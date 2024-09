Elena Macías Socorro: «Una Miss no es solo una cara bonita, una corona y una banda»

La industria del modelaje no es ajena a Elena Macías Socorro. Nacida en el barrio de La Isleta, debutó en las pasarelas con 14 años en las Fiestas del Carmen. Su faceta como docente y madre es lo que la anima a dejar huella y darlo todo haya donde concursa. El próximo 11 de septiembre luchará por la corona en el certamen Miss Universo España 2024, que tendrá lugar en Guía de Isora (Tenerife).

Comenzó a desfilar con 14 años en la Fiesta del Carmen de Las Palmas de Gran Canaria. ¿En aquel entonces se planteó el modelaje como una salida profesional más?

Cuando me presenté al certamen de la fiesta del Carmen con 14 años y me coroné reina del Carmen, no imaginé que podría ser una salida profesional más, porque era muy joven y lo veía más como un hobby. Pero sí es cierto que mi sensación fue de que me gustaba, me apasionaba y quería seguir formándome para dedicarme a ello.

Fue seleccionada Miss Las Palmas 2016. Hace ya casi una década de aquello. ¿Cómo se presenta su trayectoria en el futuro?

Hasta 2016 yo no me había planteado dedicarme de manera profesional al modelaje y cuando ese año me coroné como Miss por Las Palmas, fue cuando pensé que a lo mejor podría ser una profesión para mí. Sin embargo, cuando me quedé embarazada, vi más difícil alcanzar el propósito de convertirme en la embajadora de España en un certamen internacional. Afortunadamente, los certámenes de belleza han evolucionado y pude seguir trabajando; nunca perdí la esperanza hasta que se me dio la oportunidad, de nuevo, de poder ser Miss Universo Canarias. Ahora estoy luchando por representar a España en Miss Universo Internacional.

En 2018, en declaraciones a este periódico, dijo: «Tienes, a través de tu belleza, que aportar tu grano de arena en el mundo». ¿Cómo se hace exactamente?

Una miss no es solo una cara bonita, una corona y una banda; no gané solo porque era la más bella. Se habla de una belleza exterior, pero la más importante es la interior. Se busca una miss que sea capaz de dejar huellas significativas en la sociedad, de hacer pequeños cambios que puedan contribuir a una transformación global. En mi caso, he fundado un proyecto social llamado Horizontes Inclusivos, en el que utilizo mis herramientas y habilidades como profesora para promover la igualdad de género. También he publicado una colección de cuentos de literatura infantil de mi autoría que brindan tributo a mujeres icónicas de nuestra historia, desde siglos pasados, como Amelia Earhart, la primera mujer en la historia de la aviación, hasta la actualidad, como Atenea Pérez, nuestra actual Miss Universo España, que marcó un antes y un después siendo la primera mujer de color en representarnos.

¿Qué opina sobre el movimiento body positive? ¿Es compatible con los estándares de belleza actuales?

Me encanta ver a chicas diversas en una pasarela. De hecho, el movimiento body positive fomenta que las mujeres se sientan seguras, se empoderen y se quieran ellas mismas, independientemente de su físico. La seguridad y la autoestima es lo que te hace realmente bella, sin importar los estándares de belleza. Gracias a Dios, las pasarelas han evolucionado y dan la posibilidad a cualquier tipo de cuerpo. Ya no se mide tanto la altura o la delgadez. Es algo de lo que estoy muy orgullosa porque hace que la mujer se sienta más querida y más valorada.

«Para mí es importante poder transmitir la esencia de lo que somos los canarios»

Ser modelo, como cualquier otra profesión artística, es complicado en Canarias.

Estoy dispuesta a irme de las Islas, incluso, si fuera para mi futuro profesional y progresar. Yo sé que así le podría darle un buen futuro a mi hija, así que soy consciente de que igual me tendría que ir fuera y lo haría encantada. No tendría ningún impedimento para hacerlo; no hay nada que me ate a ningún lugar. Lo haría con todo el cariño y amor del mundo, sabiendo que mi hija va a estar en buenas manos.

¿Se pueden aplicar técnicas o experiencias del modelaje al día a día? ¿Puede ayudar a afrontar retos?

Por supuesto que sí, a mí me cambió la vida. Hubo un momento en mi vida en el que perdí seguridad en mí misma. Cuando fui madre pensé que no iba a volver a ser quien era. Poder volver a dedicarme a lo que me gustaba me ha ayudado a recuperar esa confianza y autoestima tan necesarias.

Además, lo más importante es que te da la posibilidad de conocer grandes personas que, con el tiempo, se convierten en amigos y en familia, porque al final pasamos muchas horas y días juntos. Por ejemplo, sigo trabajando con los mismos peluqueros, maquilladores y periodistas de hace años; al final, somos como una gran familia.

¿Ha experimentado rivalidad entre compañeras?

Afortunadamente, nunca he sentido ninguna situación incómoda en ese sentido. Es cierto que hay cierta competitividad porque, al fin y al cabo, esto no deja de ser un concurso y todas queremos ganar. Por suerte, no he vivido nada desagradable, que yo recuerde. Todas queremos dar lo mejor de nosotras mismas, pero sin hacer daño a las demás. Eso es lo bonito de la competencia.

Recuerdo vivir una experiencia súper bonita con Isabel, Andrea y Lara, misses de Palencia, Zaragoza y León, respectivamente, por citar a algunas de las que participaron en el certamen Miss Spain 2018. Nos ayudamos mutuamente y hoy día sigo considerándolas amigas mías. Ellas me apoyan en mis proyectos y yo a ellas, y nos alegramos siempre de los logros que conseguimos. Eso es lo bonito de los concursos de belleza.

Estas experiencias hacen que no pueda decir que hay rivalidad. Eso sí, se tiene más afinidad con unas personas que con otras, como todo en la vida.

¿En qué piensa ahora que está a las puertas del próximo certamen?

Quiero dar lo mejor de mí. Tengo una gran responsabilidad y quiero dejarme la piel por mí, por mi hija y por mis Islas, de las que estoy muy orgullosa.

Para mí es importante poder transmitir la esencia de lo que somos los canarios, que nos caracterizamos por ser personas hospitalarias, amables y sociables. Eso es lo que yo quiero conseguir: que se note que quiero dejar nuestra huella y nuestro sello como canarios en el mundo.

