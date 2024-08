Réquiem por un poeta canario

A pesar del sol abrasador, aquel viernes 21 de agosto de 1914, París se hallaba envuelta en una atmósfera lúgubre, como si la ciudad, antaño radiante y llena de vida, hubiera sido despojada de su legendaria luminosidad bajo el peso abrumador de la guerra.

Apenas tres semanas después del estallido de la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas avanzaban con paso firme a través de Bélgica, acercándose peligrosamente a la frontera francesa. La tensión crecía a cada instante.

Sin embargo, mientras las fuerzas armadas del Segundo Reich y la Tercera República se enfrentaban en la ciudad belga de Charleroi, en el corazón del barrio de Montparnasse, un pequeño grupo de españoles avanzaba lentamente, escoltando el ataúd de un compatriota. Eran escritores y artistas, bohemios que habían compartido largas tertulias con el difunto. Ahora, en un silencio solemne, acompañaban a su amigo en su último viaje hacia el cementerio de Père Lachaise. Las rígidas normativas del estado de sitio, que imponían severas restricciones sobre la libertad de movimiento, no lograron disuadirlos; rendir homenaje a su amigo era un deber ineludible.

Entre ellos caminaba un joven escritor de Las Palmas de Gran Canaria, que acababa de llegar a París en busca de inspiración.

Aunque no había conocido al finado, sentía un profundo respeto por su figura, alimentado por las muchas historias que había oído sobre él. Se acercó al hombre que caminaba a su lado, otro escritor español llamado Vicente, que se hallaba en París cubriendo las noticias del conflicto, y le hizo una pregunta que lo había estado atormentando desde que supo del funeral.

-Vicente, disculpe mi atrevimiento, pero ¿cómo es posible que no entierren a don Nicolás? Siempre creí que la cremación era pecado.

Vicente, un hombre robusto de 47 años, con bigote y barba corta, respondió con voz grave y pausada:

-Es cierto, muchacho. La incineración fue legalizada hace relativamente poco, impulsada por los masones franceses, lo que escandalizó a la Iglesia, que aún condena esta práctica, aunque durante siglos no tuvo reparos en llevarla a cabo, pero con personas vivas. Quizás por eso mismo, Nicolás insistió vehementemente en que quemasen su cuerpo y aventasen sus cenizas, pues era todo un rebelde. Su vida fue más agitada que una de esas novelas de folletín, tan de moda, que ahora intento escribir en vano.

El joven lo miró con interés, animándole a continuar.

-Nicolás Estévanez –prosiguió Vicente– vino al mundo el 17 de febrero de 1838 en el número 2 de la Plaza de San Antonio Abad en tu ciudad.

-¿Junto a la iglesia homónima?

-Sí, en el mismo edificio donde, según él, se encontraba la Inquisición.

-¿Nació entonces en la primera sede del Santo Oficio?

-Así es, y como si aquello lo hubiera marcado de por vida solía decir: “A un hombre que vino al mundo nada menos que en la Inquisición, nadie le tachará de demagogo porque sienta deseos de arrasar hasta la casa paterna. Desde que nací tengo instintos destructores, aunque poco o nada he destruido, y los atribuyo al negro azar de haber tenido por cuna aquel antro infernal que había devorado tantas víctimas.”

-¿Quiénes fueron sus progenitores?

-Su padre era el capitán Francisco Estévanez, un militar progresista, y su madre, Isabel Murphy Meade, descendía de una familia de comerciantes irlandeses. Desde niño mostró tanta inteligencia como carácter. Se formó en la Academia Militar de Infantería de Toledo, y en la guerra de África, bajo el mando de O’Donnell, ascendió a capitán y ganó nuestra mayor distinción militar, la Gran Cruz Laureada de San Fernando.

-¡Eso es increíble! –exclamó el joven–. ¿Y cómo alguien con una carrera militar tan brillante terminó convertido en un revolucionario?

Vicente sonrió con amargura.

-La guerra lo cambió. Después de obtener la Medalla de Isabel la Católica en la Campaña de Puerto Rico, todo se vino abajo en La Habana.

-¿Qué fue lo que ocurrió?

-Durante la Primera Guerra de Cuba protestó por el fusilamiento de ocho estudiantes, lo cual supuso el fin de su meteórica carrera militar. Solicitó la baja del ejército y se unió a los levantamientos que culminaron en la proclamación de la I República. Bajo el nuevo régimen, fue nombrado gobernador civil de Madrid, diputado y ministro de la Guerra. Incluso se le ofreció la oportunidad de erigirse en dictador, pero optó por hacer justo lo contrario: aliarse con los anarquistas.

-¿Por qué se radicalizó?

-Porque tras la restauración comprendió que la vía parlamentaria no conduciría al restablecimiento de la república. Su acercamiento al anarquismo en la lucha contra la monarquía lo alejó de nuestra fraternidad, como confesó en una de sus obras: “Entré en la masonería lleno de ilusiones y de juvenil confianza; pronto dejé de concurrir a las Logias... allí tenía que considerar hermanos a seres cuyo trato no puede convenirme: a príncipes y reyes.” Para que luego digan que los hijos de la viuda somos unos agitadores.

