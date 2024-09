Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad «hedionda»

Gracias al reciente artículo de Mariano de Santa Ana de 19 de este mes de agosto en LA PROVINCIA me he animado a escribir lo que llevo rumiando desde hace mucho tiempo. Se dirigía el periodista, perplejo, triste e inquieto, en este artículo a la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en relación al concurso que se había convocado el 14 de junio para el Proyecto del Paseo del Guiniguada. Entre otras cosas, por la profusa utilización en la convocatoria de expresiones impostadas, faltas de naturalidad, que pretenden transmitir, que el equipo de gobierno municipal ha metabolizado la amenaza del cambio climático.

Motivada por este artículo, me lanzo a decirle a la Excelentísima Sra. Dña. Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, lo que pienso sin tener que usar palabrejas raras, poco usuales; las mías son sencillas y fáciles de entender.

Tengo que reconocer con mucho dolor que Las Palmas de Gran Canaria, de la cual usted es la Gestora Mayor, es una ciudad sucia, mal oliente y hedionda, de la cual no nos sentimos orgullosos sus ciudadanos. El DRAE, define el adjetivo hediondo «fétido, apestoso, pestilente, maloliente, insufrible, etc.» y por ello creo que es la palabra más adecuada para definir el estado en el que se encuentran muchas calles de Las Palmas de Gran Canaria.

Todas las mañanas, cuando salgo de mi casa para ir al trabajo tengo que caminar un buen trecho por las calles traseras de la Playa de Las Canteras y cuando llego a la calle Rafael Cabrera, donde dejo el coche aparcado, hago lo mismo, tengo que transitar por Rafael Cabrera, los alrededores del Hiperdino de Triana, la calle Francisco Gourié, las calles perpendiculares a Triana, Viera y Clavijo y los alrededores, y todos los días me pregunto lo mismo. ¿Por aquí no pasa ningún miembro del equipo municipal? ¿Por aquí no vienen a revisar los inspectores del servicio de limpieza del Ayuntamiento?

Esta es la zona que más conozco porque es el trayecto que hago entre semana desde hace muchos años y lo veo, lo huelo, lo esquivo, en definitiva, lo sufro. Entre los conocidos, amigos y familiares, este tema, el del estado de la ciudad, es recurrente, desde hace mucho tiempo, y en el que acabamos coincidiendo; sostenemos que la ciudad entera, no solo la zona referida, es una asquerosidad.

Le invito a que se dé una vuelta, caminando, no desde el coche oficial, por un tramo corto de la ciudad. El que usted quiera; Yo le sugiero uno por si quiere empezar.

Zona Triana

Bájese en Rafael Cabrera a la altura del edificio Masiega, mire los contenedores y el resultado del vaciado de los mismos por personas que revuelven su contenido a cualquier hora del día y esparcen toda la basura en sus alrededores, siga hacia el Hiperdino de Triana y disfrute del olor nauseabundo que lo rodea, fruto de la mierda incrustada en sus aceras en todo su perímetro desde hace años y de los vertidos provocados por las últimas descargas que realizan los propios empleados, o de los que esperan que saquen sus contenedores en busca de restos de comida para llevarse dejando todo tirado por los laterales próximos. Continúe por la fachada delantera hacia Triana y vaya hacia la izquierda, un ratito solo, por Francisco Gourié; aquí el panorama visual cambia, la plazoletita pequeña que nos encontramos al final de la calle Munguía en su encuentro con Francisco Gourié y los pasillos perpendiculares de los edificios que van desde esa calle a Triana, llenos de basura, restos de comida, tetrabrik, latas, cartones tirados por todos lados, normalmente producto de personas sin recursos que viven en la calle, que duermen a la intemperie, pero sobre todo por la desidia de los equipos de limpieza que son los obligados a mantener limpia la ciudad; además todo esto acompañado del olor a orín rancio, casi insufrible, que nos provoca ganas de vomitar a los transeúntes.

Podría seguir caminando, si aún le quedan ganas y fuerzas, por Viera y Clavijo, por la calle Buenos Aires, o sin ir más lejos por la calle Triana y compruebe usted misma lo que día a día vemos y olemos con impotencia los ciudadanos. Tengo curiosidad por saber si, cuando vinieron a la inauguración de la exposición de los carteles de carnaval, la semana pasada, a Triana, llegaron caminando o en coche y en este caso, dónde aparcaron. En cualquier caso, a no ser que tuvieran las narices tupidas, sabe de lo que le estoy hablando.

