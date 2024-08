Alberto Isaac Guerrero Medina: «Quiero que todos los carnavaleros se sientan representandos con mi diseño»

¿Cuál fue su principal fuente de inspiración para el diseño del cartel del Carnaval de los Juegos Olímpicos?

Provengo de una familia muy grande. Desde que era pequeño, mis padres han sido una gran fuente de inspiración y de apoyo para mí. Mi madre siempre me ha dicho que hay algo que nos une y que también nos separa de las personas que nos rodean. Esta metáfora me ha servido para ilustrar una parte de mi cartel. La antorcha que se sitúa en el medio está compuesta por plumas y no por llamas. Las plumas son un símbolo de paz, pero también de unión, y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria también simboliza eso, la unión de todas las personas de la ciudad durante un período de tiempo para disfrutar y divertirse todos juntos. Esto es lo que simboliza esta fiesta, y es lo que he querido dar a entender con el diseño. Es un momento para compartir.

¿Qué elementos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria quiso destacar con su composición?

Quería que no se me olvidase nada. Como elemento arquitectónico quise destacar el Auditorio Alfredo Kraus, que creo que es uno de los edificios más importante y representativo de la ciudad. También hay dos dioses del Olimpo griego, Neptuno que es el dios del mar y Victoria, que como su propio nombre indica, es la diosa de la victoria. La pista olímpica dónde están los dos personajes se convierte en una ola que surfea Neptuno. De esta forma quise plasmar el mar y el color azul que simbolizan a la playa de Las Canteras y el surf, que es uno de los deportes más practicados en la ciudad, sobre todo, en la zonas marítimas. También representé una paloma. Reconozco que primero pensé en ilustrar un lagarto, porque me gusta mucho ese animal y también es icónico en Gran Canaria, pero la paloma simboliza la libertad y la paz. Además, también se utiliza en los Juegos Olímpicos, que es de lo que trata el Carnaval de la próxima edición. Por este motivo, pensé que la paloma sería un elemento más representativo que el lagarto y creo que acerté.

Proceso de creación del cartel. / LP/DLP

¿Cuánto tiempo dedicó a realizar el cartel?

Cuando salió la convocatoria para presentar el cartel comunicaron que el plazo de entrega sería dentro de quince días. A partir de ahí me senté y me puse manos a la obra. No estuve trabajando todos esos días. Primero le di algunas vueltas a lo que quería ilustrar, y los siguientes doce días ya comencé a darle forma. Sinceramente, no descarté la opción de hacerlo con inteligencia artificial, pero luego lo pensé mejor y decidí que un diseño así de importante tenía que nacer de mi puño y trabajo. Aún así, hay muchas personas que piensan que he recurrido a la inteligencia artificial para elaborarlo. Comencé a hacer unos bocetos a lápiz y luego lo plasmé en Adobe Illustrator para vectorizar la ilustración y añadirle las tintas. Después, en Photoshop le di volumen y brillo. Si solo hubiese trabajado con una de los dos programas, el diseño se hubiese quedado demasiado plano y con poca forma.

¿Qué técnicas y herramientas utilizó?

Primero realicé varios bocetos a mano con un lápiz. Cuando ya seleccioné el que más me gustaba, lo escaneé para que fuese más fácil plasmarlo en los programas de Adobe. Después, con la aplicación Illustrator comencé a vectorizar el diseño y a añadirle las tintas planas para darle color y armonía. Una vez finalizado este proceso, rematé la ilustración en Photoshop, con un plus de volumen y brillo para hacerlo más realista y llamativo.

¿Hay en su diseño algún símbolo o detalle que tenga un significado especial para usted?

El propio cartel en general es especial para mí. Sobre todo, porque he utilizado la metáfora de mi madre para ilustrar la idea principal. Cuando me fijo en el cartel, recuerdo a mi madre. Es como si la viese a ella reflejada ahí. Siento que mi diseño es una parte de ella. Ella me ha ayudado directa o indirectamente a hacerlo. Siempre ha estado ahí y es una persona muy importante en el desarrollo de este cartel. Por eso, todo el conjunto de los detalles, la idea y el color, recae en la primera metáfora que mi madre me dijo.

¿Cómo se siente al saber que el cartel representará una fiesta tan importante como el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Para mí es un orgullo enorme. Yo soy muy carnavalero desde que era pequeño. Cuando comencé a estudiar el Grado en Diseño Gráfico y empecé a tener la espinilla de diseñar, siempre pensé en poder ilustrar algún día el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Es más, incluso antes de empezar a estudiar, siempre me fijé en los carteles de otras ediciones. Da la casualidad que este es el primer año que me presento, y justamente tuve la suerte de ganarlo. Tengo un feedback muy positivo, y también esto me abre muchas puertas de cara al futuro. La gran parte de las críticas que escucho son muy buenas y estoy muy contento, aunque es cierto que siempre hay opiniones de todo tipo.

¿Qué mensaje quiere transmitir al público con la ilustración?

Yo lo único que quiero es que cuando las personas vean el cartel se sientan parte de él. Que todos se vean representados, que sean libres y que noten la unión y diversidad de esta fiesta tan importante en la Isla. También me gustaría que sientan alegría y que sonrían al verlo. Al final, es un diseño con un toque infantil que transmite felicidad, tanto por los personajes como por tonos tan alegres. Lo importante es que las personas cuando vean el cartel quieran disfrazarse y salir a la calle junto a sus amigos y familia a divertirse. Esta siempre ha sido la esencia del Carnaval, salir a la calle a bailar. Durante todo el proceso de creación he intentado centrarme en esa idea principal, y todo lo he volcado alrededor de los orígenes de la festividad.

¿Tuvo alguna otra idea de diseño antes de la elección final o el trabajo que conocemos le surgió ya desde el principio?

Hice varios diseños, pero no realicé el proceso completo con ninguno de ellos, es decir, se quedaron en bocetos sin rumbo. Barajé varias opciones antes de llegar al resultado final. En total fueron cuatro, pero descarté todas. Una de las ideas principales que tuve, pero que no salió hacia adelante, fue ilustrar únicamente la antorcha con las plumas. Tras darle varias vueltas, recapacité y decidí no hacerlo de esa forma. Sinceramente, me parecía muy minimalista para representar una fiesta tan alegre como es el Carnaval. En realidad, quería que la ilustración tuviese muchos detalles, porque de esta forma las personas tendrían más posibilidad de verse reflejadas. No es lo mismo una antorcha sin nada alrededor, que un auditorio, una paloma, y unos personajes. Esto le da mucha más vida y alegría al diseño. Al final, es una fiesta y el cartel tiene que plasmar eso a la perfección.

¿Qué o quién le impulsó a presentarse al concurso convocado para la elección del cartel del Carnaval 2025?

Mi amiga María Tabares fue la primera persona en avisarme de que el concurso había comenzado. A ella también le gusta mucho el Carnaval de la ciudad y siempre ha asistido. Yo alguna que otra vez le comenté que me gustaría presentarme y diseñar un cartel para esta fiesta, pero nunca estuve muy atento al concurso, es más, no tengo claro si en otras ediciones los carteles se han elegido por votación popular o por un concurso como se ha hecho esta edición. También mis ganas de ponerme a prueba y mi motivación por diseñar un cartel de una fiesta de esta categoría desde que comencé a estudiar diseño, me condujeron hasta este punto. Para mí, es un honor, y también una forma de darme a conocer en la rama del diseño. El cartel se verá por las calles, en las guaguas, en la televisión y en muchos sitios más. Lo importante para mí es, más bien, que las personas vean mi trabajo y conozcan lo que hago.

