La camarera que arruinó una sorpresa de cumpleaños en Las Palmas de Gran Canaria

Un cumpleaños sorpresa se convirtió en un cúmulo de despropósitos en un conocido restaurante de Las Palmas de Gran Canaria. Según los comensales, lo que prometía ser una noche especial acabó siendo un evento "desastrosísimo", en palabras de uno de ellos. Todo ello lo narró en una reseña publicada en la conocida web especializada en el sector turístico, Tripadvisor.

La cita comenzó con problemas logísticos: “Reservamos a las 22:00, llegamos dos comensales a esa hora, pero la otra pareja llegó a las 22:30 y nos informaron a las 22:15 que a las 22:30 cerraban la cocina”, relata. Entre prisas y desorganización, el pedido arrancó con un detalle para olvidar: “Nos pusieron pan, pero uno de los panecillos estaba mordisqueado; amablemente, un chico lo cambió”.

Sin sorpresa

A pesar de que los platos principales fueron un éxito —“Pedimos tajine de pollo y kefta, y estaba bueno”—, el verdadero momento crítico de la noche llegó con la tarta de cumpleaños. Según los asistentes, la camarera, que sabía del cumpleaños desde el comienzo, arruinó el momento de la sorpresa al preguntar, delante de toda la mesa, si traían la tarta y si había velas. “Ya el efecto sorpresa no existía”, lamentan.

Por si fuera poco, el tono de la camarera dejó mucho que desear. “Nos preguntó si hubo algún problema con la comida o el trato, pero en un tono que no fue para nada correcto”. La guinda del pastel fue una sensación general de maltrato que caló hondo entre los asistentes. “Creo que en pocos sitios me he sentido así de maltratado por parte de un camarero”.

Finalmente, el grupo abandonó el restaurante con una amarga lección aprendida. “No recomiendo a nadie este sitio y espero que el responsable del local se preocupe un poco por quién tiene trabajando allí. Todos podemos tener un día duro, pero nadie se merece un trato como el que hemos recibido hoy".

Debate

¿Debería ser responsabilidad de un camarero gestionar los preparativos y coordinar los tiempos para una sorpresa de cumpleaños? Si la camarera estaba al tanto de que se trataba de una sorpresa, y no simplemente de una celebración en la que el cumpleañero ya estaba informado, es evidente que su actuación careció del tacto necesario para manejar la situación. Sin embargo, también es importante señalar que estaba asumiendo una tarea adicional que, en principio, no debería formar parte de sus responsabilidades.