El joven lo escuchaba con atención, absorbido por la historia.

-¿Y es cierto que estuvo involucrado en el atentado contra Alfonso XIII? –preguntó con cautela.

Vicente suspiró profundamente.

-No existen pruebas concluyentes, ya que tras abandonar España, deambuló por Europa y América, siendo expulsado de Portugal y Cuba, hasta que finalmente llegó a este refugio para exiliados de medio mundo.

-¿Entonces es verdad que se relacionó con los responsables de lanzar la bomba el día de la boda real en Madrid?

Vicente guardó silencio unos segundos, evocando aquel 31 de mayo de 1906. Cuando la comitiva regresaba de la Iglesia de los Jerónimos, al pasar por la calle Mayor en dirección al Palacio Real, Mateo Morral lanzó una bomba desde el tercer piso del número 88 sobre la carroza, causando veintitrés muertos y un centenar de heridos.

-Existen numerosos indicios que sugieren que fue él quien transportó el artefacto explosivo, envuelto en una bandera francesa, desde aquí hasta Barcelona para entregárselo al terrorista.

-¿Pero dónde se encontraba cuando se produjo el intento de magnicidio?

-En medio del Atlántico, pues tras visitar su casa natal en Las Palmas, el 29 de mayo zarpó de Tenerife rumbo a La Habana, adonde llegaría catorce días después.

-¿Y usted qué opina?

-Siempre me he preguntado por qué, antes del atentado, decidió regresar a su ciudad natal. La única explicación que se me ocurre es que sabía que era su última posibilidad de volver a visitar su hogar, pues después de aquello, aunque no pudieran probar nada en su contra, jamás le dejarían regresar a su amada patria, que él identificaba con “la sombra de un almendro”.

-¿A qué se dedicó mientras vivía a la sombra de la torre Eiffel?

-Al renunciar a sus honorarios como exministro, por lealtad a la República, tuvo que ganarse la vida como traductor y director literario en una editorial, actividades que compaginó con la poesía y el periodismo.

-¡Renunció a una paga vitalicia en estos tiempos de proteos y tránsfugas que sólo buscan su acomodo!

-Sí, lo sacrificó todo por sus ideales, no sólo la prosperidad y el bienestar, sino sus energías, su peculio, su libertad e incluso su vida.

-¿Su vida?

-Hace veintiún días, tan pronto como se declaró oficialmente la guerra, Nicolás, ferviente francófilo, se ofreció voluntariamente para defender a su país adoptivo de las tropas del Káiser.

-¡Con 76 años!

-Debido a su edad sólo consiguió un puesto como enlace con el Ejército y mientras cumplía una misión contrajo la pulmonía que, anteayer, acabó con su azarosa vida.

El joven quedó en silencio, impresionado. La figura de Nicolás Estévanez se elevaba ante él como un símbolo de la lucha y el sacrificio.

Cuando llegaron a la necrópolis, una hora y media después, entraron en el crematorio y presenciaron cómo el féretro era engullido por la voraz boca del horno. Mientras el fuego devoraba su contenido, se retiraron a pasear por los jardines. Poco después, la chimenea comenzó a expulsar humo, que, como su alma, ascendía al cielo.

Cuarenta minutos más tarde, regresaron al interior, donde el horno vomitó sus huesos calcinados. Entre las cenizas se distinguía el cráneo, rojizo y llameante, como si sus fogosos pensamientos se resistieran a morir.

Aquel postrer acto, tan controvertido, era el epílogo de una vida marcada por la rebeldía contra todo lo establecido. Quizás por eso, nadie tuvo el valor cometer el sacrilegio aún mayor de cumplir su última voluntad, esparcir sus cenizas en la costa con la esperanza de que el piélago las transportase a su tierra natal, como él mismo poetizó:

En fin, para terminar/ allá va mi testamento:/ dad mis cenizas al viento/ en la orilla de la mar;/ Y puede ser que el reflujo,/ entre sordas cantinelas,/ las sepulte en las arenas/ de donde el azar me trujo.

Contraviniendo su deseo, Vicente las recogió con cuidado en una urna que depositó con reverencia en un nicho del columbario. Al concluir la ceremonia, el único francés presente, el escritor Víctor Charbonnel, se acercó y, rompiendo el silencio reinante, lo llamó por sus apellidos:

-Monsieur Blasco Ibáñez, espero que escriba algo en memoria de nuestro querido hermano que ha partido al Oriente Eterno.

-Sí –respondió Vicente con determinación–, pero no será un simple obituario. Haré como su amigo Pérez Galdós, convertirlo en el personaje de una novela que revelará al mundo la crudeza de este conflicto.

-¿Cómo se titulará?

-Los cuatro jinetes del Apocalipsis.

