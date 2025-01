Las Palmas de Gran Canaria amanece en 2025 entre cumpleaños y peregrinaciones

«¡Cumpleaños feliz!», cantaron en grupo en la churrería Montesol, punto de encuentro para tomar los primeros churros del año. Alejandra Gil fue la primera bebé en nacer en su año, en un día de celebración conjunta. Sus cumpleaños desde que tiene edad para salir de fiesta son, primero, de madrugada con sus amigas, y luego, con la familia en una comida tradicional por Las Canteras, y más tarde, otro plan por la noche. «También hace cuatro años con el novio», revela una de sus amigas a su lado. Gil tenía varios motivos para celebrar, al igual que el centenar de personas que se dirigieron a la churrería para despedir un año y echar a volar las ilusiones de 2025.

Existen dos tipos de personas: aquellos que se marcan propósitos y otros que huyen de cualquier planificación. Laura Perera es de las primeras. En 2024 se propuso sacarse las carreras de Psicología y Logopedia y crecer personalmente. Ayer empezaba el año con la ilusión de ser graduada, pero con tareas para el futuro. Tiene claro que quiere aprender a ahorrar, decidir su futuro y hacer deporte -esta última reconoce que «demasiado típica». «Yo soy de las que cumple lo que se propone», afirma. «La gente tiene que hacerlo concreto, con frecuencia e intensidad», desvela la clave del éxito. Su método infalible ha conseguido que le ponga a su año un 8,5 de nota final, porque a pesar de que fue bueno siempre es mejorable.

Encontrar trabajo

Su hermana, Irene Perera, prefiere los propósitos sociales, más bien dirigidos a la alcaldesa o a los Reyes Magos o a quien pueda hacerlo realidad. Perera denuncia la suciedad en la que está envuelta la ciudad, no solo un día tan transitado como Fin de Año, sino siempre. «Que se vayan las ratas de Mesa y López», salta uno de los compañeros al escuchar el tema. «Las Palmas de Gran Canaria está podrida», manifiesta Perera. La joven también reclama que la capital está «muerta», sin opciones para salir de fiesta. «Coinciden los padres, tíos y la gente joven en que ya no hay locales», lamenta. «Le falta sal a los churros», quiso aportar uno de los compañeros a una reflexión razonada, pero que perdía peso en sus oyentes, al ser las siete de la mañana.

Para aquellos que viven fuera de las Islas y vuelven para las fiestas es un día de emocionantes reencuentros

Las esperanzas para el 2025 son tan variadas como metas hay en el mundo, y de eso sobra. Laura Aguiar, Paula Guerra y Claudia Hernández tienen la esperanza de encontrar un trabajo en el que no las exploten y un piso en el que no tengan que invertir la mitad de su sueldo. «Una vida digna y esas cosas», resumen. Algunas siguen estudiando, pero buscan trabajo y otras han terminado sus carreras y quieren incorporarse al mundo laboral, aunque no es tarea fácil. «El panorama está complicado, pero sales en Fin de Año, se te olvida, luego ves la cuenta del banco y dices ‘bueno, quizá no tendría que haber salido», afirma una de las chicas. «Aunque el año es impar y no me da buena sensación», apunta Hernández. «Pero nos encanta la vida. ¡Viva la vida!», salta otra. En sus caras se notaba que, por lo menos, la noche había sido buena. Con diademas de 2025 y un sombrero rosa con luces, que captaba las miradas, era uno de los grupos más festivos del lugar. «El gorro no es mío, lo cogí prestado», confiesa Aguiar y la diadema de Guerra fue un regalo de su madre. Por lo que, con algo prestado y algo regalado, como si de una boda se tratara, se disponían a saborear los benditos churros. «Los churros son el momento más divertido de toda la noche», aseguran.

Reencuentros

Para muchos es el momento que más esperan, porque se reencuentran con amigos que no vieron durante la fiesta, pero no quieren empezar el año sin felicitar. Laura Gómez, Claudia López y Luis Melián se conocieron en el colegio El Claret y desde entonces guardan una gran amistad. «Venimos aquí a encontrarnos porque nos tuvimos que dividir y nos juntamos todos de nuevo aquí, aunque falta gente todavía por llegar», explican. Sus objetivos para el año son salud, amor y seguir siendo igual de amigos que en estos últimos años, aunque unos minutos después llegó la oveja negra a poner en discordia al grupo con alguna que otra discusión. «Es el problemático del grupo», argumentó una de las amigas. Aunque al final lo más importante es que estaban juntos, porque aunque no comieron muchos churros, lo esencial para el grupo es que se «encuentran siempre».

Algunos se encuentran después de estar una temporada fuera de su casa. Carla Fernández del Castillo es madrileña con familia canaria, por lo que desde que es pequeña pasa las fiestas en la Isla. «Cuando fuimos mayores mi madre nos dio a elegir entre quedarnos en Madrid o en Canarias y yo siempre vengo», explica. La razón es que puede reencontrarse con amigos y el ambiente es más familiar. «En Madrid a lo mejor hay 500 personas y no conoces a nadie», comenta.

