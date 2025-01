El Bazar Tirma, en la calle Triana, se estrena en el sorteo del Niño con un tercer premio

Un tercer premio del sorteo del Niño cayó en la tabaquería-bazar Tirma, en la calle Triana, de Las Palmas de Gran Canaria. A su propietaria, Edna Navarro, le sorprendió la noticia a primera hora del día cuando llegaba a recoger su negocio tras la noche de Reyes. "Vinimos para llevarnos la basura y hacer el cierre y una reportera de televisión nos tocó a la puerta para decirnos que habíamos dado el 66777", comenta aún nerviosa mientras espera la llegada del responsable de Loterías y Apuestas del Estado.

Edna Navarro, del bazar Tirma, muestra el número premiado. / La Provincia

Edna recuerda que cuando entregó el décimo a la clienta al principio no le gustaba "porque tenía muchos sietes, pero se lo quedó”. Añade que como lotera ha dado otros premios, pero de los sorteos de Primitiva y Bonoloto. "Todos han sido siempre empezando el año, Enero es nuestro mes de la suerte”, dice. Para esta joven lotera es el primer premio importante que da en Navidad. Un décimo de lotería distribuido por máquina. "No hay número feo, a mí me gustan todos porque sé que están en el bombo, pero es verdad que a la gente le gusta que no tenga números repetidos", añade. En esta ocasión el tercer premio tiene varios, uno de ellos el 7. "Al final termina siendo también un número mágico para muchas personas".

Abierto desde 1962

Esta tabaquería-bazar lleva abierta desde 1962, aunque como administración comenzó en 2019, previo a la pandemia de Covid. Un negocio familiar que iniciaron los padres de Edna y al que se han ido incorporando más miembros de su familia. Ubicada en pleno corazón de la calle Triana, a partir de hoy la buena suerte de esta administración será un reclamo más para aquellos que pasean por esta céntrica calle.