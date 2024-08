Santa Catalina pide más Carnaval

«Nos han quitado el Womad, también el Cine+Food y, ahora, el Carnaval», protesta Marta De Sousa, propietaria del bar Miami que está situado en pleno corazón del parque Santa Catalina. Desde el año 2022, la celebración no tiñe la plaza de Lolita Pluma de color, música y diversión, debido a las obras de la Metroguagua. Las dos últimas ediciones del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria han estado marcadas por la reubicación, la imaginación y el intento por mantener un normal desarrollo del programa.

Tras varios meses de incógnita, la alcaldesa del Ayuntamiento de la ciudad, Carolina Darias, y la concejala del Área de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, Inmaculada Medina, confirmaron que el Carnaval de los Juegos Olímpicos del año 2025 no volverá a Santa Catalina, y que la única celebración que se realizará en este lugar es el conocido Carnaval de Día, que antiguamente se desarrollaba en Vegueta.

«Antes, las personas que transitaban la zona y que no iban a las galas, se quedaban en la terraza del bar y veían a través de la pantalla de la televisión lo que estaba sucediendo al otro lado del parque», explica. «Ahora, únicamente vienen turistas en épocas de cruceros», continúa, «pero eso no es suficiente». De Sousa asegura que durante la semana «fuerte» del Carnaval los hosteleros de la zona pueden ganar «incluso tres veces más» que un día normal. «Esto nos sirve para compensar otros momentos más flojos», argumenta.

Santa Catalina, sin fiestas

El Carnaval, sin embargo, es una de las «muchas» celebraciones que han «extinguido» de la zona. «Ahora, el Womad se hace en la plaza de la Música, y aquí lo único que han celebrado es el Burger Fest, porque han quitado hasta el Cine+Food», protesta. «Estas celebraciones», retoma, «se hacían en meses alternos y, quieras o no, era un beneficio muy grande para nosotros». Desde entonces, el parque Santa Catalina da la bienvenida a algunos turistas «y poco más».

«Esto cada día va más para atrás y aquí está perdiendo todo el mundo menos el Ayuntamiento», lamenta Ariel Sardiña, encargado del bar Lolita Pluma. Desde que la festividad se trasladó a otro escenario, los hosteleros del parque «no se comen un rosco». «Es que, ahora mismo, ni siquiera el turismo mantiene la restauración aquí», destaca. «Desde hace tiempo, cuando llegan los cruceros», critica, «hay una guagua que los recoge y los lleva de paseo por Triana o por otra parte de la Isla, y no pasan ni por los bares». El encargado señala que este no es el «único abandono» que sufre el parque Santa Catalina. «No hay limpieza ni cuidado en una zona tan importante de la ciudad, y es algo que no comprendo», insiste.

«Si preguntas a cualquier persona o trabajador de la zona, te dirá lo mismo», afirma. Sardiña cree que el Ayuntamiento no piensa en «el mal trago» que están pasando los empresarios de los alrededores del parque. «No se acuerdan de nosotros ni para el Carnaval, ni para otras fiestas, pero tampoco para el cuidado y el mantenimiento del lugar», reclama.

Patrizia también está «muy triste» por la situación que volverá a vivir otro año consecutivo en su cafetería La Fabbrica. Mientras cruza los dedos de sus manos, pide «por favor» que regrese la fiesta a Santa Catalina. «Mi bar en los meses de febrero y marzo está vacío, porque ya no hay música ni hay nada», expone. Aunque este año contarán, al menos, con la celebración del Carnaval de Día en la explanada de la trasera del parque, dónde anteriormente se realizaban los mogollones, la propietaria opina que «unos pocos días de bailes no se pueden comparar con un mes entero de movimiento».

«De todas formas, no hace falta más que mirar la terraza para darte cuenta de que, en pleno mes de agosto, no hay ni gente», subraya. La empresaria asocia el «poco movimiento» de peatones a la falta de «turismo, cruceros y celebraciones en Santa Catalina». «Nos tienen abandonados y el lugar icónico para celebrar los carnavales, es en este parque», remata.

Patrizia en su bar / Juan Carlos Castro

Juan Antonio Monzón es «fiel carnavalero» desde que era muy joven. Para él, el lugar de celebración idóneo y de referencia para todos es «dónde está Lolita Pluma». Desde hace muchos años, ha asistido a las fiestas, pero también ha vivido esta celebración en la «posición de vecino». «Me da mucha pena la pérdida que tienen los empresarios con el desplazamiento del Carnaval a otros lugares», suspira. Frecuenta «muchísimo» el parque porque viene a jugar al ajedrez y al dominó con sus amigos del barrio, y es «muy buen conocedor» de la condición que vive actualmente el Carnaval de la ciudad.

