Las Palmas de Gran Canaria arranca el año sin estabilizar a sus empleados públicos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado el año 2024 sin culminar los procesos de estabilización del personal interino. La Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establecía como tope para cumplir la normativa el 31 de diciembre. Una vez sobrepasada dicha fecha límite, el Consistorio ha convocado la práctica totalidad de las 926 plazas pendientes, pero no ha logrado cerrar ni uno de solo de los expedientes, por lo que todos los aspirantes deben aún tomar posesión del puesto; es más, en algunos casos sigue sin haber listas definitivas y cerradas.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, señaló en el pleno ordinario de diciembre, tras ser preguntada por la oposición, que los procesos que no estén finalizados "no decaen, no caducan y pueden desarrollarse hasta su finalización", en referencia a haber sobrepasado la fecha límite establecida por la Ley 20/21. Según el portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), Leonardo Perera, el Ayuntamiento les ha comunicado que el nuevo horizonte para finalizar todos los procesos será el primer trimestre de 2025.

De las 926 plazas de personal interino, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tramitado desde que fuera aprobada la normativa la práctica totalidad, a falta de dos procesos de operarios -uno de cuatro y otro de 20 puestos de trabajo-. En cuanto a los que sí han sido convocados, la mayor parte cuenta ya con listas provisionales o definitivas de admitidos. Están . No obstante, quedan abiertos, principalmente, los procesos convocados de finales de noviembre en adelante; además de las 17 del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (Imef).

Varapalo judicial

El proceso de estabilización iniciado por el Ayuntamiento de la capital en 2022 sufrió un varapalo hace un año. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbó la oferta de empleo público que afectaba al grueso de las 926 plazas al considerar que esta vulneraba los principios que establecía la Ley 20/21. Esto obligó al Consistorio en enero de 2024 a resetear sus planes. La decisión del juez no afectó a 111 puestos de trabajo, por lo que los restantes han ido saliendo a lo largo del último año en distintos procedimientos.

Martín puntualizó en el pleno celebrado hace dos semanas que la sentencia tampoco afectó a las bases aprobadas entre el Consistorio y los sindicatos, lo que facilitó acelerar el proceso. "Vamos a conseguir el objetivo a pesar de las dificultades", indicó la concejala. Además, añadió que la capital grancanaria tiene los procesos "mucho más adelantados" que otras administraciones públicas. En cuanto a la hoja de ruta a seguir en adelante, el Ayuntamiento se atiene a las declaraciones que dio la edila en el Pleno.

Oficinas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otro lado, Perara alerta que "ninguno de los aspirantes ha tomado posesión de su plaza" y añade que todavía no han convocado el proceso de previsión de puestos del personal funcionario.El Juzgado Contencioso-administrativo número 4 de la capital condenó al Consistorio el pasado 31 de mayo a dar cumplimiento "íntegro" del acuerdo alcanzado entre la administración y la representación sindical de los trabajadores en noviembre de 2017 por el que se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según alega la setencia, la RPT entró en vigor en marzo del año siguiente, por lo que, entienden, se tendría que haber convocado el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el primer trimestre de 2018. Siete años después, esta sigue pendiente. Este tipo de procedimiento dentro de la función pública permite cubrir plazas vacantes y sería la primera vez que se convoque uno en el Ayuntamiento de la capital grancanaria. Perara señala que se debe convocar antes de que tomen posesión los interinos para evitar "posibles conflictos de interés".

