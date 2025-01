Marc Llobet: «El comercio es parte de la historia de Triana, hay que dinamizarla más»

Asumió la responsabilidad de la asociación de empresarios de Triana previo a una de las fechas comerciales más importantes de la Navidad, como es el día de Reyes. ¿Ha sido esta una buena campaña?

Al haber tanta disparidad de negocios, hasta que no cierre el mes no podemos sacar conclusiones concretas, pero ha sido una campaña ‘extraña’, con unos días muy fuertes de venta y en otros nada. Al final, queda claro que hay unos cambios de hábitos de consumo. La gente gasta más en hostelería y ocio que en compras. Días que antes eran muy fuertes en Triana como el 24 y el 31 de diciembre ya no lo son tanto. Se llenan los mercados del Pilar y del Puerto con gente que gasta en cañas y ocio, en lugar de en regalos. Pero es que el consumidor se ha vuelto más previsor, y ya no llega a la Nochebuena sin ellos. Aún así, creo que vamos a cerrar la campaña en cifras positivas, ayudados del turismo que hemos recibido.

Habla de cambios en los hábitos de consumo, ¿pero ha cambiado también el modelo de comercio?

Claro, las compras por internet, por ejemplo. Pero también ha influido el fenómeno del ‘Black friday’, que se ha convertido en la semana de mayor facturación del año, en detrimento de lo que se facturaba en el puente de diciembre. Pero es una ola contra la que no se puede luchar.

¿Y cómo se está dando la campaña actual de rebajas en Triana?

Desde hace años se liberalizó el periodo de rebajas para los comercios. El fenómeno que comenzaba el 7 de enero con una masa de gente en las puertas ha cambiado. Hay marcas que, incluso antes del 25 de diciembre ya comienzan con las rebajas. Otros, el 2 de enero. Todavía quedan muchas rebajas por delante, pero ya serán mucho más suave hasta el 28 de febrero, fecha en que finalizan. Pero el grueso de la facturación se suele dar en los primeros 15 días del mes.

¿Notan ya entonces la ‘cuesta de enero’?

Sí se empieza a notar, claro. El cliente cada vez es más sensible al precio, incluso el que tiene dinero se lo piensa tres veces, y aquí es donde las marcas tenemos que reinventarnos para que decida venir a comprar.

¿Cómo ve la situación del comercio en la zona comercial?

Estamos en una era en la que el comercio tiene un montón de desafíos y retos, pero creo que a Triana le ha faltado en los últimos años más dinamización. Es verdad que después de la pandemia todo se paralizó y ha costado relanzarlo, pero a eso se le añade otro problema, que además afecta a más zonas de la ciudad, como es la falta de limpieza, y que también nos perjudica. Aún así, creo que en comparación con otros cascos históricos del país estamos bastante bien. Y eso se debe, en gran parte, al turismo que estamos recibiendo, no solo de cruceristas, sino también de visitantes de Península , que en Navidad, además compra».

Habla de dinamizarla aún más. ¿De qué manera?

En los últimos años ya no se estaban haciendo grandes eventos como el ‘Good day Triana’. En octubre del año pasado tuvimos el ‘Triana, una semana a cielo abierto’, y realmente es algo que queremos hacer dos veces al año. Este 2025 lo planearemos entre abril y mayo. El objetivo es seguir llevando la cultura a la calle, desde un piano de cola, un trío de cuerda, actividades de teatro, música, etc. Hay que entender que Triana es historia y cultura. Tenemos el Conservatorio de Música, el Teatro Cuyás, el Pérez Galdós, para incluirlos más. Y, en la parte histórica, el comercio en Triana se remonta a la propia fundación de la ciudad. Son valores que no podemos perder de vista.

¿Qué más se puede conseguir en Triana?

Yo soy optimista, creo que tenemos muchas fortalezas que podemos reforzar. Las zonas comerciales abiertas necesitan que las autoridades públicas entiendan que deben gestionar estas vías como los espacios comerciales que son, porque competimos con los centros comerciales, y en los últimos 20 años se han abierto muchísimos en la provincia de Las Palmas. De hecho, somos de las provincias con mayor densidad de centros por cada 10.000 habitantes. Solo nos supera Zaragoza, pero porque tiene el Centro Comercial Puerto Venecia, el más grande de España con 200.000 metros cuadrados y desvirtúa el dato. Al final un espacio privado tiene su propia seguridad, limpieza, aparcamientos y una serie de servicios que las zonas abiertas no tenemos. Y hay que trabajar en esa línea, en diferenciarnos del resto con los valores históricos y culturales que tiene esta zona. Soy de los que defiende que Triana es una gran joya de la Isla que no se sabe valorar, y vengo con ganas de intentar cambiar esta realidad.

¿Y cómo vive el comercio tradicional el momento actual?

Lo que hace especial a Triana es el pequeño comercio, y en la asociación tenemos claro que hay que defenderlo. Y no solo se trata de la calle Mayor de Triana, sino también de todas las calles aledañas. Si paseas por la calle Cano o Arena, hay muchas tiendas históricas; en otras hay negocios encabezados por jóvenes emprendedores que están trayendo cosas diferentes, y todo eso hay que protegerlo. Mientras en muchas otras zonas del país este pequeño comercio está desapareciendo, y hemos conocido cifras como que en 2024 habrían cerrado más de 8.000 pequeños comercios, en Canarias se mantiene a pesar de las dificultades y de la falta de relevo generacional en algunos de los establecimientos históricos.

Aunque es usted joven, ¿hay algún comercio histórico de Triana que recuerde con especial cariño?

Sí, claro, me acuerdo de la librería Rexachs, que además Rexachs fue presidente de la zona Triana. La librería tenía los espejos en la entrada, que mucha gente recordará pasear por la calle Mayor y mirarse en ellos, pero también Arencibia, y aunque no llegué a conocer Almacenes Cardona, sí sé del importante valor que tenían.