Las Canteras

Vayamos ahora a la Playa de Las Canteras; dése una vuelta y vea como está el Paseo, no solo los espacios destinados a dejar los residuos, mire las pocas jardineras o parterres que se encuentran en su recorrido, o simplemente vea el suelo invadido de servilletas y colillas de los que usan las mesas de la terrazas, espacio público destinado a un uso lucrativo, a cuyos beneficiarios no se les obliga a mantener en las mismas condiciones en las que se encuentran el suelo que usan y del cual obtienen rentas.

Estos recorridos que le planteo que haga, podría extenderlo a cualquier otra parte de la ciudad, con el mismo resultado y la misma conclusión. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más sucia, con diferencia, de toda España y le hablo con conocimiento de causa.

¿A qué se debe esta situación? Nos lo tendrá que explicar menudito para entenderlo. No hay que ser muy listo para deducir que sencillamente, la ciudad no se está limpiando adecuadamente. Se han retirado recursos; no se hace una planificación correcta de cómo y cuándo deben actuar los servicios de limpieza; no se contrata a las empresas adecuadas para llevar a cabo estas tareas o al personal cualificado para ello; no se hacen los controles por los servicios de inspección contratados al efecto; etc.

Le invito, alcaldesa, a que se dé una vuelta, caminando, no en coche oficial, por un tramo corto de capital, el que quiera, para que vea la suciedad

No nos sirve la excusa que se utiliza con frecuencia de que los ciudadanos somos incívicos y guarros. Los ciudadanos somos los primeros interesados en vivir en una ciudad digna, limpia, segura, culta, con orden, y eso es lo que usted, como gestora, nos tiene que garantizar. A nosotros nos toca pagar los impuestos correspondientes que permitan el cumplimiento del bienestar social que exigimos.

Entre las tareas que le corresponde, también está la de estimular e ilusionar al ciudadano a que, entre todos, logremos que la ciudad vuelva a ser lo que tiene que ser: una ciudad bonita, transitable, amable, limpia, que apetezca estar y disfrutar de ella, y eso se consigue dando ejemplo. Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria estamos hartos. Nos hemos manifestado en muchos barrios denunciando esta situación, exigiendo que se haga algo desde la administración local, sin resultado alguno hasta la fecha. Los ciudadanos consideramos una vergüenza el estado de abandono al que se ha llegado en esta ciudad.

José Carlos Guerra

Hay una cosa muy sencilla de entender, nuestras casas las limpiamos todos los días porque las usamos, si no lo hiciéramos se convertirían en chiqueros. Con la ciudad tenemos que hacer lo mismo, limpiarla con esmero todos los días, somos muchos los que la usamos y de distintas maneras. No podemos descuidar una cosa tan elemental para la vida urbana.

Preocupación

No nos sirve que se nos diga que en el año 2025 los servicios de limpieza van a ser magníficos ya que se van a hacer unas contrataciones nunca vistas; ¿y qué hacemos hasta entonces?, ¿nos cerramos las narices?, ¿nos ponemos un antifaz para no ver la realidad? Tal vez es que no tienen claro lo que hay que hacer para mantener una ciudad limpia, las labores que requiere, los servicios que se exige, los controles necesarios.

No entienda esta carta simplemente como una denuncia, que lo es. Véala también como la preocupación y desazón de una ciudadana preocupada por el estado de abandono y de suciedad en la que se encuentra la ciudad en la que vive y por la que esta dispuesta a luchar poniendo su grano de arena allí dónde haga falta. Me consta que esto lo siente, igualmente, muchísimos ciudadanos. Solo falta sacar el tema y la gente se subleva. La prueba evidente es que hace unas semanas se empezaron a recoger firmas por una asociación de Triana, y todos los vecinos de la zona no hacían otra cosa que pedir hojas para ellos recoger firmas de vecinos indignados con la situación.

En cualquier ciudad española se ve, desde primera hora de la mañana, cómo los servicios contratados a esos efectos, se esmeran en pasar máquinas que no solo barren los suelos, los mojan e incluso los friegan. Retiran las basuras de los contenedores con frecuencia e incluso varias veces al día en aquellos lugares públicos de alta concurrencia. Eso es lo que queremos para nuestra ciudad y nos merecemos.

Usted cree que esto es mucho pedir. Si es así, creo que le queda grande el puesto que ocupa. Apóyese en buenos gestores, no solo en políticos, y también cuente con los ciudadanos que estamos dispuestos a echar una mano.

Como idea le sugiero que al menos una vez cada 15 días nos dé la oportunidad de sentarnos no más de una hora a aquellos ciudadanos que quieran aportar ideas para combatir este tema y cualquier otro que redunde en mejorar las condiciones de vida de esta ciudad.

Aquí me tiene para ayudar a conseguir una ciudad mejor y seguro que me acompañarán muchos otros ciudadanos con la misma aptitud y ganas.

