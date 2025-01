Gritos de ultratumba

Hace dos meses visité el cementerio de Vegueta para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Jerónimo Saavedra. Mientras contemplaba su nicho, mi mirada comenzó a recorrer los que lo rodeaban, hasta detenerse en uno de las más antiguos. Estaba a ras del suelo y casi pasaba desapercibido, por lo que me incliné para observarlo más de cerca. Bajo una cruz, se leían las iniciales E.P.D. –en paz descanse– y un poco más abajo un nombre: ‘Sra. Dª Alejandra Jaques y Merino. Falleció el día 25 de enero de 1869.’

Me detuve, intrigado. ¿Qué secretos podía esconder aquel sencillo nombre, grabado con tanta austeridad? Sus lacónicas letras parecían susurrarme historias olvidadas, aguardando a ser desenterradas. Permanecí inmóvil frente al nicho, atrapado por una sensación extraña, como si el tiempo se detuviera. Casi podía sentir cómo las piezas de un antiguo rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente, como si el pasado, velado en un aura de misterio, tratara de abrirse paso a través de mí.

Por alguna razón inexplicable, sentí que la historia de aquella mujer desconocida clamaba por ser contada. Era como si su voz, silenciada por el tiempo, buscara abrirse camino entre las sombras del olvido. Movido por la curiosidad, decidí comenzar a indagar, determinado a desentrañar los secretos que guardaba aquella sencilla lápida.

Pronto descubrí que su nombre completo era Alejandra Luisa María de la Candelaria Jaques de Mesa y Merino, y pertenecía a una familia de rancio abolengo, cuya influencia se extendía a lo largo de generaciones. Su padre, Juan Gregorio Jaques de Mesa y Pacheco Solís, ostentaba numerosos títulos y honores: coronel de Milicias del Regimiento de Guía, Caballero de Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, además de Alguacil Mayor y Fiel Ejecutor de la Real Audiencia de Canarias. Su madre, Estebana Merino y Ruiz de Quesada, era nieta del célebre capitán Quesada y a pesar de ser natural de Gáldar, había dado a luz a Alejandra en Las Palmas el 21 de junio de 1817 siendo bautizada, tres días después, en la Catedral.

La joven Alejandra, séptima de los diez hijos de una familia formada por cuatro varones y seis hembras, creció rodeada de los lujos y privilegios propios de su clase, pero también de las responsabilidades que esa posición le exigía. Con apenas 27 años, el 25 de agosto de 1844, contrajo matrimonio en la iglesia de San Francisco con Bernardo González Torres del Real, un tinerfeño de 48 que acababa de dejar la alcaldía de Las Palmas.

Su esposo era profundamente admirado, no sólo por su labor al frente del ayuntamiento, sino por su valor al ser el único que se atrevió a adentrarse en él, mientras las llamas lo consumían, para intentar rescatar los archivos que custodiaban la memoria de la ciudad.

Aunque Bernardo creyó haber burlado a la muerte aquella noche del 29 de marzo de 1842, esta sólo le concedió nueve años de tregua, pues en 1851 regresó para reclamar su alma junto con las de otros miles de grancanarios, durante la devastadora epidemia de cólera morbo que asoló la Isla. Su hermano, el doctor Salvador González Torres, médico de gran renombre formado en Francia, asumió su tratamiento. Con una vasta experiencia adquirida tras combatir con éxito las sucesivas epidemias de fiebre amarilla que habían azotado Gran Canaria, luchó incansablemente por salvarlo, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo evitar su muerte.

Quizá fue el dolor que Salvador compartía con su cuñada lo que los llevó a buscar consuelo mutuo, o tal vez la necesidad de llenar el vacío que Bernardo había dejado en la vida de ambos, pero sea como fuere, al año siguiente se casaron, aunque no pudieron evitar que este segundo matrimonio también estuviera marcado por la tragedia. Un lustro después, Salvador cayó gravemente enfermo, y a pesar de los cuidados y conocimientos de su colega, el renombrado doctor Gregorio Chil y Naranjo, su estado se deterioró rápidamente. Finalmente, falleció el 28 de enero de 1857, a las siete y media de la mañana, dejando a Alejandra nuevamente viuda y con una vida marcada por el peso de las pérdidas.

