El nuevo refugio para los amantes del vino en Las Palmas de Gran Canaria

A las puertas de Las Canteras llega una nueva oferta de restauración en Las Palmas de Gran Canaria. El restaurante Medekanto pisa fuerte en el sector del vino con 150 referencias. El negocio busca ser el refugio para los amantes de la enología, que encontrarán una gran variedad y denominaciones para sorprender, y con la posibilidad de comprar la botella o degustar cada uno por copa.

La carta fue elaborada por dos sommelier en busca de calidad y un punto «divertido». El restaurante cuenta con una amplia oferta de vinos canarios, algunos de ellos de poca producción, como el palmero Victoria Torres. También cuenta con vinos nacionales, entre los que se encuentran las denominaciones de origen más conocidas como son el Rioja y el Rivera. Los internacionales no faltan en la carta con vinos italianos, franceses, húngaros o moldavos. No en vano su carta de vinos llega a las diez páginas.

Para el propietario, Salvador Santana, ofrecer la posibilidad de que todos los vinos puedan ser degustados por copa es lo que les da el toque distintivo y lo que más ha llamado la atención de la clientela. «Creo que es una alternativa totalmente distinta a lo que hay en la zona, tanto en comida como en vino y en coctelería», opina. Para conseguir preservar el sabor tras su apertura cuentan con unas máquinas que sellan el vino con un gas inocuo para alargar su vida útil hasta 21 días.

Carta para compartir

A la hora de escoger la comida, Santana confiesa que buscó para el restaurante todo lo que espera encontrar cuando sale a comer fuera y es que se define como un «fanático de la gastronomía». La carta está diseñada para compartir los platos, pero muchos de ellos también pueden ser disfrutadas en platos únicos. Algunos de los más demandados son el ceviche con ponzu de maracuyá, mango y aguacate, la costilla a baja temperatura, con salsa tamarindo y unos cítricos por encima o las empanadas de marisco al estilo del Caribe. «Las carnes que utilizamos son productos de primera calidad y son hechas a la brasa como los arroces», detalla Santana. «Tocamos un poquito lo que es comida tradicional, pero dándole una vuelta de tuerca, porque es fusionada», añade. Todos los días cuentan con cuatro o cinco platos fuera de carta. Los fines de semana hacen pasta fresca hecha en el mismo día.

Para terminar con un toque dulce, la casa recomienda el tiramisú de pistacho, un fruto seco que ha pegado el boom en los últimos meses y se puede encontrar en una gran variedad de dulces. Algunos son de kilómetro 0 como la ensalada de burrata, pescados locales o los quesos.

Coctelería

Para aquellos que no han acostumbrado su paladar al vino, Medekanto también cuenta con oferta de cócteles. Por ahora la oferta, es clásica y no tan extensa, pero el objetivo es su ampliación. Santana ha comprado el local contiguo para ampliar y hacer una zona de coctelería con tragos más creativos y con «más espectáculo». Este nuevo proyecto está previsto para dentro de seis meses, ya que todavía no han comenzado con las reformas.

Santana cuenta con experiencia en el sector de la hostelería. Desde hace cinco años gestiona la franquicia de La Pata Caliente de La Isleta. «Empecé [con La Pata Caliente] porque tuve la oportunidad, unos amigos tenían una y les iba muy bien», comenta. «A mí personalmente la restauración siempre me ha gustado», añade. El día a día en la cafetería le ha dado el callo suficiente para embarcarse con un nuevo proyecto. Cada vez que pasaba por el local (cerrado durante un tiempo), soñaba con montar un restaurante y cuando surgió la oportunidad de presentar su proyecto, no lo dudó.

El negocio abrió en septiembre, y a lo largo de estos meses ya han conseguido varios clientes fijos y un público joven interesado en la propuesta. «Estamos muy contentos», expresa Santana al salir del local. Dentro, se escucha la coctelera de la camarera Naira Melikyian y el personal preparando los platos del día para otra jornada de buen beber y buen comer.

