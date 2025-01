'De las terrazas a las azoteas': así ha cambiado el ocio nocturno en los últimos 30 años en Las Palmas de Gran Canaria

La reciente recuperación del espacio perteneciente a la terraza TAO Club & Garden por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la última que quedaba de este tipo en la ciudad, hace que el sector se plantee cómo ha cambiado el modelo del ocio nocturno en las últimas décadas. Tras el auge de la 'marcha' en la década de 1980, la noche capitalina pasó diez años después a disfrutar del concepto de terraza-discoteca, paraguas bajo el que surgieron múltiples espacios dedicados a la fiesta. Con este modelo agotado, se ha pasado al momento actual, en el que la poca diversión ha quedado reducida a las alturas, las azoteas o 'rooftops', como muchas de ellas se denominan haciendo referencia al término inglés.

La terraza TAO, cuyo espacio fue recuperado por el Ayuntamiento el pasado 14 de enero. / Andrés Cruz

El presidente de la Asociación de Empresarios del Ocio nocturno de Canarias, Alejandro Negrín, recuerda los inicios del fenómeno de las terrazas, que trajo consigo una diversificación del ocio, pero también unas dificultades aparejadas. Surgían en espacios al aire libre, entre ellos, en los centros comerciales. "En Las Arenas, por ejemplo, terminaron por descartarlas porque suponían un problema añadido a nivel de seguridad. Se usaban los aparcamientos para acceder y la gente que tomaba alcohol se ponía a hacer cosas en ellos que no debían".

El 'boom' de los 90

La Markesina abrió la puerta al disfrute a cielo abierto en la década de los 90, en la zona del Intercambiador de Santa Catalina. A raíz de ahí, se sucedieron La Romana -en el mismo sitio donde se ubicaría después la TAO-, La Cubierta de Johnnie, en el Muelle Deportivo, la terraza El Cielo, en la ladera superior del parque Doramas, (Altavista), Varadero en el CC Las Arenas -primero había estado en la antigua estación del jet foil- y Heineken en el CC El Muelle, lugar donde también estuvo el Ice Club.

'La Cubierta de Johnnie', en 1993, en el Muelle Deportivo. / Archivo La Provincia

Pero el derecho al descanso vecinal volvió a ser el protagonista de la noche. "Está por encima de otros y cualquier buen abogado especializado en la Ley del Ruido lo acaba ganando", añade Negrín, quien además es ingeniero industrial. "Tenemos que tomar medidas contra el ruido, y de hecho lo hicimos con la terraza Kopa -ubicada en el CC El Muelle- para que el sonido no estuviera enfocado hacia la ciudad. Y lo logramos". Una terraza, subraya, que además tuvo problemas no solo con el Ayuntamiento, sino también con la propia Autoridad Portuaria, que no la quería tener ahí". Savana ocupó en 2024 el espacio de Kopa, aunque cerró sus puertas tras no lograr la licencia del Ayuntamiento capitalino en una controversia aún no cerrada por completo.

El presidente de la Asociación del ocio nocturno de Canarias resalta que este modelo de terrazas-discoteca "parece que actualmente no es compatible, pero no tendría que ser así". E insiste en la necesidad de elaborar mapas de ruido y en la correcta adecuación de los equipos de sonido en las salas.

Soria y la 'operación bloque'

Si en algo coinciden los empresarios de la noche como Alejandro Negrín y el actual promotor musical Juan Salan es en que la edad de oro de la vida nocturna de la ciudad coincidió con el inicio de la 'operación bloque'. "A finales de los 90 se llevó a cabo una cruzada contra nosotros. No se precintaban los locales, directamente se tapiaban con bloques de cemento", recuerda Juan Salan, quien fuera propietario del mítico pub La Calle.

En esa época se abrieron expedientes a más de 200 bares, con la finalidad de regular el sector y acabar con los supuestos excesos. La medida creó un importante revuelo social y fue combatida en los tribunales por los perjudicados, que se organizaron y lograron la retirada de los ladrillos de sus puertas. También obtuvieron el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya Sala de lo Contencioso Administrativo negó al Ayuntamiento entonces competencias para reducir el horario de los negocios nocturnos.