Enfado

«Es cierto que estoy algo enfadado con la gestión que está haciendo la alcaldesa con esta fiesta tan importante», reprocha. Monzón no comprende «el precio de las entradas» para asistir a una celebración que «se supone» que es del pueblo. «Pero, ¿en serio Carolina Darias pretende que pague una entrada de treinta euros para asistir a una gala cuando cobro una pensión que da hasta pena?», cuestiona. «Ni yo, ni ninguna persona que sea un pobre infeliz, puede permitirse ese gasto», asiente.

«El Carnaval comenzó gracias a Manolo García, uno de los creadores de esta emblemática fiesta de Las Palmas de Gran Canaria, pero nadie le rinde homenaje», juzga Monzón con un tono serio. «Esto no es lo que era», repite, «intentan que estos carnavales se parezcan a los de Tenerife, pero es que no hay comparación, y se los han cargado ellos solitos, sin ayuda de nadie». Para Monzón, el Ayuntamiento está dando «demasiado bombo» a las fiestas, y «muy poco» a lo que en realidad importa. «Aquí no hay ni un baño público para las personas que juegan al dominó», demanda. «Antes, en donde han puesto la comisaría de la Policía Local, había aseos femeninos y masculinos», recuerda. «Ahora, o metes un euro para entrar en la única cabina de aseo que hay, que encima está hecha un asco, o no puedes hacer nada», remarca. «Pero claro, pagas para que mínimo te de una infección», confiesa entre carcajadas.

«Si ese fuese el único problema que se vive día a día aquí, pues me callo, pero eso no es cierto» machaca. Monzón alza la vista a su alrededor y comienza a señalar todos los «desperdicios y problemas» que existen y que «nadie» quiere ver. «Es que está todo muy sucio y nadie limpia nada», denuncia. «Hay personas que hacen sus necesidades en el parque, otras que tiran basura y no la recogen, los árboles no los podan y muchas cosas más que me cansaría hasta de contar», enumera. «Pero está muy claro lo que importa», concluye, «y eso es el Carnaval y nada más».

Carla Sánchez nació en esta zona y viene «desde que tiene uso de conciencia» a disfrutar junto a su familia y amigos del Carnaval de la ciudad. «A mí nunca me ha molestado que se haga en el parque de Santa Catalina, es más, hasta lo agradezco porque lo tenía al ladito de casa y era muy cómodo», añora. Desde que la ubicación de la celebración se trasladó a otros puntos de la ciudad, Sánchez «no ha vuelto a ir». «Si yo pienso en la palabra Carnaval, lo único que me viene a la mente es esta plaza y los recuerdos de años pasados junto a las personas que quiero en este lugar», recuerda. La plaza de la Música y el Puerto no le parecen sitios apropiados para la realización de estas fiestas. «Pienso que aún es mucho peor hacerlo en el parque del Estadio Insular, que es muy residencial y está repleto de vegetación», destaca.

Otra de las cuestiones que a la vecina le parece «absurda» es la partición del Carnaval en tres escenarios diferentes. «Pero vamos a ver, ¿a quién le entra en la cabeza que en un lado se haga una cosa, en otro lado otra, y aquí el Carnaval de Día?, ¿pero soy la única que ve esto una locura?», se pregunta .

Para Sánchez, esto va a suponer que los ciudadanos «se cansen» y dejen de asistir al Carnaval. «Es que los están mareando», asegura. «El mismo día que es la Gala de la Reina, comienzan las noches de mogollón, y si quieres asistir a los dos actos tienes que moverte de un lado para otro a esa hora de la noche», analiza. La trasera del parque, dónde se va a realizar el Carnaval de día es lo «suficientemente amplio» para, «al menos» abordar aquí también los bailes nocturnos. «Todo el mundo estaba contento cuando los mogollones se hacían en esta plaza y no creo que ahora se quejen, es más, pasaría todo lo contrario», garantiza.

Obras en espera

«Es cierto», asume, «que aquí la Gala de la Reina o las murgas no se pueden celebrar porque no no hay espacio para instalar un escenario tan grande y unas gradas, pero un pequeño sitio dónde se suba una banda y un Dj a pinchar música sí que se podría tener en cuenta», propone.

«Esto terminará muy mal», exclama. «O se ponen las pilas con la Metroguagua y con todas las obras que tienen aquí paralizadas y con las que no avanzan y nos devuelven el Carnaval de siempre en los próximos años, o esta ciudad se quedará muerta», advierte. Sánchez «ha visto con sus propios ojos», las «pocas ganas» de trabajar que tienen los empleados que están en la obra. «A este paso», avisa, «podrán pasar cincuenta años que seguiremos sin fiestas ni en Santa Catalina ni en ningún sitio de la ciudad, porque esta da mucha pena».