a la falta de pago respecto a las horas extra ejercidas y no abonadas. «El Ayuntamiento no ha sabido atajar un problema que arrastra desde hace tiempo con el pago de las horas extraordinarias a policías, bomberos y agentes de movilidad», subraya y añade que en lo que va de este año «solo se cobrará el mes de enero, y, de hecho, aún no se ha abonado». Aún así, asegura, «se priorizó la realización de un evento programado como el de los Fuegos de San Lorenzo a la seguridad del resto de trabajadores y de ciudadanos esa noche».

Para el delegado sindical, el incidente de aquella noche «evidencia el riesgo que supone para la ciudadanía modificar los planes de seguridad por no disponer de policías de refuerzo» y explica que al «acotar los eventos con vallas se prescinde de policías locales». El portavoz sindical recalca que «no se puede sustituir a un policía por una valla». «Por eso hacemos esta llamada de atención y queremos aclarar a la ciudadanía que la policía local es la que tiene competencias en seguridad, tráfico y ordenanzas municipales, eso no lo puede hacer una empresa de seguridad privada», puntualiza.

Asimismo, apunta que los policías no se ofrecen «como voluntarios para reforzar la seguridad de los eventos» porque llevan «más de un año de retraso en el cobro de las horas». «Si sacrificamos nuestro tiempo libre para trabajar, esperamos que al menos se nos abone en un tiempo razonable, como esperarían en cualquier otro trabajo», añade.

El policía local insiste en que una ciudad como esta «no puede sustituir policías por empresas privadas» y recuerda lo sucedido hace dos años en las fiestas del Pilar, en Guanarteme. «No se deben repetir aberraciones como aquella», expone. Se refiere a que en esas fiestas, un vecino grabó a un operario de una empresa de desatascos realizando cortes de tráfico. «No todo vale a costa de hacer eventos», recalca.

Además, asegura que los policías locales tienen siempre predisposición a cubrir los actos y fiestas que la ciudad demanda, «pero lo que no se puede pretender es que el personal sacrifique su descanso a cambio de una remuneración que llega con tanto retraso». Por ello, advierte que «es previsible que, de seguir así, el presupuesto de 2025 se lo coman las horas extra de este año». El sindicato CSIF espera que la situación se resuelva lo antes posible, sobre todo con vistas al próximo evento multitudinario, el Carnaval, «del que ya se ha anunciado las fechas y que va a durar más de lo habitual, además».

Pascua detalla que en 2023 la Sociedad de Promoción de la ciudad realizó 474 eventos,y «la gran mayoría de ellos requirieron de presencia policial».

Buscan un acuerdo

Entre los puntos que CSIF señala para lograr un acuerdo se encuentra el abono de las horas extraordinarias «en un plazo coherente», recalca Pascua. «Sabemos que a mes vencido será difícil porque tienen que pasar por Intervención, pero se podría plantear un abono de forma trimestral».

Además, pide que «se acorten los tiempos de los procesos selectivos» para que la nueva plantilla se incorpore lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que las recientes oposiciones llevan un retraso de dos años y medio «y aún no acaban». «Se trata de 45 plazas, que para cuando esos agentes se incorporen ya se habrán jubilado otros 40 compañeros, y volveremos a quedar igual», remata.

Las ratios, un problema añadido El delegado sindical de CSIF, Javier Pascua, señala que en 2008 la plantilla policial de la ciudad estaba compuesta por 612 policías, «a día de hoy son 468 y bajando». El también policía local subraya que «se pretende hacer lo mismo con 144 policías menos, lo que significa trabajar con un 25% menos de la plantilla». Además del déficit de personal, para Pascua el problema radica también en las funciones que desarrollan una parte de ellos. «En muchos casos no son policiales, sino administrativas». De los 468 agentes hay 50 dedicados ahora mismo a esas tareas». Por eso, insiste en que «el Ayuntamiento tiene que dotar a la policía local de una estructura que se dedique a las labores administrativas», porque «cada vez hay menos policías en la vía pública y más haciendo labores de oficina. Eso, al final, repercute en los servicios diarios, nos retrasamos en las atenciones del 092 y el 1-1-2, por ejemplo». Añade que «no tiene sentido formar a policías para tenerlos realizando trámites como bajas o expedientes para una obra», concluyó.| L. D. P.

