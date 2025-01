La espera dulce en la noche mágica

A los Reyes Magos se les espera el tiempo que haga falta, que para eso vienen desde muy lejos. Concretamente, desde Oriente. Por eso Samuel Cabrera no quiso esta tarde perder la oportunidad de ver a sus Majestades desde bien cerquita. Se sentó con su familia a las 14:20 horas de la tarde en el cruce entre Mesa y López y Presidente Alvear y logró un puesto en primera fila que le permitió recordarle a Melchor, Gaspar y Baltasar su lista de deseos: «¡Dinosaurios del mar y los Angry Birds!». Como Samuel, miles de niños ­–y no tan niños– acudieron hoy a la Cabalgata de Reyes en la capital grancanaria cargados de nervios, ilusión y cartas repletas de los regalos que mañana –si han sido buenos– aparecerán debajo del árbol.

Desde el Castillo de La Luz hasta el parque San Telmo, las calles se llenaron hoy de luces y color gracias a las diez carrozas que abrieron el camino a los Reyes Magos, que esta tarde estrenaron transporte, cortesía del Ayuntamiento. Plataformas de 6 metros de largo, 2,80 de ancho y 3,60 de alto decoradas con una alfombra voladora sobre una nube y un camello en la parte central. Unos nuevos carruajes que permitieron a sus Majestades hacer el trayecto desde la mayor de las comodidades para poder saludar y mandar todo el cariño a los niños que esperaron durante horas en las calles capitalinas. En total, según datos del Ayuntamiento, acudieron unas 100.000 personas.

Auténtica tradición

Para muchas familias canarias acudir a la Cabalgata es una auténtica tradición. La matriarca de la familia Miranda, Tibiabin, no permite que ningún miembro falte a la cita que tiene lugar cada 5 de enero en el cruce entre León y Castillo y la calle Montevideo, siempre en el mismo sitio, desde hace más de 20 años. El itinerario siempre es el mismo, «cervecita, Burger King y Cabalgata». Marido, hijos, suegros y nietos viven juntos la noche más mágica del año y lo hacen, incluso, con uniforme. Ayer todos acudieron a recibir a los Reyes ataviados con un jersey rojo en el que podía leerse «Merry XMAS». Lo hacen porque hasta ahora los Reyes siempre han cumplido. «Yo solo le pido salud y trabajo como hasta ahora, nada más», confesó Tibiabin minutos antes de que pasara la comitiva real por delante del «punto familiar». El «equipo cabalgata» disfrutó de una tarde llena de alegría, risas y prometió volver «el año que viene».

La familia Miranda no es la única «fanática» de los Reyes Magos. También las tres amigas Cloe, Danna y Dilaila , que convencieron a sus madres para ocupar todo el día con una ruta de «seguimiento» a sus Majestades. Empezaron desde bien temprano en la Base Naval, lugar en el que desembarcaron los Reyes, y continuaron hasta Mesa y López para coger sitio desde las 15:00 de la tarde. «Parecemos sus máximas fans», confesó la madre de Dilaila durante las horas de espera.

Las pequeñas de entre 3 y 5 años mataron el tiempo comiendo todo tipo de chuches y recordando lo que habían puesto en su lista de regalos. «Una cocina y una barbie mariposa, eso seguro», aclaró Dilaila a sus amigas que la observaban mientras saboreaban un algodón de azúcar sentadas en un pícnic improvisado en la acera. Las niñas, compañeras de colegio, no acabaron poniéndose de acuerdo con la lista de deseos pero, sí coincidieron en «haberse portado muy bien durante todo el año».

Una afirmación que no pudieron hacer los primos Lucas y Alejandra. «Mi primo Lucas están un poco loquito», apuntó ella mientras él confirmaba tímidamente con la cabeza y disfrutaba de un chupachups de corazón sentado cerca a la Iglesia del Pino. «Soy un poco travieso, como los elfos de la Navidad», terminó confesando entre risas y en bajito para que Melchor, Gaspar y Baltasar no se dieran cuenta durante su visita a la Isla. En la lista negra o no, Lucas tiene claro su regalo estrella: «un pantalón de la Unión Deportiva, para ver los partidos en el Estadio pero también desde casa», apuntó. A Alejandra, que acudió a la Cabalgata acompañada de su gatito de peluche y de sus orejitas rosas, le invadieron los nervios del momento y la lista de regalos se esfumó de su memoria. «Solo me acuerdo de un pijama, pero ellos saben lo que quiero porque son magos», recordó.

