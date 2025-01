Desde caldereros hasta turismo náutico: estos son todos los puestos de trabajo que esconde el mar en Canarias

Caldereros, soldadores, tuberos, marineros, biotécnicos o personal dedicado al turismo naútico. Estos son solo algunos de los múltiples perfiles que el Puerto de Las Palmas y la economía vinculada al mar de Canarias requiere, al igual que otros territorios cercanos como Madeira, Cabo Verde, Azores, Ghana y Costa de Marfil. Por ello, el Clúster Marítimo de Canarias y los países que forman parte de la Alianza Marino - Marítima Macaronésica estudian nuevas fórmulas para atraer nuevos talentos al entorno de la economía azul durante un encuentro de los 19 socios de este programa Interreg Mac que se celebra este martes en la capital de Gran Canaria.

El presidente del Clúster, Germán Suárez, recuerda que esta alianza macaronésica en la que participan además de Canarias, entidades de Cabo Verde, Madeira, Azores, Ghana y Costa de Marfil, realiza una importante labor para que las empresas «ganen en competitividad y en innovación» y avancen en su internacionalización. Además, hace un esfuerzo para que «se generen vocaciones en el entorno de la economía azul», una carencia detectada en las Islas que «coincide con el resto de países o regiones que forman parte de esta alianza».

Asimismo, a través de este proyecto se da la posibilidad a las pymes de «estar más cerca de Bruselas, que es donde se toman las decisiones en cuanto la regulación y otros aspectos» que afectan a estos territorios situados en la ultraperiferia.

Imagen de familia de los participantes en la asamblea de la Alianza Macaronésica / La Provincia

Falta de personal

Este nuevo encuentro de los socios participantes en este proyecto estuvo presidido por el presidente del Clúster Marítimo de Canarias, Germán Suárez, el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González, la secretaria general de la Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (Azores), Sancha Bruges da Cruz, la responsable del Departamento de Formación y Proyectos de Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, Isabel Viera, (entidad que ostentará desde ahora la presidencia de la Alianza), y el secretario general de la Câmara de Comércio de Barlavento (Cabo Verde), Gil Carlos Silva Costa.

Durante el acto, Germán Suárez destacó que existe una «escasez de perfiles profesionales en el sector marítimo y es algo común no solo a Canarias sino al resto de regiones y países del entorno», por lo que se hace necesario estudiar fórmulas para generar esa vocación, principalmente entre los más jóvenes y entre las mujeres para que vean el sector marítimo como «una oportunidad de futuro».

Gil Carlos Silva, Isabel Viera, Gustavo González, Germán Suárez y Sancha Bruges / La Provincia

Para ello, añadió, no solo hay que hacer incidencia en la Formación Profesional, sino «bajar hasta las escuelas» y acercar el Puerto en general y la economía azul, en particular, a la ciudadanía para que conozca qué se hace y cuáles son las opciones de empleabilidad.

Amplitud de perfiles

La actividad vinculada a la economía azul es muy variada y, por lo tanto, la necesidad de perfiles profesionales que requiere también lo es. En este sector formado por subsectores como la acuicultura, el turismo, el deporte náutico, las reparaciones navales, las energías renovables y la ciencia, entre otros, se precisa cubrir puestos de trabajos como como soldadores, caldereros, tuberos, marineros, biotécnicos, técnicos de logística, monitores deportivos o especialistas en renovables, entre otros.

Uno de los principales problemas para dotar estos puestos de personal, coinciden los representantes del tejido empresarial, es el desconocimiento general acerca de este sector y su potencial como nicho de empleo.

La voz de las pymes en Europa

Una de las líneas estratégicas de este proyecto internacional es la interlocución con la Unión Europea, actuando «como un puente» entre las empresas y pymes de todas las regiones asociadas. Los retos y dificultades del sector de la economía azul son comunes a otros sectores económicos, precisó Suárez, «y las soluciones son comunes también». Sin embargo, agregó, una de las posibles diferencias es la capacidad de crecimiento, lo que precisa de medidas específicas.

Por su parte, el viceconsejero de Economía e Internacionalización y vicepresidente de Proexca, Gustavo González, aseveró que este cuarto proyecto «ha permitido afianzar las relaciones de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en torno a la economía azul» y la incorporación «de países del entorno del África Occidental como pueden ser Costa de Marfil y Ghana permite que los objetivos conjuntos se amplíen más allá de las fronteras de la Unión Europea» para favorecer el crecimiento de las empresas «garantizando un desarrollo sostenible».