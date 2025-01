El 12 de la calle Cano y los tejemanejes con el patrimonio de Las Palmas de Gran Canaria

El pasado domingo, 19 de enero, este diario informó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rebajado la protección de un edificio histórico de Las Palmas de Gran Canaria (Calle Cano, 12) de un grado integral a uno ‘ambiental’, fallando en contra del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Las Palmas que el 5 de junio de 2018 desestimó como ‘improcedente’ la segunda solicitud de su actual propietario, la constructora Grupo Satocan S. A., de cambiar el grado de protección de dicho inmueble de ‘integral por parcial… para conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación.’ En concreto, el artículo resalta que la sentencia del TSJC ha accedido de forma parcial a la actual demanda de Grupo Satocan para rebajar la protección del inmueble porque, a pesar de un informe previo de un experto historiador resaltando la exclusividad artística e histórica del inmueble -ya que no se encontraba en la ficha de patrimonio- ‘no es posible inferir cuáles son los valores artísticos, edificatorios, etnográficos o ambientales que hacen que la edificación sea merecedora de una protección integral por su carácter excepcional.’

Dicha noticia debe de causar preocupación, o como mínimo seria reflexión, por tres razones. En primer lugar, es necesario pensar sobre la desestimación del informe experto por la Justicia. Siendo yo mismo historiador cualificado, no puedo sino expresar mi más profunda consternación por el desestimo con el que el TSJC ha tratado el informe experto. Cabe preguntarse sobre qué ocurrirá con nuestro patrimonio si no se tiene en consideración a los profesionales que mejor saben sobre él, aquellos que se han formado como investigadores cualificados. Muchas veces la cultura e identidad han de tener una relación sana con el desarrollo y el comercio. En el caso que discutimos esa sana simbiosis está ausente, siendo cuando más urgente debido a la rica historia que la casa en cuestión encierra tras sus muros, no sólo por el arte sino por sus relaciones históricas. La protección integral del inmueble de la Calle Cano, 12, debe permanecer intacta tal como ha sido hasta ahora; cualquier cambio en este sentido constituiría una flagrante violación del patrimonio arquitectónico y artístico de nuestra ciudad.

Segundo, es necesario centrarse en una contradicción que pienso que está afectando al patrimonio de nuestra ciudad. Esa contradicción la expresa muy bien en el texto de Grupo Satocan desestimado el 5 de julio de 2018 por el Ayuntamiento. No puedo esconder mi perplejidad al leer que hubo un anhelo de conservar, restaurar, consolidar y rehabilitar, a la vez que se solicitó la rebaja de la protección para poder ‘remodelar’ el inmueble. Ambas catagorias son mutuamente exclusivas. En lo referente a remodelaciones, es particularmente preocupante el agujero de por lo menos de un metro que actualmente hay en el patio principal de Cano, 12, (visible desde la calle), demostrando que la intención del actual propietario dista mucho de ser ejemplo de ‘conservación, restauración, consolidación, rehabilitación.’ Cabe recordar que el mismo es un piso de ladrillo hidráulico confeccionado por Néstor Martín-Fernández de la Torre, como regalo de boda del fundador de la cerveza Tropical, Cástor Gómez Navarro (1847–1924), y su esposa Ana Bosch i Sintes (1860–1957), a su hija Margarita Gómez Bosch (1887–1987) y a su marido, nuestro exalcalde José de Mesa y López (1877–1951). Bien conozco la casa por dentro y por fuera, pues soy tataranieto de Cástor y Ana. Conozco muy bien los valores artísticos, edificatorios, y sociales de esa casa que se han pretendido ignorar.

Crímenes estilísticos y artísticos

Finalmente, es necesario comprender que la urgencia de este caso es representativa de los tejemanejes que sufre el patrimonio de nuestra ciudad. De hecho, es alarmante el grado en el que en Las Palmas de Gran Canaria se está jugando con los niveles de protección de edificios emblemáticos como este, perpetrándose auténticos crímenes estilísticos y artísticos en lo que respecta a la ‘conservación’ de los mismos. Solo hace falta ir con los ojos bien abiertos. Por ejemplo, yendo por Triana o Vegueta uno se dará cuenta de que muchos edificios históricos han sido ‘restaurados’ con auténticas monstruosidades estilísticas (vid. Castillo de Mata). También están las tradicionales casas de nuestra ciudad que han sido vaciadas más allá de las primeras crujías o las que se han planeado derrumbar para dar lugar a nuevos edificios. Sin hablar, por supuesto, de todas las 'reformas' que se han llevado a cabo para establecer hostales, etcétera, etcétera. Todo ello debería llamar la atención acerca de una tendencia que parece ir en ascenso y que debería de preocuparnos a todos, como ciudadanos y dueños últimos de nuestras raíces.

Nosotros somos Nosotros; más que unas cifras comerciales o los programadores de los algoritmos que gobiernan a la Inteligencia Artificial, tan à la mode hoy en día. En una era en que la desinformación abunda y en la que las crisis de identidad son cada vez más notables, es más necesario que nunca tener presentes y fortalecer las raíces de ese ‘Nosotros’, que son las que al fin y al cabo que nos mantendrán en pie y juntos. Nuestras raíces son nuestro acento, nuestros sabores, nuestras gentes, nuestras casas, nuestra Historia. Todo ello es patrimonio y tenemos que cuidarlo y preservarlo, o acabará desapareciendo, llevándose consigo ese carácter indómito que caracteriza a lo canario. Empezando por Cano, 12, tenemos que cambiar, y rápido.

* Eduardo Benítez-Inglott y Ballesteros, historiador, es D. Phil. Candidate en la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford.

