Comida marroquí 'como en casa' en Las Palmas de Gran Canaria

La gastronomía marroquí está llena de sabores, colores y aromas. Una cocina con impronta propia y con toques mediterráneos. En Las Palmas de Gran Canaria un local de comidas preparadas combina recetas árabes con mediterráneas para llevar a las casas capitalinas todo el sabor de los dos mundos. Argana es el nuevo local de comidas para las personas sin tiempo, aquellos que no saben ni freir un huevo, los que quieren descansar de la cocina o incluso lo que quieren probar nuevos platos.

El propietario, Adam Mnijel, llegó a Gran Canaria con muchos sueños por cumplir en la maleta. "Quería formar una familia, comprar una casa y tener mi propio negocio, el sueño de cualquier persona", comenta. Lo ha conseguido dos décadas después, tras años de dedicación a la cocina. Al principio, trabajó como carnicero y luego entró en los fogones de varios restaurantes de la Isla. "Estuve a la cabeza de grupos muy grandes", detalla sobre su historia. La experiencia le ayudó a aprender sobre la gastronomía española, mediterránea y canaria.

Con ese conocimiento tenía claro que quería empezar algo por sí mismo y emprender. Hace un año fundó Argana en la calle Juan Manuel Durán González y desde entonces ha trabajado incansablemente para crear platos diferentes día a día. Actualmente, todas las elaboraciones las cocina él mismo y, por ello, son platos caseros con ingredientes naturales. Todos los ingredientes son locales a excepción de las especias, que compra en tiendas marroquíes para preservar los sabores típicos.

Cada día busca ofrecer variedad con platos nuevos o diferentes, aunque algunos nunca faltan en sus bandejas. Es el caso de la pastela marroquí, uno de los platos más famosos de esta gastronomía al mezclar el salado del pollo o el marisco con el dulce de la canela y las almendras. Otros esenciales son el couscous marroquí o el tajín de cordero con ciruelas que prepara cada viernes. También ha incorporado las lentejas con limón, uno de los productos más solicitados o la ensaladilla rusa. Mnijel asegura que tiene clientes canarios y árabes, aunque más de los primeros. A la hora de almorzar una de sus clientes entra a la tienda para comprar una pastela y se lleva una tarrina de couscous como hizo el día anterior. "Estaba muy buena, me gustó mucho", conversaba con Mnijel.

El dueño del local aprendió a cocinar por su madre desde que era pequeño. Ella era cocinera en Marruecos para bodas y eventos, y él siempre le acompañaba, al final, de tanto verla aprendió. "Le cogí cariño a la cocina", asegura. "Cogí algunos trucos de cocina de ella", destaca. Aunque en la tienda atiende al público, también cocina para eventos y bodas al igual que lo hacía su madre. "Tenemos clientela árabe que también piden comida árabe para eventos porque aquí hay una comunidad mauritana muy fuerte", apunta.

La filosofía que sigue Mnijel es preparar poca cantidad y variedad para que haya una buena rotación. "Hago comida fresca, entonces aquí todo se cocina el mismo día para que el cliente lleve la comida fresquita del día y no siempre hago el mismo cada día un plato un plato de diferentes", afirma.

Antes de abrir el negocio pensó en abrir un restaurante, pero desechó la idea porque implicaría más gastos al tener que contratar personal. Mnijel es sincero, los comienzos nunca son fáciles y en cuestiones de abrir un negocio pequeño menos. Para él, tampoco fueron de gran ayuda el mes de obras en Juan Manuel Durán González para la mejora de la red de saneamiento. "Me afectó un montón, pero el día de hoy gracias a Dios no me quejo porque ya estoy teniendo una clientela fija, no para ser rico, pero por lo menos para mantener", cuenta.