¿Cómo surgió el primer catálogo de árboles singulares de Las Palmas de Gran Canaria?

La defensa de los árboles de Las Palmas de Gran Canaria ha sido una historia ciudadana. Los palmenses se han convertido en guardianes de su vegetación, en una ciudad que se ha comido gran parte de su masa verde. En este sentido, el Ayuntamiento capitalino, desde el área de Parques y Jardines, presenta hoy el primer catálogo de arbolado singular del municipio. Esta iniciativa, que pretende dotar de protección a los ejemplares emblemáticos, ha surgido a raíz de denuncias ciudadanas.

Todo comenzó en 2016 con una página en Change.org creada por la Plataforma ciudadana en defensa del patrimonio natural de Las Palmas de Gran Canaria. Durante dos meses, esta campaña recogió 1.334 firmas. Sin embargo, más allá de la cantidad, lo más importante fue el respaldo de personas clave. Entre las personas más relevantes se encuentra uno de los autores del catálogo municipal, Carlos Suárez. Pero también artistas como Pepe Dámaso y Juan Hidalgo, biólogos como Wolfredo Wildpret y Pedro Sosa o entidades como el Jardín Canario o El Museo Canario, entre otros.

La campaña promovida por la plataforma ciudadana instaba a redactar cuanto antes un catálogo para evitar que más árboles sufrieran una tala o el olvido. "Reclamamos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que emprenda una política de protección medioambiental más ambiciosa y que inicie, cuanto antes, la redacción de un catálogo del patrimonio natural de la ciudad, como poseen otras ciudades españolas, que incluya los árboles singulares y los jardines públicos y privados que deben ser objeto del máximo respeto por parte de sus propietarios", detalló la plataforma ciudadana en el texto.

Inicios del movimiento

Pero, ¿cómo surgió este movimiento? Fue a partir de la polémica que provocó la obra en la Casa Bautista, donde antes estaba la sede de TVE. El colegio Canterbury compró el chalé para albergar una escuela infantil y durante las obras en el inmueble varios dragos y acebuches fueron trasplantados. Era uno de los jardines más reconocidos de Ciudad Jardín, del cual solo sobrevivió una palmera de una quincena de especies. Esto provocó una gran indignación y motivó la creación de la página web para solicitar un catálogo. "Los abajo firmantes, entidades y ciudadanos en general, observamos con preocupación, que, pese al incremento de la sensibilidad medioambiental y paisajística en las últimas décadas, en Las Palmas de Gran Canaria aún se talan árboles en buen estado de salud que no afectan a la seguridad de las personas y se arrasan hermosos jardines con arraigo en la memoria colectiva", rezaba el escrito de la plataforma Change.org.

Ficus de San Nicolás

En los últimos años los vecinos no han bajado la guardia ante los peligros que sufren los árboles. El Consistorio quería talar el ficus centenario de la ermita de San Nicolás al alegar que la mayor parte de su tronco estaba "podrido" por un hongo que no sabían identificar. Los vecinos presionaron para que hicieran otro estudio más exhaustivo y gracias a ello el ficus sigue en pie. Este segundo informe desveló que no existía pudrición, sino un daño interior que podía ser salvado con una poda y aportando estabilidad a través de una estructura.

El árbol centenario que sí se perdió recientemente fue 'el árbol bonito', talado por seguridad tras la caída de parte del ejemplar a la carretera. El Ayuntamiento informó que era por su antigüedad, en cambio, el Cabildo afirmó que algunos de los factores era que sus raíces se encontraban cercadas por la carretera y el colegio colindante lo que provocaba la humedad que provocó la pudrición, así como el uso de cemento u hormigón que se utilizaba en la época de los 90 para sanar las heridas.

La fuerza vecinal también evitó el trasplante de varios árboles del parque del Estadio Insular. Para la celebración de las galas era necesario hacer espacio para el escenario a costa de la masa vegetal. Sin embargo, asociaciones ecologistas y vecinos se negaron al trasplante de los árboles ante la posibilidad de que no sobrevivieran al cambio. Estas denuncias, junto al visto bueno de un informe para el regreso a Santa Catalina provocó que se trasladara la celebración.

El ejemplar del 'árbol bonito' estaba recogido en el catálogo del Cabildo de Gran Canaria como árbol singular. Este documento ha servido de referencia para redactar el municipal. Y es que la creación del catálogo por parte del Consistorio comenzó antes de la pandemia, pero con la llegada del virus el proyecto se paralizó hasta que en 2021 se reinició la redacción del documento que presenta este miércoles el Consistorio.