Sin embargo, aunque la Parca parecía perseguirla, Alejandra no estaba dispuesta a resignarse al papel de desconsolada viuda. Al igual que había ocurrido con Salvador, su relación con aquel nuevo doctor adquirió matices románticos, y no pasó mucho tiempo antes de que dejara de ser su médico para convertirse en su amante. Fruto de esta relación nació una niña, Alejandra Rosalía, que apenas once meses y nueve días después sucumbió a una terrible irritación cerebral el 17 de agosto de 1862.

Alejandra y Gregorio tuvieron que afrontar la doble carga de enterrar a una hija que, para mayor inri, era ilegítima, ya que no formalizaron su relación hasta finales de ese mismo año. Él tenía 31 años y ella, 45, siendo este tercer matrimonio el primero en que Alejandra superaba en edad a su marido.

Como era costumbre en la época, la recién casada abandonó su residencia en la calle de la Botica, la actual calle Remedios, y se mudó a la de su nuevo esposo en el número 10 la calle Torres. Allí, el doctor instaló su despacho, donde atendía a numerosos pacientes, tratando gratuitamente a los más pobres e incluso ayudándolos económicamente cuando no podían costearse las medicinas.

Pero Alejandra no llegó sola a aquel hogar: aportó los cuatro hijos que había tenido con sus anteriores esposos, además de cuatro esqueletos y la impresionante biblioteca de su segundo marido, una de las más completas del archipiélago. Este peculiar legado dio pie a rumores malintencionados, que acusaban a Chil de haber contraído matrimonio únicamente para apropiarse de aquella valiosa colección, que acabaría convirtiéndose en el germen de lo que más tarde sería la biblioteca de su célebre fundación, el Museo Canario.

A pesar de la felicidad que reinaba en el número 10 de la calle Torres, la vida de Alejandra volvió a teñirse de tragedia. Esta vez no fue su esposo ni ninguno de sus hijos quien expiró, sino ella. Con apenas cincuenta y un años falleció repentinamente en su casa.

Su inesperada muerte desconcertó a todos, pero tiempo después, al abrir su nicho para sepultar a un pariente, salió a la luz la espantosa verdad: había sido enterrada viva, pues su cuerpo yacía volteado, con las manos crispadas y el forro de seda del ataúd desgarrado en un desesperado intento por escapar. Lo que probablemente debió haber sido un caso de apoplejía resultó ser un error fatal; el doctor Chil, pese a su vasta experiencia médica, certificó su muerte y la enterró creyéndola muerta.

Cuando supe aquello, volví al cementerio, esta vez con una mezcla de asombro y tristeza. Miré la lápida y de repente, todo encajó. Ahora entendía por qué junto a su nombre no figuraba el de ninguno de sus esposos: según la tradición, debía ser enterrada con el último, pero este, siguiendo su ejemplo, contrajo matrimonio dos veces más.

Decidí quedarme allí, ante la tumba de Alejandra, con la mente aturdida por todo lo que había descubierto. La brisa fría del cementerio me envolvía, pero no era el aire lo que me hacía estremecer. Era una voz, apenas un susurro, que resonó en mi mente: ‘Escribe mi historia’.

No era una sugerencia, sino una súplica, una orden que brotaba desde las profundidades del tiempo, desde el abismo de silencio al que Alejandra había sido condenada durante más de siglo y medio. Sus gritos, sofocados en la oscuridad de un ataúd mientras luchaba por respirar y ser oída, habían atravesado océanos de tiempo, clamando por revelar su trágica existencia, marcada por amores perdidos, rumores despiadados y muertes prematuras.

