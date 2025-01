José Juan Socas Álamo: "La eólica marina necesita la especialización de la Formación Profesional"

José Juan Socas tomó el relevo en la presidencia de Fedeport en octubre de 2024, después de capitanear otra patronal, Cecapyme, durante 12 años, mientras simultaneaba su labor con la vicepresidencia de la Fedeport, con José Juan Ramos al frente. El suyo ha sido un relevo natural y afronta ahora una nueva etapa con nuevos retos para el empresariado portuario. El Puerto de Las Palmas, afirma, es un referente.

¿Cuáles son los principales retos para esta nueva etapa de Fedeport?

Consolidar la federación, seguir aumentando la masa asociativa y, sobre todo, ayudar a la internacionalización y digitalización del sector, los asociados y, en general, el Puerto para estar preparados para los retos a corto plazo.

¿Cuáles son?

La eólica marina es estratégica para nuestro Puerto, que se está posicionando como una cadena de valor interesante para que cuando vengan las grandes empresas puedan contar con las canarias y no tener que buscar ese valor fuera.

De primera categoría

¿Es la eólica el mayor reto?

Creo que el mayor reto sigue siendo estar en el top tres de los puertos españoles, conseguir que Puertos del Estado nos considere de primera línea, consolidar el bunkering, los tráficos de contenedores, los cruceros y el offshore, porque las plataformas siguen perforando en la costa africana y nos tienen como referencia para la reparación o estancias. Pero es verdad que ahora viene la eólica marina en la que Canarias, a nivel nacional, va a jugar un papel importantísimo. Este va a ser, posiblemente, el primer parque eólico marino offshore y estamos en una posición muy interesante, y ese reto va a ser muy a corto plazo.

¿Está preparado el Puerto?

Estamos preparándonos desde hace tiempo, pero es el momento de hacerlo no solamente a nivel formativo del personal, que la búsqueda de personal es muy complicada, sino también de digitalización de las empresas.

Un tejido empresarial fuerte

¿Es fuerte el tejido empresarial?

Actualmente, nuestro Puerto y las empresas son referentes a nivel nacional y europeo. Somos un auténtico referente en todos los sectores, desde la reparación, el bunkering, la lucha contra la contaminación marina o los cruceros.

¿Esta fortaleza permitirá consolidar el tráfico que se ha desviado por las crisis internacionales?

Fedeport lleva muchos años saliendo al exterior a vender un producto amplio, la fuerza de un colectivo y el respaldo de la Autoridad Portuaria, con la que vamos de la mano. Ofrecemos un proyecto formado por un entramado de empresas de distintos sectores y esta es una de las fortalezas principales.

¿Y qué hay que mejorar?

Posiblemente, el hándicap mayor es que queremos seguir creciendo y el Puerto tiene limitaciones de espacio, porque nuestros calados son muy altos y construir más muelles es muy costoso. A partir de ahí, lo que vamos a tratar de la mano de la Autoridad Portuaria es de reordenar los espacios que hoy en día existen para que adquieran más valor a medida que lleguen nuevos proyectos. Debemos presumir del puerto. Cuando salimos en misiones empresariales se sorprenden de la capacidad que tenemos; es una joya atlántica que debemos seguir exportando.

Fedeport es regional.

Tenemos régimen regional, sí. No solo defendemos el Puerto de Las Palmas, sino Canarias como un único puerto, porque los recintos de las dos provincias se complementan. La vicepresidencia de la federación está hoy en día en Santa Cruz de Tenerife y la unión entre los sectores portuarios de las dos islas ha sido fundamental para el crecimiento de los últimos años.

¿Cuántas empresas están federadas?

Prácticamente, un 90% de los sectores portuarios están integrados y los tres servicios básicos, el amarre, el remolque y el practicaje. Hay unas 40 empresas federadas y una docena de asociaciones empresariales con sus socios. Estamos hablando de entre 10.000 y 12.000 trabajadores y unas 350 compañías.

Medioambiente

¿Qué le parece la tasa medioambiental que Europa quiere imponer, las conocidas como ETS?

La imposición de tasas siempre nos hace perder competitividad. A una región periférica como la nuestra que depende exclusivamente del mar, que no tiene conexiones terrestres y que todos los países que están alrededor son competidores, que Europa nos imponga una tasa ecosostenible nos perjudica claramente. Por eso hemos pedido unos periodos de adaptación y que se considere la ultraperifericidad. A partir de ahí, que Canarias pueda ser un referente ecológico a corto plazo, pero no perjudicando al tráfico, la facturación y el empleo.

¿Cuál es el posicionamiento de Fedeport en torno a la polémica por la regasificadora?

