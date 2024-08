La dama de la cripta sin nombre

Hace unos días recorría el cementerio en compañía de alguien interesado en realizar un trabajo sobre las damas dolientes del camposanto. Esas esculturas femeninas que suelen aparecer aferradas a una tumba o sobre ella, adoptando una actitud muy afligida.

-Encarnan el duelo y la pena –aclaré–, la aflicción y la melancolía, como si con su presencia tratasen de llenar el vacío dejado por aquellos cuya partida lamentan. Cabizbajas y mirando al suelo, reflejan una presencia que, al mismo tiempo, es ausencia. Representación tangible del luto, acompañan a los difuntos en la eternidad, mientras nosotros las acompañamos en su dolor eterno.

-Es un pensamiento muy profundo –dijo mi acompañante–. ¿Pero cuál es la que más te llama más la atención?

-Entre todas las dolientes del cementerio, la más intrigante es la que se encuentra en el monumento fúnebre de la familia de León y Joven.

-Entonces añadí, mientras nos acercábamos a aquel majestuoso monumento marmóreo que supera los cuatro metros y medio de altura:

-Se trata de una escultura de tamaño natural, como todas, abatida, aunque algo menos que el resto, sentada a los pies de una peña de mármol sobre la que se eleva una cruz, del mismo material, cubierta de hiedra.

-¿Por qué la cruz está rodeada por esa planta trepadora?

-Porque la hiedra, siendo una planta longeva de hoja perenne, representa la inmortalidad y al rodear la cruz, símbolo de muerte, la transforma en un emblema de la victoria de la vida eterna sobre la mortalidad. Observa también cómo el crucifijo corona la montaña, simbolizando la elevación del alma, un estado espiritual que la dama doliente no puede percibir, sumida en las profundidades de su pena. Es como si alguien le susurrara: “¿Por qué lloras por la muerte? ¿Acaso no ves que existe la vida eterna?, pero el dolor no le permite escuchar.

-¿Y qué la hace tan especial? –preguntó nada más verla.

-Bueno, aparte de sus magníficos paños, lo habitual es que las dolientes sean mujeres jóvenes y delicadas. Pero en este caso, a pesar de ser una escultura claramente academicista, con influencias románticas, su torso superior posee un toque miguelangelesco.

-¿Qué quieres decir?

-Que tanto sus brazos como su espalda, más propios de un hombre, le dan un aspecto andrógino.

-Es cierto –dijo observándola–. ¿Y quién yace bajo sus pies?

-Entre otros, Juan María de León y Joven.

-¿Quién es ese?

-Uno de los mejores alcaldes que esta ciudad tuvo a finales del siglo XIX. Nacido en 1828, no sólo pertenecía a uno de los clanes nobiliarios más influyentes de la isla sino que era el principal heredero del mayorazgo de su padre. Para que te hagas una idea, era nieto del coronel Juan María de León Romero, primer jefe del batallón que participó en la Guerra de la Independencia.

-¡Ah, la Granadera Canaria! Entonces era de casta patricia.

-Efectivamente. Fue primo de Fernando León y Castillo, ministro de Ultramar y embajador en París, y de Juan León y Castillo, ingeniero responsable del Puerto de la Luz. Pero parientes aparte, a lo largo de su vida destacó como un ejemplo de transparencia y honradez, siendo un firme defensor de las ideas liberales y democráticas. Fue un hombre generoso e incansable en su afán por embellecer esta ciudad, que colaboraba económicamente en cualquier proyecto que redundara en su beneficio.

-¿En qué partido militaba?

-Aunque inicialmente estaba alineado con el partido progresista, tras participar activamente en la campaña que llevó a su primo, Fernando de León y Castillo, a obtener su primera diputación en las Cortes en 1871, se unió al partido liberal.

-Entonces, antes que nada era un demócrata.

-Tanto que a pesar de pertenecer a la aristocracia participó en la Revolución Gloriosa que en 1868 destronó a Isabel II.

-Un hombre de firmes y profundas convicciones.

-No te imaginas hasta qué punto. Fue un viajero incansable y un lector voraz que llegó a reunir una valiosa biblioteca y además de pertenecer a la Real Academia de la Historia fue miembro de El Museo Canario hasta su muerte.

-Supongo que, como todos sus contemporáneos, sufriría los sinsabores de la política.

-Desgraciadamente sí. Cuando el jefe local, Juan de León y Castillo, abandonó las riendas del partido por desavenencias con su hermano, tuvo que ocupar la presidencia del Directorio encargado de sustituir al ingeniero, cargo al que pronto se vio obligado a renunciar debido al deterioro de su salud, que cada día se acentuaba más, hasta causarle la muerte el 4 de septiembre de 1892, a los 54 años.

-¿Y cómo es posible que no haya ninguna calle a su nombre?

-Durante setenta años la hubo. Pues la de los Balcones llevó el suyo desde 1910 a 1980, cuando se restauró el original, y su recuerdo cayó en el olvido para la mayoría de los canarios.

-Eso es realmente injusto para alguien de su talla. ¿Pero quién construyó esta cripta?

