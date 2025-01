"Que no quede abandonado": los usuarios del Parque Romano proponen nuevos usos para la TAO

Son muchas las personas que, cada día, pasean y hacen deporte en el Parque Romano, junto a los jardines Alonso Quesada. Allí se encuentra la terraza TAO Club & Garden, local que ha marcado una época del ocio nocturno en Las Palmas de Gran Canaria. Este martes, el Ayuntamiento anunció que ha recuperado el espacio y que, finalmente, se desmontará la terraza para utilizar el suelo como espacio público. Sin embargo, todavía no queda claro a qué uso se destinará.

Paqui es una de las personas que practica deporte por la zona. Ella opina que es positivo que la comunidad pueda disponer de más espacios comunitarios, sobre todo porque estos escasean en la ciudad. No obstante, hay una preocupación generalizada entre los usuarios frecuentes de la zona: que el lugar no quede abandonado y sea de provecho para la vecindad.

A este respecto, Marisol está convencida de que la administración debe velar por que el espacio quede bien acondicionado, sea cual sea su uso final, permitiendo sumar nuevas instalaciones al parque: "Me parece bien siempre y cuando cumpla su función y su objetivo. Si realmente lo ejecutaran y lo mantuvieran en condiciones sería fantástico. Si es para dejarlo abandonado y que se llene de ratas... no".

Entrada del recinto de la terraza TAO Club & Garden / Nayra Bajo de Vera

La ciudadanía pide un espacio para el deporte

Un vecino que se dispone a comenzar su rutina recibe la noticia de buen grado porque, considera, ese nunca debió haber sido "un espacio para locales de bebida y tendrían que habilitarlo para hacer deporte". A la inversa, otros transeúntes dicen que la ubicación de la TAO ha permitido alejar los ruidos y molestias que pueden causar este tipo de locales cuando están próximos a zonas residenciales.

En este sentido, explican que la gente necesita disponer de zonas específicas para el ocio y que estas también cumplen un rol social importante. Sin embargo, al mismo tiempo, piensan que las instalaciones deportivas podrían ser una buena manera de aprovechar el espacio, por lo que ambas opciones les parecen válidas.

El acto de entrega de llaves tuvo lugar este martes durante una reunión entre el personal del Servicio de Patrimonio de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos y los representantes de la empresa encargada de la gestión del espacio. Por su parte, el local publicó hace una semana una despedida y agradecimientos en sus redes sociales, recibiendo numerosos comentarios de apoyo y muchos otros que lamentaban el cierre de esta terraza.

Hay quienes proponen que en su lugar deberían colocarse baños y vestuarios públicos, dado que, tal y como explica Carolina, esta es una demanda muy común. Juan menciona un anexo con parque infantil o una pista de patinaje para niños con la intención de que el espacio pueda ser disfrutado por personas de todas las edades. En general, incluso quienes no lo tienen del todo claro creen que debería destinarse a mejorar la experiencia deportiva.

Detalle de una esquina del local de TAO Club & Garden / Nayra Bajo de Vera

"Tiene que haber mantenimiento"

Aunque hay bastante consenso, algunas personas se cuestionan si los planes van a llegar a ser efectivos, dado que las instalaciones que ya se encuentran en el parque, aseguran, están descuidadas. Gretel y Jose, quienes acuden frecuentemente al parque para caminar y hacer uso de las máquinas de ejercicios, se quejan de que algunas de ellas tienen los cables y mecanismos rotos, se sostienen con piedras o lucen remiendos hechos con cintas por algunos de los usuarios.

"Tiene que haber un mantenimiento para que se puedan seguir usando", reclama Jose, mientras señala unos baños que no funcionan. Gretel añade que hay otros edicios de la ciudad que también se han recuperado para uso público pero aún no se han realizado las obras pertinentes y han quedado cerrados. "Eso es lo que no queremos", sentencia.