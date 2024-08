Rock, hamburguesas y buen rollo: así es el restaurante New York Taxi Rock Bar en Las Canteras

Una fachada repleta de fotos en blanco y negro de artistas originarios de los Estados Unidos de América da la bienvenida a los clientes del New York Taxi Rock Bar. Situado en la calle Numancia 25, en plena avenida de la playa de Las Canteras, el restaurante es uno de los más llamativos de la zona. Música en directo, una cerveza propia y una terraza de escándalo han conseguido crear una cantera de clientes «divertidos y con muy buen rollo».

El restaurante abrió sus puertas hace quince años. En sus comienzos era un bar de copas y música en directo. El género siempre fue la música rock. Jose Moma, el dueño, es un gran aficionado de este estilo y, desde que era pequeño, su sueño siempre fue abrir «un bar o restaurante de rock and roll». «Al principio, estábamos situados en la misma calle en otro local más pequeño, pero los clientes eran cada vez más, y tuvimos que mudarnos a un lugar más amplio», argumenta.

Hamburguesas de todo tipo con unos nombres de lo más curiosos llaman la atención de los comensales más hambrientos que pasean por la zona. Elaboradas con ternera, pollo, garbanzos e incluso alubias, la carta es apta hasta para «las personas veganas». «La que más suelen pedir los clientes es la Cheese Dreams Are Made Of This, que se llama así por la canción de Eurythmics», razona entre carcajadas. Su ingrediente principal, como su nombre indica, es la doble ración de queso cheddar. «La We Will Rock You, también es muy demandada», añade.

Sin embargo, de todas las hamburguesas que ofrecen a los clientes, estas cuentan con los ingredientes «más comunes». La Peanut Penita Peanut hace referencia a la canción Pena Penita Pena de Lola Flores pero, sin embargo, «está riquísima». La salsa que acompaña a la ternera y al queso es de lo más especial. Hecha a base de una suave crema de cacahuete es, sin duda, una opción para las personas más atrevidas.

Jose Moma, el dueño, delante de la fachada del restaurante / Juan Castro

Aunque la especialidad del restaurante son las hamburguesas, también ofrecen otros platos diferentes. Nachos, croquetas, alitas de pollo y, para los más saludables, una diversidad de ensaladas conforman un extenso menú donde existe variedad para todos los gustos. «Los productos con los que elaboramos los platos son locales», resalta Moma. La fruta y las verduras la compran en «una frutería de la zona y los platos son caseros».

Postres y cervezas

Cuando los clientes piensan que ya han visto «suficiente», se aproxima la hora del postre. Si la primera parte de la carta ha dejado alucinados a los comensales, los platos dulces no podían ser menos. Aunque los más pedidos «siempre son la tarta de queso y el brownie», la medalla se la lleva la Choco Burguer. En vez de estar rellena de pollo o ternera, el interior de esta hamburguesa está compuesto por nutella, helado y lascas de chocolate.

Una nevera repleta de casi más de cincuenta tipos de cerveza llama la atención de los clientes que se adentran en el local. «Trabajamos cerveza local, como la Jaira, también de Lanzarote y la más exclusiva es la New York Taxi, que es una receta que hemos creado nosotros», acentúa Guillermo Díaz, un camarero del restaurante. «Es una cerveza catalogada como rubia, pero tiene un regustín final tostado», agrega Moma. «Nosotros teníamos la cerveza Heineken de grifo, y a muchos de los clientes no les gustaba, entonces decidí traer toda la variedad posible», continúa. «Ahora tenemos cervezas alemanas, belgas, americanas y muchas más», reitera.

Cerveza New York Taxi / Juan Castro

La originalidad y el buen rollo se expande a la decoración y el ambiente. La barra del restaurante está compuesta por flight cases, que son las cajas que se utilizan para transportar los instrumentos en los conciertos y festivales. Las lámparas disfrazadas de baterías y un gran rótulo luminoso con la frase «no hay bar que por bien no venga» corona al local como uno de los más curiosos de la playa de Las Canteras.

La diversión y la música aterrizan los sábados por la tarde en el New York Taxi. Es el único establecimiento en la avenida marítima que tiene shows musicales en directo. «Intentamos trabajar con músicos que hagan creaciones propias y todos los meses estrenamos algún tipo de grupo novedoso», insiste Moma. El rock y el soul corren por sus venas. Además de dedicarse al mundo de la hostelería, es fiel amante del género. Él y otros dos trabajadores conforman el grupo Mujercitas, por lo que son unos «muy buenos entendidos del tema».

El restaurante se ha convertido en un lugar de ocio, diversión y «buen rollito». Desde el New York Taxi Rock Bar es muy fácil apreciar una estupenda puesta de sol mientras disfrutas de una deliciosa hamburguesa. La buena música y la brisa del mar son la guinda del pastel.