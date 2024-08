Playmobil celebra sus 50 años en el Museo Elder

Elsa Santana explica frente a la representación a escala de una escena de la época victoriana que no sabe cuántas piezas pueden formar el conjunto que ha creado para la exposición 50 años de un juguete, 20 años de coleccionismo que se exhibe desde ayer en el Museo Elder. «Para un coleccionista es difícil saber a ciencia cierta lo que tiene, yo solo miro que me guste y que represente la vida que yo quiero poner», señala.

Esta profesora recuerda que los juguetes de la famosa marca siempre la han acompañado. «Eran los 70, justo cuando Playmobil surgió, y la familia te solía regalar esos juguetes, desde el típico barco pirata, muñecos del oeste o la etapa medieval», comenta.

Desde su creación en 1974 los juguetes de Playmobil han creado mundos en miniatura capturando la imaginación de generaciones completas. El director del museo Elder, José Gilberto Moreno, subrayó que con esta muestra el museo inaugura la última exposición del verano. «Tiene que ver con la historia de un juguete que nos ha acompañado en las últimas cinco décadas y, además, de una manera divulgativa». Moreno señaló que esta exposición va acompañada de otra conmemoración especial, el 20 aniversario de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil- AESClick. Su portavoz, y comisaria de la muestra, Jennifer González, explicó que «Playmobil no es solo un juguete, sino una forma de mostrar la historia de la humanidad de muchas formas, que ha ayudado al aprendizaje de niños y mayores».

El recorrido

La exhibición recorre siete dioramas -reproducciones a tamaño escala- que recrean con detalle diferentes épocas desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. «Se pueden disfrutar desde los primeros juguetes que tenían manos fijas y apenas contaban con cuatro complementos, hasta los más actuales», añadió González. Algunos icónicos como el barco pirata, el tren del oeste o los diferentes clicks -como se les llama habitualmente a estos muñecos-. Uno de ellos, y de los más representativos, el del bufón rojo.

Para la comisaria de la muestra, coleccionista también, «la simpleza de este juguete es lo que más atrae». Recuerda que surgieron con la crisis del petróleo. «Se tuvo que idear otro tipo de juguete que utilizara menos material. De ahí salieron los Playmobil», explica.

Hace 20 años, ella y otros pocos aficionados se unieron para sacar adelante la asociación, que además consiguió un récord Guinness en 2010 por una exposición de dioramas formada por casi 70.000 figuras.

Tren de Playmobil cedido por José Navarro para la exposición / Juan Castro

En la sala está también José Navarro, otro de los coleccionistas que ha cedido algunas de sus piezas. Se inició en ellos haciendo belenes de Navidad. «Al vivir en un piso era difícil montarlos con todo lo que tenía en casa, por eso recurrí a estos juguetes, porque necesitaba piezas más pequeñas». A partir de ahí, «ya no hice solo un belén, sino una macrociudad», señala.

Unidos por el amor... y los dioramas

A José y Elsa, dos de los coleccionistas que participan en esta exposición, les unió no solo su «devoción» por los juguetes de Playmobil, sino el amor. Son pareja y son conscientes de que juntos tienen «miles de muñecos, casas y coches», añade José. Disfrutan explicando los dioramas y sus detalles. Incluso, las dificultades del espacio. «Usamos una habitación para guardarlos, y a veces hasta varios trasteros», explica.

Saben que no solo atraen la curiosidad de los adultos, sino también de los más pequeños. «Tenemos muchos sobrinos que cuando vienen a casa tienen el cajón con los que sí pueden jugar, porque hay otros con los que no, los antiguos, como estos que hemos traído aquí», aclara.

Pero de todos, hay uno que para él es especial. «Tuve suerte, pagué 150 euros hace años, pero ahora está valorado en el mercado en unos 1.000 o 1.200 euros». A pesar de su elevado valor en el mundo del coleccionismo, «no lo vendería». Se trata de uno de los objetos más icónicos de Playmobil, el tren del oeste. «Fue una edición especial de Navidad, difícil de conseguir porque ya no se fabrican», explica.

Del elevado precio que muchos están dispuestos a pagar, su pareja Elsa lo corrobora. «¿Hasta cuánto he llegado a pagar? No te lo puedo decir porque lo hice a espaldas de él», se ríe al mismo tiempo que lo cuenta. «Alguna piecita hay que dices, ¡uy! Ese caballero medieval que parece que no es nada, y resulta que tiene tres cifras, pues lo terminas pagando», admite.

Al final, «se trata de que disfrutemos nosotros, y ahora con la muestra, los demás».