Futbolero... y coleccionista

En el corazón del barrio capitalino de San Juan reside uno de los mayores aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, con la que comparte año de nacimiento. «Tengo 75 años, bueno, me quedan unos meses para cumplirlos, pero nací el mismo año que el equipo», destaca José Caballero, vecino de la calle Centauro.

La devoción por el conjunto amarillo llevó a este albañil de profesión a pintar su casa con los colores del club. «Fue una promesa que hice si el equipo volvía a Primera División el año pasado», explica. Y tras el último ascenso del equipo amarillo en mayo de 2023 la cumplió. Recuerda que el día de la gesta deportiva la casa era una fiesta. Una casa cuya fachada «estaba pintada de rosa clarito», aclara. Varios botes de pintura y amigos que arrimaron el hombro sirvieron para cumplir su sueño. «Al principio me decían que estaba loco, pero se me había metido en la cabeza y hasta que no lo hice no estuve tranquilo», comenta.

La casa es, desde entonces, no solo la sensación de la familia, sino del barrio. «Todo el mundo tiene que ver con la casa, los chiquillos cuando pasan por delante se ponen a gritar ¡pío, pío!, y yo encantado». Un cántico que junto al escudo del equipo hn quedado inmortalizado en el frontis de la vivienda. «Y así se va a quedar hasta que me muera». Incluso, añade, «si alguna vez volviera a bajar a segunda, vamos a no decirlo muy alto, seguirá pintada así», subraya con socarronería.

José Caballero, coleccionista y futbolero del barrio de San Juan / LP/DLP

Su casa, de más de 100 metros cuadrados, la ideó y levantó él mismo. «Hice un croquis con trozos de cartón para hacer las distribuciones. La planta baja es donde vivimos y uso las de arriba para trabajar, siempre hay algo que arreglar y ahí es donde guardo mis cosas». La vivienda la pudo comprar hace 50 años «gracias a una quiniela» que le tocó «de 300.000 pesetas».

Del antiguo estadio al Mundial

José Caballero recuerda ir a los arenales frente al antiguo Estadio Insular a ver los partidos «para no pagar la entrada». Se ríe mientras rememora que llevaban «una pipa de vino y jareas para pasar el ratillo». Como un auténtico forofo de la UD Las Palmas reconoce que se «envenena» cuando el equipo pierde, pero también que «tira voladores» cuando gana. «El fútbol es así, pero uno tiene que estar siempre con ellos. Siempre con Las Palmas», repite.

El equipo amarillo es su prioridad, y tan es así que su familia lo llevó, como sorpresa, a ver un entrenamiento de los jugadores en Barranco Seco. «Me saqué fotos con varios de ellos y, ese día, el entonces entrenador Pacuco Rosales me dio dos entradas para ver un partido en el estadio», cuenta. A José se le dibuja una sonrisa al recordarlo. «No es lo mismo verlo por televisión que en directo en el campo, ni cuando los veía en las arenas del antiguo estadio, no me quiero imaginar cómo será cuando el nuevo campo lo hagan más grande para el Mundial», añade.

José Caballero, coleccionista y futbolero del barrio de San Juan / LP/DLP

Es seguidor de todos los jugadores, pero tiene sus preferidos. Ahora mismo disfruta en especial del juego de Sandro Ramírez, delantero del equipo, y del centrocampista y capitán, Kirian Rodríguez.

Casi como museo, en cada rincón hay años de esa devoción por el conjunto amarillo. Fotos de jugadores históricos, bufandas, camisetas o jarrones. El amarillo y azul se cuela por cada rincón.

Además, coleccionista

La casa del ¡Pío, pío! -como algunos la conocen en el barrio- guarda también a un gran coleccionista. «A los 30 años empecé con las monedas antiguas, las pesetas, la perra chica, la perra gorda. Y todas las tengo enmarcadas», dice mostrando su colección. De ahí dio el salto a los antiguos utensilios canarios como planchas, cocinillas, cuchillos, pesas, y molinillos de café. «Aún conservo el de mi madre, en paz descanse, con el que me mandaba moler el café de pequeño», explica.

No hay pared que quede libre a la imaginación. Tapizada por completo, las dos plantas superiores son su refugio. «Esto es mi hobbie, me entretengo cambiando las cosas de sitio, limpiándolas. Me da vida, aunque mi familia, si me descuido, me empiezan a quitar cosas», añade. Asiduo visitante de los rastros de Jinámar y de Las Palmas de Gran Canaria, muchos de sus objetos provienen de ahí. El más reciente, un muñeco de paja. Pero, también guarda lo que la gente le regala porque saben que le gusta «coleccionar cosas originales y diferentes».

José Caballero, coleccionista y futbolero del barrio de San Juan / LP/DLP

La cultura canaria se respira en cada rincón. En una de las estancias, Pepe Monagas, Lolita Pluma y un cuadro del Dedo de Dios avisan de las tradiciones. Tradiciones que son reclamo para los visitantes y turistas del barrio. «Hay mucho turista que llega hasta aquí y me tocan para ver la casa porque les da curiosidad y yo les hago el recorrido», explica, siempre acompañado de una sonrisa.

Los barcos cobran mucho protagonismo. Señala los que tiene en lo alto, hechos todos con fósforos. De hecho, su casa parece por momentos un gran navío de madera. «Me gusta mucho el arco de medio punto para las ventanas», comenta mientras señala a la vista privilegiada que tiene de la bahía.

Antes de pasar a otra estancia, un pozo. «En realidad era una ducha», especifica. «La adorné y decoré para que pareciera un pozo, y ahí se metían mis hijos de pequeños a bañarse». Máquinas de coser -hasta cuatro modelos diferentes-, máquinas de escribir y una antigua vídeo cámara de cintas VHS. Y, en todo ello, no falta tampoco el famoso gato de la suerte de la tradición china. Colecciones de sellos, libros y vinilos. «Tengo 1.500 discos que he ido comprando, o me han regalado. Eso sí, todavía no los he podido escuchar todos», matiza.

La subida a la última planta por una escalera de caracol es como parar el tiempo. Decenas de relojes de pared adornan esta otra parte de la casa. Y al terminar de acceder a la azotea, José quita una sábana y descubre medio centenar de pájaros canarios. «Mira, algunos de ellos no son amarillos, sino naranjas», señala. Y en todo, siempre presente la UD Las Palmas, ahora con fotos de los jugadores actuales.

-«Pero, de todo lo que colecciona, ¿a qué le tiene más cariño?

-«Al molinillo de la vieja», responde sin dudar.