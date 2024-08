¿Accidente o vandalismo?: así amanecieron las señales de una popular calle en Las Palmas de Gran Canaria

Atención a aquellos que no conocen bien Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo si se encuentran en la calle Tenerife -en el entorno de la playa de Las Canteras-, porque pueden acabar desorientados.

Tal y como indica la cuenta oficial de X de Mi playa de Las Canteras, durante la mañana de este sábado una de las señales colocadas en dicho enclave han amanecido alteradas. Al parecer, apuntan hacia la dirección contraria a la que deberían, por lo que alguien que esté buscando el camino para ir a sitios como el Poema del Mar o la Terminal de Cruceros, pueden acabar perdidos.

Así amaneció este sábado parte de la señalética de la calle Tenerife, con las flechas apuntando al lado contrario del correcto. Un auténtico misterio: ¿accidente o gamberrada intencionada? pic.twitter.com/gkEHMYX0nP — Mi playa de Las Canteras 🏖 (@LasCanteras) August 24, 2024

El motivo por el que estos carteles se encuentran modificados no está confirmado, no se sabe si ha sido por algún tipo de accidente o si será una broma pesada de aquellos que no repestan unas mínimas normas cívicas. En cualquier caso, lo ideal sería que fuera solucionado con celeridad, para que los visitantes o transeúntes de la zona no incurran en error a la hora de visitar esta zona de la capital grancanaria.