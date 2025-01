El Cupón de Fin de Semana cae en Las Palmas de Gran Canaria

Canarias sigue de racha. Tras dejar más de seis millones de euros el pasado fin de semana, el Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 100.000 euros en 5 cupones de 20.000 euros cada uno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Eduardo Martín, agente vendedor de la ONCE desde septiembre de 1981, fue el responsable de repartir la suerte con 100.000 euros en 5 cupones de 20.000 euros cada uno, en su punto de venta en la c/ República Dominicana (Mercadona) y en la c/ Churruca, esquina Avda. Mesa y López (Farmacia), en Las Palmas de Gran Canaria.

El vendedor Eduardo Martín Cabrera / La Provincia

¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.