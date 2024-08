Eduardo Reguera: "Trato de seguir mi esencia y hacer lo que me apasiona, que es conocer el pasado de lo que me rodea"

El investigador y escritor Eduardo Reguera (Las Palmas de Gran Canaria, 1977) durante toda su vida ha sentido una gran fascinación por las antigüedades. Su pasión y una serie de acontecimientos fortuitos lo han llevado a explorar el pasado de su ciudad natal, que ilustra en sus publicaciones y permite a los lectores trasladarse a diferentes épocas.

En el libro que hoy nos presenta, ¿a dónde nos lleva?

A la isla de Gran Canaria en 1885. A pesar de que pueda parecer un libro de historia, se trata de un manual que contiene toda la información que necesitaría el lector si pudiera viajar en el tiempo a ese año. Por ejemplo, incluye las ordenanzas municipales, un anuario con todos los comercios, el plano de la ciudad de 1883, un almanaque con los eventos meteorológicos y todos los elementos indispensable para poder vivir en esta época.

¿Cómo surge la idea de escribir un manual de 1885?

A mí particularmente me gusta la segunda mitad del siglo XIX, y durante mucho tiempo he estado reuniendo material original que iba encontrando en anticuarios o mercadillos. Pero en concreto, me fascina este año porque comenzó a despegar el puerto de Las Palmas y la sociedad empezó a darse cuenta del potencial que tenía el turismo, que llegaba a una isla que aún no podía ofrecer electricidad. Asimismo, en el primer libro que publiqué, El comerciante de Ultramar Roque Hidalgo López (1851-1892), relaté la biografía de un consignatario de Triana que vivió en este contexto, lo que me animó a seguir indagando sobre la época.

¿Cómo describiría la sociedad canaria del siglo XIX?

Es un viaje de primera clase, así que en el manual me centré en la burguesía comercial. Por un lado, se vestían a la europea debido a que en los barcos llegaban telas y catálogos de los grandes almacenes de Londres y París. A modo de ilustración incluí figurines extraídos de esta documentación que son un ejemplo de cómo llevaban corsé, miriñaque, sombrero de copa, puño o cuello postizo. Por otro lado, sus costumbres también eran similares a las de estos países. En las ordenanzas municipales que añadí se reflejan su modo de vida, donde algunos aspectos me parecen particularmente curiosos. Por ejemplo, en los bailes estaba prohibido quitarle la pareja a otra persona, en el teatro había que sacarse el sombrero durante la función, e incluso existía un tiempo preciso para dejar a un caballo amarrado al lado de un comercio, porque sino era llevado al potero y posteriormente su dueño debía pagar las facturas de lo que el animal hubiera consumido. Otro aspecto interesante es que era obligatorio baldear las aceras, una costumbre que hasta el día de hoy se ha mantenido en La Isleta. Asimismo, los ayuntamientos emitían permisos a los mendigos que únicamente podían pedir limosna en su municipio de residencia.

¿Encontró grandes diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres de este contexto?

Era una sociedad muy patriarcal. En el libro incluí un manual de etiqueta y urbanidad, firmado por Madame D’Alq, que nos muestra las normas sociales. Por ejemplo, los hombres y las mujeres no podían bañarse a la misma vez en la playa. En el mundo rural cuando una mujer montaba a caballo debía estar acompañada por un hombre, preferiblemente su padre o marido, y cuando iban al médico o abogados tampoco podían acudir solas. Pero a pesar de esto, el manual de D’Alq también nos ofrece directrices y recomendaciones simpáticas como no ir a cazar con personas miopes. En definitiva, he tratado de plasmar fielmente las costumbres de la sociedad sin maquillar la realidad.

¿Te basas en algún personaje histórico para escribir el libro?

Al no ser un libro de historia, no recojo personajes ni acontecimientos. Me lo planteé porque en este contexto hubo eventos interesantes como el hundimiento del vapor Alfonso XII en La Baja de Gando, que iba repleto de monedas de oro. Sin embargo, decidí elaborar un manual que fuera lo más leal posible a la época para que el lector se sintiera como un verdadero viajero en el tiempo.

¿Cómo fue su experiencia durante la documentación?, ¿se encontró con grandes desafíos?

Tuve la oportunidad de acudir al archivo y la hemeroteca del Museo Canario donde encontré varios materiales como el almanaque, la información que plasmé en el anuario comercial que yo mismo elaboré y el plano de 1883 donde reflejé 120 lugares de interés, como el Palacio Episcopal o comercios de ultramarinos. Por mis publicaciones anteriores tengo experiencia en manuscritos. Sin embargo, esta documentación estaba en letra impresa, lo que facilitó el procedimiento.

¿Considera que Las Palmas ha mantenido parte de la identidad del siglo XIX, o ha atravesado grandes transformaciones?

He visto y analizado miles de fotografías antiguas de la ciudad y he recorrido el casco antiguo en búsqueda de los puntos históricos que recogí en el mapa. Con esto puedo decir que la ciudad ha cambiado muchísimo, de modo que Las Palmas que plasmo en este manual apenas tiene que ver con la actual. Sin embargo, es cierto que se ha conseguido conservar algunos edificios y la mayoría de las calles de Vegueta, lo que nos facilita reproducir en nuestra imaginación cómo era Gran Canaria en el siglo XIX.

"Cuando una persona ve una fotografía en blanco y negro percibe una imagen estática, y considero que este manual le ayudará a darse cuenta de que realmente eran escenas en color con una gran vida detrás"

¿Qué aspecto del libro cree que sorprenderá más a los lectores?

Creo que lo que más impresionará al lector será la posibilidad de recrear la vida de la sociedad canaria de hace dos siglos. Cuando una persona ve una fotografía en blanco y negro percibe una imagen estática, y considero que este manual le ayudará a darse cuenta de que realmente eran escenas en color con una gran vida detrás, especialmente la vida comercial de Las Palmas. Creo que también impactará cómo era el trato entre las personas, con expresiones como su merced, tal y como nos muestran las series de televisión, y que además nos plasman la gran diferencia social que existía entre la burguesía y las clases trabajadoras. Por ejemplo, he encontrado diversas noticias de grupos acomodados que solicitaban niños de entre ocho y diez años para trabajar en el servicio doméstico, y claramente estos jóvenes eran hijos e hijas de los grupos trabajadores.

Cuéntenos sobre usted, ¿qué le ha llevado a elegir esta profesión y qué propósitos tiene?

La gente me pregunta a veces por qué escribo y la verdad es que no tengo una respuesta clara. Puedo decir que siempre me han atraído mucho las antigüedades, incluso estoy haciendo una biblioteca en mi casa con libros que datan desde el 1600. Me fascinan los objetos con historia y creo que esto me ha convertido en un especialista para localizarlos. Además, en el 2009 conocí a un historiador y expresidente del Museo Canario, José Miguel Alzola, que fue mi inspiración y me impulsó a explorar la ciudad. Hoy en día trato de seguir mi esencia y hacer lo que me apasiona, conocer el pasado de lo que me rodea, por lo que mi siguiente propósito es publicar a finales de este año un nuevo libro que siga ilustrando sobre el maravilloso siglo XIX.