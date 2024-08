San Cristóbal reclama medidas urgentes frente a las mareas del Pino

La calle de la Marina, avenida principal del barrio marinero de San Cristóbal amanece estos días con lo que ya parece ser costumbre para los vecinos, restos de callaos traídos por el embate de las olas en el frente. «Las mareas del Pino se están adelantando, esto no es nada, hace unos días estuvo peor y se esperan todavía más», dice Enrique Hatchuell mientras barre el exterior de su casa y recoge los pequeños callaos que las olas han dejado en su entrada.

Los antecedentes del fenómeno costero vividos el pasado mes de abril, cuyos efectos provocaron destrozos que no se habían visto en décadas, han hecho que estos días los vecinos vuelvan a estar preocupados por la seguridad de sus viviendas. «Hemos llamado a los bomberos y a la policía porque algunos vecinos están asustados por los niveles de las mareas», señala Juan Jesús Santana, presidente de la asociación de vecinos del barrio marinero de San Cristóbal. Añade que «el problema radica en que todavía no se han tomado medidas adecuadas de protección, sobre todo a raíz de la construcción del muro de emergencia levantado tras el paso de la tormenta tropical Hermine y que ha alterado el diseño original de la avenida», señaló Santana, quien además explica que entre la calle Timonel y de la Marina «es importante dejar, no solo un acceso a las playas, sino también una rampa que sirva de drenaje para el agua».

Esa estructura se derrumbó tras las últimas lluvias «y el muro que se construyó después obvió la idea original, lo que provoca que ahora cuando hay mareas altas esto se convierta en una piscina y en un mayor riesgo de inundación para los vecinos». El portavoz vecinal añade, además, que los imbornales abiertos en el muro de emergencia construido a posteriori «no son suficientes».

Diques como solución

Además de volver al diseño original de la avenida, los vecinos piden la construcción de diques o escolleras semisumergidas que protejan el barrio. Juan Jesús Santana resaltó que los vecinos no son técnicos, «pero sí observadores» y pidió que se les tenga más en cuenta cuando solicitan acciones para el barrio; «por ejemplo, la construcción de escolleras que ya se han hecho en San Felipe y funcionan». Por eso, dijo, «hemos empezado a recopilar firmas de apoyo para hacer de nuevo esa solicitud».

El presidente de la asociación vecinal destaca que «aunque personal del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias han visitado el barrio tras los últimos destrozos» siguen sin respuesta a la petición de acciones que plantearon entonces. Además, «contar con un dispositivo de alerta temprana es otra de las medidas urgentes», indicó.

«La madrugada fatídica del pasado 10 de abril la alerta se dio solo para Fuerteventura y Lanzarote y cuando nos llegó a nosotros a la mañana siguiente ya teníamos los destrozos encima», rememoró. Subrayó que «la ausencia de una implementación efectiva del Plan Especial de Protección Civil y de Emergencias (PEINCA)» les deja en una situación de vulnerabilidad.

«Anoche me asusté»

Kilian Pita, vecino del barrio, señala al muro de la avenida como uno de los problemas a las continuas inundaciones. «Miren cómo están ya los canales que tendrían que desahogar el agua de las olas que rompen aquí, llenos de piedras. Se supone que se hicieron para que drenara el agua por los agujeros -imbornales-, pero las propias piedras los obstruyen», apunta.

Él sufrió junto a su familia los destrozos de hace unos meses y, aunque acostumbrados a estar en alerta, teme que ahora pueda pasar de nuevo. «Ayer me asusté con el oleaje que hubo porque me recordó lo que vivimos hace unos meses», subraya mientras señala el refuerzo que le ha hecho a la puerta de su casa como medida de protección. «Si pasa otra vez algo así de intenso no tenemos ningún tipo de defensa, solo una puerta nueva a la que mi padre y yo le hemos puesto una chapa reforzada», explica. Y añade resignado que «contra la naturaleza, ¿qué más se puede hacer?».

Pero Kilian, como otros vecinos del barrio tienen muy claro por dónde podría ir la solución. «Han hecho una avenida muy bonita para el turismo y para que vengan a comer a los bares, pero para los que vivimos aquí esto no sirve, lo ideal sería un rompeolas como han hecho en la zona norte, en San Felipe», destaca.

Acostumbrado a vivir pegado al mar reconoce que esa condición les marca. «Aquí todo el mundo tenemos el oído hecho al sonido del mar y sabemos cuándo hay oleaje fuerte y hasta aprendemos a identificar si la cosa se va a poner complicada. Incluso, de noche mientras duermo estoy atento siempre a lo que pasa en el mar», detalla.

Aún así, este joven no se plantea dejar el barrio. «Aquí hemos vivido siempre, mi abuela murió con 91 años y quiero que mi hijo se críe aquí también», sostiene. Disfrutar, y sufrir la marisma, parece ir de la mano en el barrio. «Sabemos que vivir aquí, ya de por sí, te estropea todo, cada dos años tienes que comprar un televisor nuevo», añade.

Unos metros más adelante Bernardo San Juan sube a la azotea de su casa para seguir arreglando el techo y «preparándola para lo que pueda venir». En las inundaciones del pasado 10 de abril, el agua que le entró alcanzó los 36 centímetros de altura. «Los del Ayuntamiento nos dijeron entonces que levantáramos un bloque más la casa para evitar que nos entrara el agua de nuevo por el techo, porque las olas llegaban hasta aquí y eso hago», explica mientras desde la azotea, manguera en mano, sigue preparando la mezcla para colocar los bloques que le faltan.

Pero no es el único que previene. Enrique Hatchuell, además de quitar las piedras de la entrada de su casa ya tiene preparado al lado de la puerta varios sacos de arena «para cuando sea necesario echar mano de ellos». Junto a su mujer e hijo pasa estos días de verano en su casa del barrio marinero.

Esta familia de Jinámar, acostumbrada a vivir pendiente del mar, no renuncia a disfrutar de su descanso en vacaciones. Recuerda que la última vez el agua les rompió la puerta y les echó a perder varios enseres. Ellos también señalan que el principal problema es «ese muro». Cuando suben las mareas «hace que aquí se forme una piscina porque el agua no tiene por dónde salir».

Pero las familias no son los únicos que se preparan y que asumen con resignación el lugar donde les tocó vivir, los negocios también. Nayra Alonso, es una de las responsables del restaurante Punto Marino, ubicado justo en una de las calles más delicadas, Marina con Timonel. «Ya tenemos las puertas nuevas esperando a que nos las coloquen», explica mientras atiende a los clientes. «Trabajar aquí es saber que, a veces, cuando el mar pega se lo puede llevar todo por delante», concluye.