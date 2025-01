Estos son los cinco edificios que serán BIC en Las Canteras

El Frente Ecléctico de Las Canteras está a punto de convertirse en Bien de Interés Cultural (BIC). En 120 metros de línea de playa se encuentran los cinco edificios más antiguos del arenal. La casa del doctor Apolinario, la casa de José Mesa y López, el hospital de San José, la Iglesia de San José, escuela y casa de los Franciscanos y la Comandancia de la Marina son los hitos del único frente marino histórico conservado en la capital grancanaria. «El frente marítimo de Vegueta ha sido comido por la autovía, el de Triana ha sido llenado por nuevas calles y edificios, todos han sido transformados incluidos el de Las Alcaravaneras o el del Puerto», señala el arquitecto del Cabildo de Gran Canaria, y coredactor del proyecto, Alejandro García. Para el cronista de la ciudad, Juan José Laforet, es una «suerte» que estos inmuebles hayan permanecido hasta el día de hoy todos juntos. «Ha sido suerte, también ha influido que estén en manos de personas con alto valor adquisitivo, que no vieron la necesidad de tirar abajo los edificios», detalla.

La edificación de la playa no llegó hasta el último tercio del siglo XIX y es que la ciudad estaba concentrada en Vegueta y Triana, y Las Canteras solo albergaba unas cuantas casas de pescadores. No fue hasta que el turismo inglés puso de moda los paseos y baños de mar cuando la burguesía local comenzó a asentarse en la costa y disfrutar de las maravillas de la playa. Además, el auge económico del Puerto de la Luz provocó una rápida expansión poblacional en La Isleta, que se fue poblando vertiginosamente por trabajadores del interior de Gran Canaria o de otras islas. En 1907 ya estaba construido el frente urbano marítimo de Las Canteras. Habría que esperar hasta los años 30 para la construcción del paseo, proyecto del arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre. Esta nueva construcción diferenció el espacio para paseantes y bañistas y sirvió como barrera contra el mar para viviendas y hoteles a primera línea de playa. Para la aprobación del expediente de BIC tan solo queda que sea aprobado por el Consejo de Gobierno y ser publicado en el Boletín Oficial de Canarias. A pesar del rechazo inicial de algunas instituciones como Defensa, el Obispado, propietarios o el Ayuntamiento capitalino, la iniciativa ha seguido su rumbo y el Frente Ecléctico de Las Canteras se convertirá en el BIC número 32 de Las Palmas de Gran Canaria.

Casa del doctor Apolinario

Casa del Doctor Apolinario. / José Carlos Guerra

El doctor Apolinario, cuatro años después de la apertura del Hospital de San José, compró la parcela colindante y encargó el proyecto al arquitecto Fernando Navarro Navarro. El inicio de proclamar BIC a todo el frente empezó por esta casa, la más pequeña y modesta de los cinco edificios. En 2022 sus propietarios querían derrumbarla para construir un edificio de seis viviendas y el Ayuntamiento capitalino concedió la licencia de obra al no estar protegida. Fue entonces cuando el Cabildo y el Gobierno paralizaron el proceso. El arquitecto del Cabildo, Alejandro García, destaca que no se inició el procedimiento por este edificio en particular, sino que al estudiar este inmueble descubrieron que estaba al lado de otros cuatro de gran relevancia, que tampoco estaban protegidos. Fue el domicilio familiar del doctor como probó una esquela y una partida de defunción. Después de su muerte siguió viviendo su hijo Juan hasta su posterior venta.

Casa de José Mesa y López

Casa de José Mesa y López. / José Carlos Guerra

Esta casa tan particular fue propiedad de José Mesa y López, presidente del Cabildo y alcalde de la ciudad. Es un proyecto que refleja la evolución urbanística y arquitectónica de la época. Inicialmente concebida para convertirse en un hotel, luego sería el hogar de artistas. La casa cuenta con influencias británicas a través de su característico estilo cottage, fue diseñada por el joven arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, quien con el tiempo se consolidaría como una figura clave y referente del racionalismo en Canarias. Décadas más tarde, este emblemático edificio se convirtió en el hogar temporal de Néstor Martín Fernández de la Torre, donde el célebre pintor creó algunas de sus obras más reconocidas. «Sé que iba a la playa de Las Canteras, veía a los pescados que sacaban los pescadores y tomaba apuntes, por lo que quizás se inspiró ahí para pintar Poema del Mar», detalla el cronista Juan José Laforet.

Hospital San José

Hospital de San José. / José Carlos Guerra

El hospital surgió ante la expansión de la población de La Isleta por el surgimiento del Puerto de La Luz. «Hay un movimiento ya en la ciudad de que hay que atender a una población en crecimiento enorme, con unos problemas gravísimos, con unos problemas sociales, económicos y de todo tipo, que hay que atender, y entonces se crea ese hospital, que es un referente de hospital social para las personas», apunta el cronista. Fue promovido por el doctor Apolinario, que al conocer la mala situación de los trabajadores del Puerto decidió dotar a los ciudadanos de un centro médico, así como de escuela. En 1891 fundó la Casa Asilo de San José en la calle Juan Rejón, pero el doctor, que conocía de los beneficios del aire marino para la salud, decidió disponer de un edificio frente a la costa, por lo que encargó el proyecto al arquitecto Laureano Arroyo. Tras su construcción donarían los solares al Obispo de la diócesis de Canarias, el Padre Cueto.

Iglesia de San José, escuela y casa de los Franciscanos

Iglesia de San José, escuela y Casa de los Franciscanos. / José Carlos Guerra

En 1905 se expandió el hospital de San José para albergar la iglesia, la escuela y la Casa de los Franciscanos. Tras el brote de viruela que obligó a trasladar la escuela, se vio la necesidad de crear un nuevo espacio educativo y, además, un lugar en el que los franciscanos pudieran alojarse para asistir a los enfermos y dar misa. La construcción, prevista inicialmente en el proyecto de Laureano Arroyo de 1895, contemplaba una capilla que se pospuso durante años. Finalmente, se desarrolló un proyecto integral que unió la iglesia, la escuela y la casa, conformando un conjunto de servicios sociales interrelacionados con el hospital y la Casa-Asilo. Este grupo de inmuebles ocupa una parcela de 1.013 metros cuadrados con una fachada simétrica de 32 metros hacia la calle Padre Cueto, destacando elementos como bóvedas, una cúpula con linterna y espadaña con campanas visibles desde la playa.

Comandancia de la Marina

Comandancia de la Marina. / José Carlos Guerra

El edificio de la Comandancia de la Marina, que actualmente es la delegación de Defensa, ha sido parte de la imagen de Las Canteras desde 1923. Un funcionario del Puerto de La Luz mandó a construir el inmueble, pero al poco de su finalización fue destinado a Cádiz, por lo que lo vende. El nuevo propietario alquila los pisos por habitaciones y locales, pero no duraría mucho, porque unos años después se convierte en el primer hotel a pie de playa de Las Canteras: el Fargher. La explotación era de una viuda inglesa, que decidió traspasarlo y el hotel pasó a llamarse Towers. Fue una apuesta segura porque se convirtió en el hotel de moda en la década de los 20 y los 30. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil y el turimo decayó drásticamente hasta su cierre en 1938. En este nuevo panorama bélico se abre la Comandancia de la Marina, que ha dado paso a la Delegación de Defensa, su uso actual.

Suscríbete para seguir leyendo