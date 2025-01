‘Plántate por tu barrio’ incluye a los vecinos en el cuidado de los parques

«¿Qué tengo que hacer para que no se me mueran las plantas?», es una de las preguntas que más se repetían ayer en el taller impartido por la asociación Fondo Verde-Canarias Siempreviva en la plaza Vicente Halconero, en Schamann, impulsado por la Concejalía de Sostenibilidad, Parques y Jardines. Bajo el lema ‘Plántate por tu barrio’, los vecinos participaron en el primer taller sobre el cuidado de plantas en maceta. No solo en Schamann, sino también en el Polígono Polígono Cruz de Piedra.

En la iniciativa se incluye también, a corto plazo, a la comunidad educativa y los colectivos sociales para involucrarlos en el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad. «Sin ustedes estos proyectos no tienen sentido, ya lo hemos hecho en la Vega de San José y ha salido muy bien, la idea es seguir colaborando mano con mano con la ciudadanía», señaló la concejala de Sostenibilidad, Gemma Martínez.

En el primer taller del año estuvo Mensi Calderín. Schamanera de nacimiento, aunque afincada en Gáldar , no dudó en acercarse a su barrio natal para convivir con lo que más le gusta, las plantas. «Me está encantando, no sabía que cuando compras la planta en el vivero y la llevas a casa , si pasa el tiempo y no le damos más nutrientes con compost, se nos estropea. Yo he pensado siempre que se me morían porque no se adaptaban a mi espacio», aclara. «En cambio, las que tengo en el jardín se me dan muy bien, tengo hasta un papayero y un naranjero». Para Mensi, una jornada como esta supone, además, una oportunidad de convivencia con los vecinos. «Eso es lo que más me ha gustado».

Éxito en Vega de San José

Este taller ya se impartió con anterioridad en la Vega de San José, donde el balance fue «muy positivo», según la concejala Gemma Martínez. «Es un barrio con muchos espacios para verdes. En él se recogieron 157 toneladas de residuos vegetales y queremos que ahora se mantenga el espacio». La concejala añadió que la tipología de los barrios marca la forma de actuar. «Es muy diferente según las zonas, algunas cuentan con una masa verde enorme como la Vega de San José o Schamann, y en otras es más complicado por su propia fisonomía, como La Isleta». Martínez destacó que en ese diagnóstico previo de los barrios «hay que ver qué espacios son privados y cuáles públicos para ver cómo intervenimos». Y subrayó que cada vez más se «está saliendo de la zona centro de la ciudad para seguir diseñando y recuperando espacios verdes».

La edil señaló que los vecinos de Schamann han pedido un mayor mantenimiento de los parterres y bloques, mayor poda en la calle Pedro Infinito y arreglos en las jardineras y el mirador de Cuatro Cañones como parte de un diagnóstico previo a la intervención. La apropiación de los espacios por parte de los vecinos es parte fundamental de proyectos comunitarios como este.

El proyecto Plántate por tu barrio imparte un taller de cuidado de plantas en Schamann / Andrés Cruz

Así lo ve también Emmanuel Cozar, vecino del barrio. «Es una de las mejores iniciativas que ha habido en el distrito de Ciudad Alta en mucho tiempo, es una forma comunitaria de que el vecino se haga responsable de los entornos que tiene a su alrededor», explica. Este militar de profesión reconoce que siempre se aprende algo nuevo en los talleres. «Aunque estuve destinado en las primeras unidades de Medio Ambiente del cuerpo, a mi me tocó formar parte de la implantación de palmerales dentro de los cuarteles, pero participar de nuevo en talleres iniciales como este es interesante». Para él, como para Mensi, lo que más ha disfrutado ha sido «el momento de convivencia comunitaria».

Pepe Reyes está trasplantando una de las plantas en un costado de la mesa. Su hermana fue quien le avisó porque sabía lo que le gustan las plantas. Admite que siempre hay alguna en su casa que se le acaba estropeando, «pero en general, tengo buena mano». Además, Pepe cuida el parterre frente a su vivienda. «Tengo un ficus, pero también orégano, perejil, y hasta hierbahuerto». Ayer aprendió algo nuevo: la importancia de un buen corte a la hora de trasplantar. «Pero lo mejor, lo bonito que es asomarte a la ventana y no ver solo coches y asfalto, sino también plantas». Pepe tiene claro que esa ‘lengua de suegra’ que ha cuidado con tanto mimo en el taller de ayer formará parte de su jardín. «Me la llevaré, claro, estará con el resto».

‘Lengua de suegra’

Entre los participantes, hay quienes son usuarios de huertos urbanos. «Me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza, tengo una parcela en el huerto de Siete Palmas y lo que no me cabe en casa lo llevo allí», comenta una de las vecinas. Entre sustrato y sustrato señala que en su casa tiene‘lengua de suegra’, «una popular planta que pocos saben que tiene propiedades para purificar el aire».

Teoría que constata Paula, una de las dinamizadoras del taller. «Así lo han demostrado recientes estudios de la NASA, que es una de las plantas con mayor capacidad para absorber las toxinas del ambiente». El comentario genera algunas risas de complicidad entre ellos. «¿Ven?, al final las suegras no somos tan malas», añade una de ellas.

Aloe Vera, enraizante natural

Los vecinos descubrieron ayer algo nuevo, que el aloe vera no solo es imagen de canariedad, sino portadora de una característica: «su alto poder como enraizante», detalla Paula. «Actúa como un auténtico pegamento a la hora de trasplantar. Y, además, ayuda a que los nutrientes se conserven aun mejor». Pero no fueron los únicos ‘tips’ que compartieron. Antes de pasar de una maceta a otra, un buen sustrato con nutrientes es necesario. «Hay un fertilizante natural muy bueno, el agua de las lentejas en remojo, o la que queda tras hervir las verduras, eso sí, sin sal». La concejala de Sostenibilidad y Parques y Jardines, Gemma Martínez, destacó que a la vez que en Schamann, el proyecto también se está desarrollando en Cruz de Piedra. Subrayó que «el próximo semestre elegiremos los barrios a los que también llevaremos esta iniciativa».

Un proyecto cuyo objetivo es promover la corresponsabilidad entre la administración y la comunidad de vecinos, no solo en los espacios verdes, sino también en las plazas públicas. «Si tú tienes tu balcón lleno de plantas también das espacios verdes a la ciudad», comparó la edil. En ello entra el rediseño de los barrios como áreas biosaludables y, una vez más, la participación ciudadana.

Suscríbete para seguir leyendo