La doctora María del Mar Cerban asegura que «para competir, el Puerto de Las Palmas debe fidelizar a los buques»

La doctora María del Mar Cerban Jiménez analizó este viernes la situación de la gobernanza portuaria en España y su futuro durante uno de los seminarios de la Cátedra Marítimo Portuaria, Pormar, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que se celebró en el salón de actos de la Autoridad Portuaria, en el Puerto de Las Palmas. Cerban es la directora de los másteres de Logística y Gestión de Operaciones de la Universidad Internacional de Andalucía y de Gestión y Planificación Portuaria e Intermodalidad de la Universidad de Cádiz.

¿Cuál es el futuro de los puertos en España?

El futuro de los puertos en España desde el punto de vista de actividad, es prometedor. Realmente los volúmenes se están incrementando y la coyuntura por la guerra de Gaza y otras, aunque ha sido complicada, nos ha favorecido, aunque previamente ya era muy positiva. Tenemos una posición geográfica estratégica a nivel europeo y eso nos facilita que seamos un punto de unión entre Asia, el norte de Europa y América, algo que las autoridades portuarias y Puertos del Estado están sabiendo aprovechar.

Competencia

¿Cómo se puede combatir la competencia de puertos como el de Tánger?

El Puerto de Algeciras, que es el primero de España en tráfico total, está a solo 14 kilómetros de Tánger, que ya ha superado sus volúmenes de mercancía contenerizada. La Unión Europea nos está poniendo ahora una serie de medidas que hacen que haya cierta competencia desleal desde África a Europa. Estamos teniendo que cumplir una normativa medioambiental que ellos no tienen que cumplir y nos obliga a unos costes que hacen imposible la competencia a pesar de que ellos contaminan igual a 12 kilómetros de distancia. Esta normativa no debería ser de aplicación a nivel de la Unión Europea, sino a nivel de la Organización Marítima Internacional, como pasa con otro tipo de emisiones, como las de Azufre.

La directora de la cátedra, Lourdes Trujillo, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, y la ponente, María del Mar Cebran / La Provincia

¿Qué debe hacer Las Palmas, que también se ve afectado?

El posicionamiento que está teniendo el Puerto de Las Palmas es el correcto, que es la unión de todos los puertos españoles y del sur del Mediterráneo para que Bruselas vea cuál es el problema. Hay que crear un lobby que haga ver a la Unión Europea que ese tipo de medidas no mejora el medioambiente, sino que trasladan las emisiones de un punto a otro, perjudicando a los puertos del sur de Europa que compiten con los del norte de África.

Principales retos

Además de este, ¿cuáles son los principales retos de los puertos?

La mejora de la eficiencia. Por ejemplo, el Puerto de Las Palmas destaca en muchísimos tráficos, como el de contenedores, el bunkering o las reparaciones, entre otras. Para poder competir con otros puertos que tienen unos costes más bajos y unas medidas medioambientales menos restrictivas tiene que fidelizar. Las Palmas, que es un puerto de transbordo de mar, no de tierra a mar, si no puedes darle valor añadido a la carga, fideliza el buque. Creo que Las Palmas ya lo hace dando un muy buen servicio al buque con un buen suministro de combustibles, de avituallamiento, de cambios de tripulación y de reparaciones a flote o en seco. Ese tipo de asistencia es muy importante y aquí se está haciendo fenomenal.

¿Cómo puede beneficiarse Canarias de la alianza entre puertos?

Es una medida que se está llevando a cabo a nivel internacional, la de crear un lobby o clúster para colaborar para competir. El Puerto de Las Palmas y la bahía de Algeciras, por ejemplo, no están tan lejos y sus tráficos y circunstancias son similares, por lo que pueden colaborar y ver cuál es la incidencia de las tasas y medidas de otras directivas comunitarias. Es fundamental esa unión para que dar mayor visibilidad de tu problemática, porque puedes ser muy competitivo, pero si la Unión Europea te pone una medida que te hace incrementar el coste, el trabajo hecho no da sus frutos.

Gobernanza del sistema portuario

En el seminario que impartió en la cátedra Pormar habló de gobernanza. ¿En qué consiste?

Son las relaciones y normas entre las instituciones públicas y privadas que intervienen en los puertos, cómo organizarlas y ver si son las adecuadas. No hay una solución; es una cuestión de visión, pero sí es necesario entrar en el debate porque desde que entró la Ley de Puertos de 1992 no se ha producido ningún cambio en la gobernanza del sistema portuario español y debe reflexionarse sobre el futuro.

¿Hacia dónde va ese futuro?

Sabiendo que no hay soluciones ni una fórmula fija, hay dos grandes tipos de puertos, los de interés general, que son 46 agrupados en 28 autoridades portuarias y los que no lo son y cuyas competencias las tienen las comunidades autónomas. Desde 1992 no ha habido un ajuste en el sistema actual y la realidad ha cambiado mucho, por lo que hay que analizarlo y ver cómo debe reestructurarse, que es lo que ha hecho la mayoría de los países de nuestro entorno.

