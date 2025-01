"El peor servicio y trato jamás recibido" en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria

¿Dónde está el límite de las reseñas online? ¿Cómo podemos distinguir entre opiniones basadas en hechos reales, simples exageraciones o incluso críticas completamente inventadas? Este fenómeno plantea un desafío para los restauradores, que a menudo se enfrentan a comentarios capaces de dañar de forma flagrante la reputación de un local en cuestión de minutos. Pero, ¿cómo pueden los dueños de restaurantes defenderse ante estos mensajes y proteger la imagen de su negocio?

Cada vez resulta más difícil diferenciar una reseña basada en una experiencia real de una publicada con intenciones maliciosas, a pesar de los esfuerzos de las principales plataformas del sector por perfeccionar sus sistemas para detectar falsedades. Sin embargo, moderar los comentarios de clientes que realmente han visitado el restaurante sigue siendo un desafío. En ocasiones, ciertos comensales, por motivos diversos, comparten críticas que perjudican al establecimiento sin reflejar la realidad de lo ocurrido.

Afortunadamente, estos casos son minoritarios en comparación con el conjunto general de reseñas. Lo más habitual es que las críticas negativas en un restaurante con una buena valoración global se deban a experiencias puntuales: fallos aislados en la organización, un servicio que no estuvo a la altura en un momento específico o clientes con expectativas que no coincidían con la oferta del local. Incluso los mejores establecimientos no pueden garantizar un desempeño impecable en cada ocasión.

Frente Marítimo de Vegueta y Las Palmas de Gran Canaria. / JUAN CASTRO

El caso que presentamos a continuación es extremo: un usuario ha calificado como "el peor servicio y trato jamás recibido" a uno de los restaurantes mejor valorados por los comensales en Las Palmas de Gran Canaria. Esto no implica necesariamente que el usuario esté faltando a la verdad, pero su crítica bien podría deberse a alguno de los factores mencionados anteriormente.

Almuerzo familiar

"Organicé un almuerzo familiar aquí porque mi hermana se casaba al día siguiente y queríamos reunirnos con la familia que venía de otras islas y de la península, con el fin de pasar un rato agradable y que recordásemos gratamente", explica el cliente para presentar la reseña.

"No pude haberme equivocado más en la elección del sitio ya que el trato que nos dieron fue pésimo, habiendo sido el peor trato que he experimentado en toda mi vida en un establecimiento hostelero".

"Lamentable trato de dos camareros varones: un hombre alto y con poco pelo o rapado y otro hombre al que recuerdo de constitución fuerte", narra el cliente. "Ambos fueron bastante antipáticos, 'estirados', sin presentar la más mínima sonrisa, con caras malhumoradas durante toda la comida, dando la impresión de estar trabajando a disgusto…".

"Algunos platos fueron servidos de forma brusca, llegando el camarero más alto y de pelo más corto a separar de forma muy grotesca y maleducada a una pareja en la que, justo cuando les iban a servir, el hombre tenía su brazo por encima de los hombros de su mujer". Esta es, sin duda, la parte más sorprendente de todo el texto.

Camareros maleducados

"En un par de ocasiones durante la comida, uno de los camareros dijo en voz alta, sin venir a cuento y sin dirigirse a nadie en concreto, 'a las cuatro y media tenemos que estar todos fuera', lo que nos extrañó pero no le dimos mucha importancia… Sobre las cuatro y veinte de la tarde, nos trajeron la cuenta a la mesa (cosa que nos pareció a todos muy impropio) y a las cuatro y media ya estábamos todos los comensales en la calle, sin que nos diera tiempo a pedir un café, una infusión o un licor", denuncia.

"Mi sorpresa fue mayúscula cuando en vez de hacer la más mínima autocrítica o decirme algún protocolario 'lo sentimos', 'intentaremos que no vuelva a suceder', 'hemos estado con mucho trabajo hoy'… lo que hizo el dueño del local fue atacarme diciendo que 'el cliente no siempre tiene la razón", recuerda el cliente. "Cuando, al estar explicando yo cómo había vivido todo, el propietario quiso zanjar el tema diciendo, mientras se mordía los labios, 'uffff, me voy de aquí que me estoy poniendo nervioso'…".

El cliente concluyó su reseña aconsejando a los lectores evitar visitar el restaurante, subrayando especialmente la mala actitud y gestión del propietario. Si bien es difícil evaluar el impacto real basándose únicamente en una breve narración, queda en manos del lector reflexionar sobre si los hechos descritos realmente corresponden al "peor servicio y trato recibido" en la capital grancanaria, o si la crítica podría estar exagerando para captar la atención de otros potenciales comensales como 'venganza' tras una experiencia poco agradable'.