Un gabinete de crisis para luchar contra la plaga de chinches en la prisión de Salto del Negro

La plaga de chinches en la prisión de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, lleva más de dos años reapareciendo en distintos focos. Según Óscar Raluy, funcionario de la cárcel y delegado del sindicato Acaip, se ha llegado al punto de normalizar una situación a la que, dice, es necesario poner remedio: "Convivimos con ellas. Hay internos que bajan acribillados por las chinches". Instituciones Penitenciarias, por su parte, asegura que desde noviembre se han mejorado los protocolos de actuación contra los insectos.

Ante la "creciente preocupación" por el estado de salud de internos y funcionarios, el sindicato ha emitido un escrito a la dirección del centro penitenciario donde solicita la creación de un gabinete de crisis para la toma de decisiones conjuntas. Entre las medidas que considera urgentes, y que pretende abordar en reuniones periódicas, están "la contratación de empresas especializadas en control de plagas", una mayor inversión en productos más efectivos y el aumento de los horarios de lavandería para una mayor rotación de la ropa de cama.

El gabinete de crisis, tal y como lo plantea Acaip, estaría conformado por funcionarios, sindicatos y la dirección de la cárcel. Asimismo, el escrito solicita que se proporcione "una cantidad suficiente de productos de higiene personal, tales como jabones, desinfectantes, toallas y otros" para que los internos "puedan mantener una adecuada limpieza".

Fuentes de Instituciones Penitenciarias argumentan que "cada vez que se detecta" un brote de chinches "se activa el protocolo para entrar, fumigar y respetar los plazos del proceso". Asimismo, señalan que en noviembre de 2024 adoptaron un "nuevo procedimiento" que pretende mejorar la eficacia del control de plagas. Se trata, tal y como apuntan, de una "actualización" que ha cambiado la forma de fumigación, los productos empleados y los plazos a seguir.

Falta de recursos y personal

Óscar Raluy explica que la prisión tiene "40 plazas por cubrir", lo cual, apunta, dificulta el buen funcionamiento del centro. Destaca que solo hay una doctora para atender a los 950 internos y que, "cuando ella no está, cada vez que ocurre algún incidente, es necesario recurrir a la Policía para hacer traslados". Señala que esto supone un "gasto de recursos innecesario" que sería evitable en caso de disponer de más aparatos y personal médico.

Además, indica que "no puede haber un buen seguimiento" de las dolencias y enfermedades de los internos con estas condiciones. "Habría que evaluar si hay suficientes psicólogos y juristas", añade.

Actualmente tienen celdas cerradas por chinches, una situación que se repite periódicamente. Cada vez que se detecta un nuevo brote, explica que se activa un protocolo: cerrar la celda, avisar a la doctora, proporcionar otra ropa a los afectados, fumigar el espacio, tapar los agujeros y pintar. Este proceso lleva tiempo, por lo que, incide Raluy, puede que no se consiga acabar con el foco.

Invertir en prevención y mejores productos

Por ello, Acaip plantea que se hagan desinfecciones periódicas de las celdas y las zonas comunes utilizando productos especializados y más agresivos. El texto que ha presentado a la dirección también pide que una autoridad externa evalúe la situación para proponer medidas más efectivas, así como ofrecer formación tanto al personal como a los internos para identificar y prevenir nuevos focos.

Según Raluy, ha habido casos puntuales de chinches desde 2006, año en que comenzó a trabajar en el centro penitenciario, pero no son comparables al contexto actual: "No recuerdo ninguna plaga como esta". Así pues, insiste en que se invierta más dinero en prevención y se utilicen protocolos y productos más efectivos ya que, de lo contrario, asegura que acabarán reapareciendo. Cuenta que distintos sindicatos ya han emitido diversos escritos, pero Raluy lamenta la falta de resultados tangibles. "No veo nada nuevo sobre la mesa", asegura.

Suscríbete para seguir leyendo