La princesa Leonor ultima sus horas en Canarias antes de partir a Brasil

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, pondrá este jueves fin a su primera visita oficial a Canarias. El buque-escuela Juan Sebastián de Elcano partirá a eso de las cinco de la tarde desde la Base Naval de Las Palmas rumbo a Salvador de Bahía (Brasil) tras haber hecho escala en los puertos de las dos capitales del Archipiélago en la última semana. La heredera a la Corona forma parte del contingente de 76 guardiamarinas que están realizando el Crucero de instrucción número 97 de la histórica embarcación de la Armada española. El viaje forma parte de la formación militar que está recibiendo la hija primogénita del rey Felipe VI.

El Elcano arribó al Puerto de Las Palmas de Gran Canaria a primera hora del martes tras pasar unos días atracado en Santa Cruz de Tenerife. Tras una jornada en la que la princesa de Asturias almorzó por su cuenta con amigos de su padre residentes en la Isla, sería al caer la noche cuando el buque-escuela acogería un recibimiento oficial con unos 150 invitados.

La recepción en el barco contó con la presencia de autoridades, además de empresarios y representantes de diferentes instituciones de la Isla. Entre los que encontraba la alcaldesa de Las Palmas de Gran canaria, Carolina Darias; el Coronel de la Guardia Civil, Javier Peña; comisario provincial de Las Palmas, Francisco Javier Berzal; el rector de la ULPGC, Lluis Serra. También asistieron la presidenta del Real Club Náutico, Maica López; el del Gabinete Literario, Juan José Benítez de Lugo; además de olímpicos grancanarios de la vela vinculados a su padre cuando este practicaba este deporte.

Agua de Valencia y vino tinto

El brindis, con agua de Valencia y vino tinto, estuvo amenizado por la banda de música del buque; un cóctel a bordo de la embarcación que estuvo acompañado de jamón ibérico, lágrimas de pollo, empanada, paella y brochetas de solomillo. El acto sirvió de homenaje, no solo con motivo de la primera visita oficial de la princesa Leonor a la Isla, también a una embarcación que ha pasado por la capital hasta en 60 ocasiones.

No obstante, la visita de Leonor de Borbón y Ortiz está siendo más bien discreta. De hecho, la Casa Real ha dado directrices para que la joven sea una más entre sus compañeros de ahí que no tenga una agenda oficial más amplia. Durante la jornada de este miércoles, el Elcano estuvo abierto al público, por lo que, salvo los que se quedaron de guardia, el grueso de los tripulantes tenían el día libre. Según las fuentes consultadas, la princesa, de 19 años, habría declinado hacer una visita cultural para conocer Vegueta y, en su lugar, habría preferido ir con sus compañeros más allegados a conocer el Sur y diferentes zonas de la Isla -aunque el día, de sol y playa precisamente no estuvo-.

La Casa Real ha dado directrices para que la sea una más entre sus compañeros sin una agenda repleta de actos

Durante la jornada de este jueves, los guardiamarinas tendrán que ultimar todo antes de reanudar su travesía atlántica. La salida del buque-escuela del Arsenal de Las Palmas está prevista para las cinco de la tarde; previamente, por la mañana, habrá una nueva recepción oficial, a la que acudirán entre otros, los mandos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Canarias.