Fernández del Castillo estaba reunida con su grupo de amigos, en el que uno de los chicos contó su peculiar forma de pasar las primeras horas del año: «Cuando termina la fiesta me cojo un taxi a Maspalomas a tomar el sol». Aunque este año estaba comiendo churros porque «no hay taxi». «¿Pero tú cuándo has hecho eso?», le interpela una amiga, a lo cual el joven desaparece al poco. Quién sabe si para buscar un taxi. Lo cierto es que encontrar un taxi no fue tarea sencilla durante la noche del 31, ya lo advertía la propia Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, ya que al padecer de problemas económicos no sale a cuenta poner un empleado por las noches, por lo que la mayoría de los que trabajaron son autónomos que ya tenían la agenda llena de reservas. En la cola del Parque San Telmo, una usuaria destacó que durante la noche le fue imposible encontrar uno, pero que a esa hora -las 7:30 de la mañana- ya había más frecuencia y cada 15 minutos llegaba uno a la cola.

Un carrito sin compra

Por su parte, Zuleima González no cogió un taxi, sino que se convirtió en uno. González tomó un carrito de la compra abandonado desde el Hospital Perpetuo Socorro hasta Vegueta. Son cinco kilómetros de trayecto, se podría decir que fue su primera peregrinación del año, ahora solo tiene que esperar a las Fiestas del Pino de Teror. Por el camino, la tira de uno de sus zapatos de tacón rosa se rompió y siguió su trayecto con el carro como si nada pasara. Incluso llevó a su amigo Juan durante un tiempo. «No me van a pagar nada, esto es una ONG», bromea. Incluso, le ofrecieron 6.000 euros por el deseado carro: «No parecía de fiar la oferta». González terminó la noche del último día del año como nunca se lo habría imaginado: con un zapato roto, un carro de la compra y unos cuantos vasos de discoteca.

Laura Marrero, en cambio, tenía ya en sus planes cómo iba a terminar la noche. La ciudad en los primeros despuntes del alba es un paseo de chicas descalzas con los tacones en la mano después de una noche de estoicismo podólogo. Marrero tampoco soportaba más el dolor en los pies, por lo que se quitó sus bonitos zapatos plateados y se puso en su lugar unos calcetines, con la peculiaridad de que eran realistas con la imagen de unos pies en cholas. «Esta es mi manera de disimular que no tengo los tacones, pero está cool», señala. «Aguanté toda la noche porque mi madre me dijo que no me los quitara durante la fiesta», y ella como buena hija le hizo caso. Marrero vive en Madrid por estudios, por lo que cada vez que vuelve a la Isla encontrarse con su gente es muy especial. «Siempre reunirse con amigos y familia es bonito, sobre todo con una amiga de sangre, que no es mi hermana, pero como si lo fuera», destaca con su amiga Patricia al lado, a la que casi se le saltan las lágrimas. «Imagínate que me voy de Madrid y vengo aquí para celebrarlo con ella», añade y a ambas se les aguan los ojos en el inicio de 2025.

Nochevieja termina con 1.300 kilos de basura El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha recogido durante la celebración de la entrada al Año Nuevo un total de 1.300 kilos de residuos de las calles, plazas y espacios públicos de la ciudad. La Nochevieja se ha desarrollado sin incidencias relevantes en materia de seguridad. El Consistorio ha desplegado durante esta madrugada del 1 de enero un dispositivo especial de limpieza en el que participaron un total de 86 operarios, además de movilizar 25 vehículos mecanizados. El personal se ha encargado de sanear las principales vías de la ciudad y, especialmente, las zonas donde existe ocio nocturno, actividad comercial y en las inmediaciones de aquellos lugares donde se celebraron festejos para recibir la entrada del nuevo año. Este dispositivo ha llevado a cabo intervenciones integrales —incluyendo baldeo, barrido manual y mecánico—, abarcando las zonas de ocio nocturno y aquellos lugares donde se han celebrado eventos festivos como Puerto-Guanarteme, Ciudad Alta o el casco histórico. Durante esta Nochevieja se han recogido 600 kilogramos más de residuos que los alcanzados durante el fin de año de 2023, donde la suma total ascendió hasta los 700 kilos. El volumen total de agua utilizado para sanear los espacios públicos afectados por las celebraciones alcanzó los 320.000 litros de agua que, en comparación con el año nuevo de 2024, suponen 20.000 litros más. La ciudad entró en el año nuevo bajo un ambiente festivo y sin incidencias significativas relacionadas con estas fiestas. El Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa) registró durante la madrugada un total de 27 servicios, de los que una docena están relacionados con incendios en mobiliario urbano.

