La fiesta y los brindis copan Triana en una animada Noche de Reyes

Las compras de última hora, la música y los brindis fueron, un año más, los grandes protagonistas de la Noche de Reyes en el barrio de Triana, donde multitudes de personas fluían sin cesar bajo la iluminación de las luces navideñas. «Este año me he dejado ir. Normalmente, tengo todo comprado desde diciembre, pero esta vez me ha cogido el toro porque tuve la gripe y he pasado los últimos diez días en casa», confesó Juana Domínguez, una mujer de 67 años que andaba este domingo en la búsqueda del regalo perfecto para su nieto de cinco años. «Espero encontrar algo que le sorprenda. En realidad tiene de todo, pero el Día de Reyes es el Día de Reyes», comentó, instantes antes de entrar en una juguetería.

Juan Carlos Navarro fue otro de los rezagados en las compras y aprovechó su paso por la calle Mayor para hacerse con un perfume para su madre y reunirse con sus amigos. «Solo me faltaba esto. Tenía en mente comprarlo desde la semana pasada, pero como vivo lejos de la capital y hoy he quedado con unos compañeros de la universidad para disfrutar de la noche, preferí matar dos pájaros de un tiro», desveló este joven de 22 años, mientras mostraba una bolsa de una perfumería.

Noche de Reyes en Triana / Juan Carlos Castro

Otras personas, en cambio, ya habían hecho los deberes y se amontonaban en las barras de los locales de restauración de la zona. Algunas, incluso, con roscones en la mano. «Esta noche para mí es muy especial. Ya es una tradición reunirme y reencontrarme con amigos para brindar en Lagunetas y después disfrutar de la música», afirmó Verónica Mur, una joven de 29 años que acababa de llegar a la calle San Bernardo para asistir a los conciertos. El cartel, encabezado por Que Chimba, continuó con The Papas and the Mojo y un tributo a Queen. «Este año tenemos media hora menos de música, pero lo entiendo perfectamente porque hay que respetar el descanso de los vecinos y es una noche pensada para los niños», anotó Mur.

Alameda de Colón

Una opinión que no compartió Mery González, de 36 años, que optó por acudir a la cita musical programada en la Alameda de Colón. Allí, cientos de personas disfrutaron de las actuaciones de Son del Caney, Son de la Isla y Los 600. «En mi opinión, la duración de los conciertos es muy corta. Lo que sí puedo asegurar es que este año he visto más seguridad en las calles y por eso me gusta más el ambiente», aseveró.

El parque San Telmo fue testigo del XXVII concierto de Reyes de Non Trubada, que arrancó poco después de las 20.00 horas y sirvió de excusa para muchos de los asistentes para visitar la Feria de Artesanía, que en esta ocasión superó a las ediciones anteriores con un total de 103 artesanos de 19 municipios de la Isla.

Tampoco faltó ambiente en la plaza Stagno, donde algunos viandantes quisieron curiosear los puestos de venta ambulante, mientras otros se apresuraban para intentar coger un taxi en la parada más cercana y así llegar a casa a una hora prudente.