"La política municipal de José Manuel Soria no buscó un equilibrio entre el ocio y el descanso de los vecinos, se primó más al vecino, y en una ciudad turística como la nuestra, eso fue un error". El también productor musical reconoce que "muchos locales incumplían los horarios, había mucha permisividad, pero se metió a todo el mundo en el mismo saco". En varias ocasiones presenció la ejecución de aquellas medidas. "Te llamaban cinco minutos para saber si estabas en el local, te preguntaban si tenías material perecedero, les decías que sí, que si los limones para las bebidas y demás, y cuando llegabas ya estaba la policía, y a los cinco minutos un camión con cuatro operarios y bloques de cementos para taparte aquello".

Morir de éxito... o de ruido

Al presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio de Canarias, Alejandro Negrín, le sorprende que los distintos gobiernos municipales no contemplen que "una discoteca pueda estar montada en una terraza, lo cual es de risa", en referencia a que "se desaprovecha el buen clima que tenemos todo el año". Aclara que algunas terrazas han ido muriendo de éxito, otras lo han hecho por el cambio de formato y otras más, por culpa del propio empresario "que a veces se olvida que tiene que cumplir con una normativa".

Al empresario le que queda claro que "desde el momento en que el ruido moleste a un tercero, ahí tenemos un problema". De lo que fue el ocio nocturno en la década de los 80 y 90 a lo que es hoy, Negrín responde de forma rotundo: "En paz descanse. Ya no queda prácticamente nada". De hecho, tira de nostalgia al referirse a la zona Puerto-Canteras, decana del ocio de la ciudad, que concentraba gran cantidad de locales y ambientes nocturnos en una misma calle: "Esa zona ha quedado ya abandonada de la vida nocturna", añade.

El 'tardeo' en las azoteas

La tendencia ahora se ha movido a las alturas. Las azoteas de los hoteles o 'rooftop' atraen las miradas. La particularidad de este concepto es que las plantas alojativas tienen licencias 'paraguas', bajo las cuales pueden amparar actividades musicales en su interior. "Desde una discoteca o miniclub en el sótano, a una terraza con copas y música en la azotea", señala Negrín. Así ocurre con la Azotea de Benito o el Belvedere, en Vegueta; el Rooftop del Hotel Silken, en Alcaravaneras, o el Rooftop Aloe, en el Hotel Aloe Canteras, en el Puerto, pasando por El tendedero de La Catalina, en el Parque Santa Catalina, o el Alis Rooftop & Cocktail del Hotel Santa Catalina. "Si comparamos los 90 con la época actual, ¿el tiempo pasado fue mejor? No, no tiene que ser así. Vivimos un proceso natural de cambio, y creo que la diferencia está en que en aquellas décadas se vivió el ocio sin internet. Ahora se vive el ocio en la época de las redes sociales", apunta Juan Salan.

Los hábitos de consumo han cambiado y las actividades de diversión nocturna han pasado a ser más diurnas y de tarde. "Antes te preparabas para salir con tus mejores galas a partir de las 22:00 u 23:00 horas, y ahora se sale a las 18:00 horas. Nos tocó una época fantástica en la que la ciudad estaba viva, donde había ambiente todos los días de la semana, pero estamos igual que en el resto de Europa, todo empieza mucho antes y acaba también mucho antes".

A la pregunta de qué camino le espera a este nuevo modelo de ocio nocturno, el empresario Alejandro Negrín responde en automático: "Dependerá de que el vecino de al lado no se queje". Y vuelve a pedir al Ayuntamiento lo que el sector lleva solicitando desde hace tiempo: una mesa del ocio. "Tenemos que sentarnos todos de una vez, porque hasta ahora solo se ha llevado a cabo de forma puntual y con empresarios muy concretos".

Suscríbete para seguir leyendo