Para evitar este tipo de lagunas, Sofía Naranjo acudió a la Cabalgata con dos cartas iguales, por si una no era suficiente. Y en lugar de escribir los regalos, optó por dibujarlos. Para que no quede ninguna duda. «Un castillo hinchable, un arcoíris para pegar en el espejo y una barbie gigante» explicó a sus padres señalando una de las misivas. El destinatario también lo tuvo clarísimo desde el principio. Su Rey Mago favorito «de toda la vida» es Baltasar y encima ya le dio la mano hace unos días en una visita de sus Majestades al Centro Comercial Los Alisios. «Estoy nerviosa, pero tengo ganas de que vengan, les voy a dejar leche y galletas y aguas para los camellos», confesó.

Bastones hinchables

El trayecto entre el Castillo de la Luz y el Parque San Telmo se prolongó más de cuatro horas, por lo que muchos niños tuvieron que esperar un largo rato para ver a los protagonistas de la noche. El tiempo se pasó más rápido gracias a empresas como Hiperdino y Spar que entregaron coronas y bastones hinchables para entretener a los más pequeños. Maritza Armas, con solo tres años, aprovechó los obsequios para pasar el rato jugando a las espadas con todo el que se pusiera por delante. «Yo he sido muy buena, estoy deseando ver a los Reyes para recordarles que quiero un pijama y un coche de la barbie», confirmó en una de las pausas de su juego mientras esperada en la esquina de León y Castillo con Franchy Roca.

La comitiva llegó a esa zona sobre las 18:15 horas. Las bocinas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, anunciaron a los presentes la llegada de los Magos de Oriente. La frase «¡Ya vienen!» fue la más repetida y los más pequeños cogieron altura al subirse a los hombros de sus familiares. La alegría empezó con la llegada de los primeros protagonistas. Mickey y Minnie Mouse, Donald, Pluto o Elsa de Frozen fueron solo algunos de los personajes que abrieron una Cabalgata cargada de referencias a las películas de Disney. Un Peter Pan gigante hinchable abrió paso a las diez carrozas que precedieron a los Reyes Magos. Vehículos inspirados en los mundos fantásticos de las películas de Peter Pan, Aladdín, Blancanieves o El Rey León. La música infantil, el confeti y los disfraces adornaron un trayecto en el que también participaron figuras de Playmobil en tamaño gigante, pájaros hinchables, personajes de Super Mario y los protagonistas de la saga Star Wars. En total, 400 bailarines y figurantes que se encargaron de crear un ambiente mágico para la noche más especial del año.

A la carroza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la primera en salir, le siguió la más inclusiva, una iniciativa conjunta del Consistorio a través del proyecto Vopia y las concejalías de Cultura y Bienestar Social, y la ONCE. Diseñada con relieves para que todos los niños, independientemente de su capacidad visual, pudieran sentir y vivir la magia del día.

Y a continuación, las carrozas de Tirma con sus decorados de Don Quijote; la del Cabildo de Gran Canaria con fantasía de Legos; y más adelante, la del Spar decorada con el mundo de Aladdín y la de Hiperdino con la Familia Dino a bordo. También Munchitos estuvo presente y Galletas Bandama optó por una decoración basada en Blancanieves. No faltó la carroza cargando el carbón para lo que se han portado mal este año y los romanos justo antes del paso de los Reyes que vinieron, como cada año, acompañados con los pajes reales que se encargaron de coger las últimas cartas de los niños.

Al acabar el recorrido, la ilusión no se apagó. Tocó irse a dormir temprano para mañana ver si los que se portaron bien encuentran debajo del árbol esos regalos que llevan tanto tiempo esperando.