-Ya en vida, él tenía la intención de construir un monumento fúnebre para sus padres y otros familiares, siguiendo un diseño de su tío, el pintor y proyectista Manuel Ponce de León, pero ese proyecto nunca llegó a realizarse. Por eso, tuvo que ser su viuda, Sebastiana Manrique de Lara y Manrique de Lara, quien encargase este monumento, que llegó de Italia en 1902, diez años después de la muerte de su marido, para albergar sus cenizas y los restos de sus familiares.

-¿Es que hay más personas enterradas?

-Tantas que se desconoce la cifra exacta, ya que este conjunto escultórico descansa sobre una bóveda funeraria y en total pesa más de siete toneladas. Por eso, al no haberse encontrado ninguna tumba a nombre de Manuel Ponce de León, se supone que también está enterrado aquí junto a su sobrino y otros familiares.

-¡Qué ironía que el hombre que erigió el pórtico de este cementerio y una veintena de monumentos funerarios no tenga una tumba a su nombre!

-Paradojas de la historia.

-¿Y esta dama doliente representa a la viuda del alcalde?

-Es muy probable, ya que la hiedra, por su forma de entrelazarse al crecer, también simboliza la fidelidad. Además, no olvidemos que fue ella quien encargó la obra.

-¿Cómo era?

-Una mujer de aguda inteligencia y talento excepcional. Al igual que su esposo, al que sobrevivió dieciocho años, siempre estaba al tanto de los asuntos de interés general y participaba activamente en ellos. Uno de sus rasgos más notables fue su extraordinario espíritu caritativo. Muchas familias de la isla dependían de su generosidad, que ofrecía procurando que su mano izquierda no supiera lo que hacía la derecha.

En el cementerio de Las Palmas, una bóveda funeraria guarda mucho más que cadáveres

-¿Dónde vivían?

-En un palacete ubicado en el número 6 de la calle Castillo, que actualmente es la sede de la Fundación Mapfre Canarias. Fue diseñado por Manuel Ponce de León, tío de él, y financiado por Agustín Manrique de Lara, padre de ella, como regalo de bodas. Y, como no tuvieron descendencia, la propiedad fue heredada por Francisco, el hermano menor de Sebastiana.

-¿Incluso esta cripta?

-Así es. Por eso, cuando fallecieron sus hijos, María de los Reyes Manrique de Lara y Massieu en 1954 y Nicolás Manrique de Lara y Massieu en 1968, fueron enterrados aquí, sumando sus propias historias a las de sus tíos.

-¿Y qué historias son esas? –preguntó con curiosidad.

-Nicolás tuvo una vida destacada; fue presidente del Gabinete Literario, concejal del ayuntamiento y consejero del cabildo. Por su parte, su hermana María de los Reyes estaba casada con el capitán de artillería Antonio del Castillo Olivares y Matos, quien también fue presidente del Gabinete Literario de 1920 a 1923 y posteriormente participó en la guerra del Rif, donde recibió varias condecoraciones. Al estallar la Guerra Civil, se encontraba destinado en Getafe como teniente coronel y al igual que muchos otros militares que habían participado en la sublevación o no se habían unido a la defensa de la República, fue detenido, trasladado a la cárcel modelo y finalmente fusilado en Paracuellos del Jarama, semanas antes de que su primogénito corriera la misma suerte.

-¡Perdió a su marido y a su hijo al mismo tiempo!

Asentí con la cabeza.

-Debió ser un golpe muy duro.

-Más bien, fueron dos golpes muy duros.

-¿Y también yacen aquí?

-No, pero sí están los restos de otros dos hijos del matrimonio: Salvador del Castillo Olivares y Manrique de Lara, quien fue enterrado en 1967, tras fallecer a los 40 años…

-¿También lo fusilaron? –exclamó interrumpiéndome.

-No, murió a manos de un asesino aún más voraz e implacable que la guerra, el cáncer. Tras luchar contra la enfermedad, falleció apenas cinco meses después de nacer su cuarto hijo. Mientras tanto, la parca decidió que su hermano Francisco le siguiera mucho tiempo después, en 2010, a los 90 años.

-¡Parece que la parca no tiene favoritismos; a algunos los reclama pronto, mientras que a otros les concede casi un siglo de prórroga!

-Como buena recolectora, permite que algunos maduren mientras siega a otros antes de temporada.

-¿Y ese fue el último en descender a esta cripta?

-No, al año siguiente le siguió su primo, Nicolás Manrique de Lara de la Torre, que también dejó atrás una viuda y varios hijos.

-Entonces cuando Sebastiana encargó esta dama doliente no imaginaba que con el tiempo no sólo acabaría representándola a ella, sino también a esas otras viudas cuyo dolor está trágicamente unido a esta cripta: su sobrina carnal y sus sobrinas nietas políticas.

-Es que esta doliente no llora a una persona en particular, sino a muchas; no lamenta una muerte, sino el fin de toda vida.

-Sí, a la postre, quienes aquí descansan están unidos por algo más fuerte que la sangre: la memoria. Eso es lo que realmente hace a estas damas tan especiales. No son solo estatuas, sino cronistas petrificadas de historias de amor y muerte.

-Exacto, relatos ignorados por la mayoría, cuando no completamente olvidados. Por eso nos recuerdan la importancia de mantener vivo el recuerdo de quienes nos precedieron en este viaje hacia la muerte que llamamos vida, para que así perduren en nuestra memoria.

