El Balonmano Juventud Las Palmas critica la falta de espacio para entrenar

El Club Balonmano Juventud del Real de Las Palmas de Gran Canaria nació en 1995 y, a pesar de un parón de 17 años, la pasada temporada retomaron la actividad con ilusión. Sin embargo, desde entonces se han enfrentado a la falta de espacios y tiempo para poder entrenar en Las Palmas de Gran Canaria. La última gota que colmó el vaso fue a finales de agosto, cuando el club se encontró con que el equipo masculino y femenino solo podrían entrenar siete horas y 45 minutos a la semana. Una resolución que, según el club, no respeta el reglamento para un equipo de categoría nacional.

El año pasado lo tenían peor, ya que solo podían entrenar dos días y en canchas itinerantes. Pero ante las quejas del equipo, el Instituto Municpal de Deportes (IMD) les ofreció entrenar en el Pabellón Félix Santana. Sin embargo, en esta ocasión han trasladado al equipo de su sede social en Escaleritas a Tamaraceite en el polideportivo Leoncio Castellano Arencibia. Y además, el club lamenta que las horas de entrenamiento son muy pocas para el trabajo necesario de dos equipos nacionales. Durante dos días el equipo también debe compartir la cancha, por lo que 40 jugadores practican en el mismo espacio.

Más horas de entrenamiento

"Lo que son los procedimientos técnicos tácticos o los contraataques no se pueden realizar en mitad de cancha, el rendimiento de un equipo no puede estar sujeto a tres horas y media por semana en estas categorías", detalla Carmelo Lobato, el presidente del club. Para el presidente cada equipo debería entrenar como mínimo seis horas. Por ello, el club solicita al IMD que la primera división masculina y la división de honor plata femenina tengan la disponibilidad de la cancha completa y si no es posible, por lo menos, entrenamientos de 90 minutos.

Entrenamiento del Club Balonmano Juventud del Real de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Desde el Ayuntamiento aseguran que a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, "no le ha llegado información alguna por los cauces ordinarios". "Si lo hiciera, evaluaríamos las decisiones con ellos para llegar a un entendimiento", apuntan.

El poco tiempo y espacio no es el único reto que deben sortear, ya que entrenan en suelo de goma, pero compiten en parqué, lo que provoca más lesiones. "El nivel de riesgo de lesiones se multiplica por tres, como pasó el año pasado, que por ese cambio continuo de pisos tuvimos muchas lesiones y dos de ellas bastante graves", detalla.

A pesar de los traspiés, el presidente afirma que en la pasada temporada se consiguió llegar a los objetivos al equipo campeón coronarse como subcampeón de Canarias y el femenino mantener la categoría. "Ahora lo que pretendemos es continuar con nuestro trabajo y a la medida de lo posible seguir creciendo, lo que pasa es que entendemos que los recursos que están poniendo en nuestra disposición no son insuficientes", explica.

Suscríbete para seguir leyendo