Van a llegar barcos propulsados por gas y el Puerto de las Palmas tiene que tener, como mínimo, capacidad de suministrarlo, porque si no irá a otro. Los proyectos tienen un trámite final que no ha concluido y no podemos aceptar injerencias políticas o sociales. Las prisas para que la Autoridad Portuaria tome una decisión pueden tener consecuencias muy graves.

¿Teme que esto enturbie la relación del Puerto con la ciudadanía?

Totalmente. Una batalla en que Fedeport lleva tiempo y en la que va a seguir es transmitir a la ciudadanía lo que es el Puerto, que es un nicho de trabajo especializado y muy bien remunerado, con valor añadido y que no parezca que a partir de Belén María esto es otro mundo y nadie quiere entrar. Nuestro vínculo con la ciudad no solamente no se puede deteriorar, sino que tenemos que poner un canal entre la ciudad y el Puerto totalmente diáfano para que podamos trabajar juntos.

Falta mano de obra

Un gran motor económico...

Hay mucho trabajo directo e indirecto porque después del turismo, el Puerto es el motor de nuestra economía y hay que tomarse muy en serio todo lo que ocurre dentro. En ese sentido, Fedeport está preocupado el deterioro de imagen pública que puede tener un sector que no tiene nada que ver con la política.

Con el alto índice de desempleo que hay en la Isla, ¿qué falla para no cubrir esa falta de mano de obra que necesita el Puerto?

Este es un debate más amplio, muy politizado. Todo el mundo dice lo mismo, que no tiene gente para trabajar, pero cuando viene alguien a la entrevista lo primero que dicen es que quieren saber qué calidad de vida va a tener, cuánto va a ganar, si puede teletrabajar... y nuestro puerto trabaja 24 horas, siete días a la semana.

¿A qué cree que se debe?

Primero, a que culturalmente España es un país en donde la mentalidad del esfuerzo es diferente a otros países de Europa y segundo, a que en los últimos años hemos tenido unas políticas sociales y laborales que perjudican gravemente nuestra actividad empresarial. La gente se cree que los empresarios son todos como Amancio Ortega o Florentino Pérez, pero el 95% de las empresas son pymes o micropymes, o autónomos con tres o cuatro trabajadores a su cargo que intentan ganar mucho dinero para que la gente que está a tu alrededor también lo haga y progrese.

Muchos jóvenes prefieren recibir una ayuda de 800 euros a trabajar por 1.300 y los asociados de Fedeport estamos cambiando la tendencia y contratamos a personas de otro perfil y edad. Hemos pasado de intentar reactivar el empleo juvenil a irnos a personas que antes nadie quería, los mayores de 50 años, que vienen de una cultura del esfuerzo.

Formación

¿Puede ser la Formación Profesional Dual una solución?

Nosotros entendemos que no solo está funcionando, sino que puede ser un nicho importante donde captar mano de obra, porque durante el periodo en el que el estudiante está formando parte de la empresa, como si fueran prácticas, se le está formando 'a la mano' de la misma y él ve que el periodo práctico es mayor que el teórico y puede saber si va a querer ese puesto de trabajo.

¿Responde la oferta formativa a las necesidades de las empresas del Puerto?

Hace aproximadamente un mes tuvimos una primera toma de contacto con responsables del Gobierno de Canarias para que los catálogos educacionales de formación se empiecen a adaptar a lo que realmente tenemos. Los catálogos están muy obsoletos y no están acorde con las profesiones que hoy en día se necesitan.

¿Por ejemplo?

La eólica marina va a necesitar unas especializaciones de FP distintas. Tienen que seguir existiendo las típicas mecánicas o electricidad, pero hay que ampliar el catálogo. Por eso estamos trabajando directamente con el Gobierno para decirle que el catálogo formativo para el sector portuario tiene que estar acorde con los trabajos que hoy en día se hacen y dotados de recursos económicos. Por ejemplo, la parte náutica marítima portuaria está muy limitada a los cursos de la Casa del Marino, que saca uno al año y hoy en día si te embarcas en Naviera Armas como camarero debes tener el título de marinero. Este curso tiene 20 plazas y el resto de personas tiene que esperar al año siguiente.

¿Un objetivo a corto plazo de la Federación?

Seguir siendo una federación multisectorial que representa al mayor colectivo de empresas portuarias tanto en las administraciones públicas como en aquellos organismos y empresas en el exterior, y poder seguir captando negocios e inversiones, y que las empresas puedan internacionalizarse. Y a muy corto plazo, la eólica marina debe ser un objetivo de este Puerto.

