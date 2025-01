El BIC de Las Canteras requerirá un plan especial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Los edificios más antiguos del paseo de Las Canteras están a punto de ser declarados Bien de Interés Cultural (BIC). El Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ha dado el visto bueno al expediente, la aprobación definitiva se realizará por decreto en Consejo de Gobierno. Tras este trámite será el turno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá que ponerse manos a la obra para preparar un plan espacial que regule la normativa de actuación para el Conjunto Arquitectónico.

En un plazo de dos años el Consistorio capitalino debe preparar ese documento. Mientras, será tarea del Cabildo de Gran Canaria autorizar las futuras actuaciones en el denominado Frente Ecléctico de Las Canteras. Los arquitectos del área de Patrimonio Cultural del Gobierno Insular, Alejandro García y Sonia Rodríguez, fueron los encargados de desarrollar el estudio para incoar la declaración como BIC de los seis edificios que son la casa del Doctor Apolinario, la Comandancia de la Marina, la casa de José Mesa y López, el Hospital de San José, la iglesia de San José y la escuela y Casa de los Franciscanos.

Edificios colindantes

García detalla que al ser una propuesta de Conjunto Arquitectónico se debe tener una perspectiva global de actuación. «Es como decir que las obras en la fachada de un edificio no se pueden hacer casa por casa. Aunque esta sea mi casa y esta mi ventana no puedo poner cualquier tipo de ventana, porque tiene que haber armonía entre todos los edificios tanto de gran valor histórico, como los de mediano, como los que pudieran no tener valor histórico, que tendrán tener determinaciones para su mejor integración en el conjunto», explica el arquitecto.

El plan especial será el encargado de determinar lo qué se podrá hacer y lo que no en estos inmuebles. A falta de este documento el criterio fundamental es de conservación, restauración y rehabilitación de lo ya existente. «Esto significa cosas como poder tirar tabiques por mantener un uso o transformar los interiores que ya han sido alterados durante la historia, es decir, cambios que no alteren los valores del conjunto», detalla García. Cuando esté preparado el plan especial se detallarán los criterios de intervención por cada una de las edificaciones, ya que incluso se podría reforzar las restricciones más allá de la conservación. Uno de los puntos más importantes que deberá tratar el documento es la imagen de los edificios colindantes como el aparcamiento al lado de la iglesia de San José, -entre otros inmuebles- para que no rompa la armonía. Esos espacios se incluirán dentro del entorno de protección, en el que se valorarán los parámetros de intervención generales o particulares para que no afecten al conjunto.

Suscríbete para seguir leyendo