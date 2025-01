El 'pasillo de la suerte' de Rafael Cabrera repite la buena fortuna con el tercer premio de la Lotería del Niño

"A este paso ya no nos vamos a llamar Bazar Ítaca, sino solo el pasillo de la suerte", comenta con alegría Miguel González, propietario del punto mixto ubicado en el pasaje que conecta la avenida Rafael Cabrera con la calle Francisco Gourié, en Las Palmas de Gran Canaria, tras conocer que repetía fortuna en el sorteo del Niño poco más de dos semanas después de haber dado también buena suerte en el de Navidad. Esta administración ha dado dos décimos del tercer premio del sorteo extraordinario del día de Reyes. Acompañado de su hijo y de dos trabajadoras más, Miguel descorchó una vez más una botella de sidra con la que regar de alegría por los 50.000 euros repartidos. "Han vuelto a ser dos décimos por máquina, como en Navidad”, apunta. En esta ocasión, un tercer premio con el número 66777. "Es uno que no te suelen pedir porque se repiten demasiados números y les suele parecer feo, pero cuando lo piden al azar y lo ven, si se toca, ya no lo rechazan porque saben que puede tocar”.

Este lotero, lleva los últimos cinco años seguidos repartiendo alegría, tanto en Navidad como en Reyes. "Ya van tres premios en el sorteo de Navidad y dos en el de Reyes", señala. “Me alegro por los premiados porque este año sabemos que el de Navidad le tocó a dos personas que lo necesitaban y eso me llena de satisfacción. En este no sé a quién le haya tocado, pero estamos igualmente felices por ellos".

A Miguel el sorteo le sorprendió en su casa abriendo regalos de Reyes "y comiéndome el roscón". Tras conocer la noticia, se trasladó hasta la tabaquería para esperar al delegado de Loterías y Apuestas del Estado, encargado de oficializar su buena racha. "Este es el mejor regalo de Reyes que podemos dar". Los que transitaban por el pasaje, bien porque cruzaban hacia la calle de Triana, o bien porque salían del parquin, no paraban de felicitarle. Algunos se lamentaban por no llevar un décimo, como el vigilante del edificio. "Llevábamos un número de este bazar entre varios trabajadores de aquí, pero no ha sido el que el premiado".

12 años de espera

"Estoy hecho un flan, mira cómo me tiembla la mano", señala Miguel, aún nervioso. Este lotero recuerda cómo empezó en el negocio de la buena fortuna ya siendo propietario del bazar. "He tenido siempre el presentimiento de que podía repartir suerte y durante 12 años estuve peleando por tener un terminal de lotería". Miguel se emociona al relatar su trayectoria. "Primero probé con el sorteo de la ONCE, pero lo quité porque en realidad no era lo que quería". No se dio por vencido hasta que consiguió su sueño. "Logré comprar los terminales a una administración que iba a cerrar y después de tres meses de prueba obtuve la licencia". Un objetivo que ha hecho, que más de una década después, esta administración de la ciudad se consagre como un repartidor más de alegría e ilusión.