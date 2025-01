Carolina Darias: "En los primeros días del año hemos retirado 6.000 kilos de basura"

La alcaldesa Carolina Darias presentó hoy la III fase del Plan de Higiene Urbana que pretende recorrer 51 barrios de los cinco distritos de la ciudad durante los próximos seis meses. Darias explicó que en las dos primeras fases se actuó en 84 barrios, se retiraron 100 toneladas de residuos en más de 100 actuaciones realizadas. "En estas dos primeras fases hemos tenido una actuación de 100: 100 actuaciones realizadas, en casi 100 barrios, y en las que se han retirado casi 100 toneladas de residuos (99.575 kilos)". Con esta nueva fase de un plan extraordinario, adicional a los servicios municipales de Limpieza, el objetivo es "llegar a 51 barrios más, con lo que habremos peinado cada uno de los barrios de la ciudad, e incluso, repetiremos en algunos de ellos", informó la regidora.

Darias señaló que este plan especial cuenta con la participación de los vecinos "previamente el personal del servicio ha contactado con ellos y les ha explicado qué actuación vamos a hacer". No solo con herramientas tradicionales, sino también con barredoras a mano, sopladoras eléctricas "y hasta un nuevo vehículo para la retirada de chicles de la vía pública se incorporan al plan de higiene urbana", añadió.

Durante la presentación de la III fase se mostró el equipo humano y técnico que se desplegará a partir de hoy, y que hasta la propia alcaldesa pudo probar al subirse a una de las barredoras. "En los días que llevamos de año hemos recogido 6.000 kilos de residuos, que ya son cantidades importantes", de ahí que siempre hagamos la llamada a la colaboración ciudadana para entre todos cuidar más la ciudad".

Fregado mecanizado

El plan de Higiene Urbana, que complementa las tareas de limpieza ordinarias, consiste en baldeo de calles y aceras, lavado de papeleras, limpieza de contenedores, retirada de vertidos de trastos y escombros, así como poda y desbrozado de hierbas y arbustos de las vías y aceras. Para esta tercera fase se incluye como novedad el fregado mecanizado.

Para desarrollar estas tareas, el servicio municipal de Limpieza movilizará a 37 trabajadores y se desplegarán cinco conductores de camiones baldeadores, 10 operativos de baldeo, dos conductores de furgones hidrolimpiadoras, dos conductores y ocho operarios de camiones con caja abierta, un conductor y un operario de furgón lavapapeleras, un conductor y dos operarios de lavacontenedores y un conductor barredora.

Para estos trabajos se utilizarán 14 vehículos repartidos entre dos vehículos ligeros, cinco camiones baldeadores, dos furgones hidrolimpiadoras, dos camiones con cajas abiertas, un furgón lavapapeleras, un camión lavacontenedores y una barredora.

Además de los vehículos, se movilizarán cuatro triciclos eléctricos para el soplado de residuos ligeros y limpieza a presión con pistola, con capacidad para realizar barrido manual, vaciado de papeleras y aplicación de aditivos desengrasantes y desinfectantes. Una maquinaria que produce menos ruido y funciona con batería eléctrica.

A la espera de los contratos

Sobre el proceso de tramitación de los contratos de limpieza, Darias señaló que siguen "a la espera" del informe preceptivo de la Junta consultiva de Contratación del Gobierno de Canarias, "que aunque no es vinculante, sin él no podemos seguir avanzando". La regidora resaltó que "están esperanzados" de que en las próximas semanas puedan obtener el informe con el que continuar la gestión. "Remitimos la solicitud el pasado 16 de septiembre, pasado el plazo de 20 días se nos requirió una información adicional y hasta ahora no hemos tenido más información".

La regidora subrayó que se trata de "dos importantes contratos que están en torno a los 500 millones de euros". Y añadió que han llevado a pleno la ampliación de cuatro a ocho años para permitir la inversión y amortización de las empresas que quieran presentarse. "Hablamos de unos 70 millones de euros al año, lo que va a suponer un antes y un después en prestaciones, frecuencias, maquinaria y personal".

"Seguimos actuando contra las ratas"

La alcaldesa señaló, ante la preocupación de los ciudadanos por la proliferación de ratas en la ciudad, que siguen trabajando "con mucha intensidad" y añadió que "hemos actuado en el parque del Estadio Insular, Alcaravaneras, la playa de La Laja y el parque de Santa Catalina".

Sobre los contratos de limpieza en este sentido, Darias indicó que "tenemos un contrato menor que nos permite cubrir con las actuaciones que estamos haciendo". Y agradeció la actuación de la ciudadanía que han avisado de la presencia de los roedores en los distintos puntos de la ciudad y pidió también su colaboración "no dejando comida en la calle o al aire libre que pueda ser un reclamo para ellas".