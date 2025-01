Willy Bombeek, sacerdote católico gay: «Dios también quiere a las parejas homosexuales»

Este viernes dará en el Centro Loyola de Las Palmas de Gran Canaria una conferencia sobre la experiencia pastoral LGTBIQ+ en Flandes. ¿Se imaginaba hace 10 años que estarían hablando abiertamente de este tipo de temas en la Iglesia?

No. Gracias al Papa Francisco muchas cosas han cambiado. Desde 2013, cuando regresaba de las Jornadas Mundiales en Río, durante el vuelo los periodistas le preguntaron por la homosexualidad en la iglesia y este dijo «¿quién soy yo para juzgarla?». Era la primera vez que un Papa contestaba de una manera honesta y sin hablar de pecado. Después, en su carta apostólica Amoris laetitia de 2016 habla de la aceptación. El cambio ha sido increíble.

El documento que presentaron los obispos de Flandes en 2022, ¿qué consecuencias ha tenido?

Como soy gay y católico, fui designado por el cardenal coordinador de una pastoral de aceptación, en la línea que marcó el Papa Francisco. Esta está enfocada a personas LGTBIQ+ y sus padres; se trata de una pastoral para escuchar a quienes tienen preguntas o para ayudar a parejas que quieran tener una bendición .

¿Qué han hecho desde que se formalizó el grupo?

Desde septiembre de 2022 hemos organizado, por ejemplo, un servicio ecuménico de oración para el Pride. También hemos impartido formación para los sacerdotes y para los profesores de religión. Hacemos encuentros con personas que se hacen preguntas y escuchamos a quienes son contrarios, sin juzgar. No soy terapeuta y no puedo contestar por Dios. En el pasado mucha gente LGTBIQ+ sufrieron muchísimo por no ser aceptados, también sus padres porque en sus parroquias no aceptaban a sus hijos. Ahora hemos cambiado, buscamos un camino de aceptación a través de la tarea que el Papa nos ha dado: ayudar, discernir y acompañar a las parejas que quieren, por ejemplo, una bendición. Eso sí, se trata de una bendiccion pastoral, no es un matrimonio porque no es sacramental. La mayoría de estas parejas ya se han casado por lo civil pero se dieron cuenta que les faltaba algo espiritual; y esa es la bendición pastoral. Lo más importante es su compromiso de vivir juntos de una manera fiel y duradera. El Papa ya bendijo todo esto en Fiducia Supplicans [declaración de la doctrina de la Iglesia de 2023].

Es decir, Roma al final lo que ha hecho es apoyarles.

Todas las cosas que hacemos en Flandes son conformes al Vaticano. El Papa en su último libro repite esta bendicción. En mi país antes de septiembre de 2022 hacíamos estas cosas, pero no era algo formal, era a escondidas.

Ustedes pusieron un primer grano de arena para propiciar este cambio en la Iglesia.

Dimos una respuesta a una realidad local. Los obispos sabían que todo esto pasaba y esto permitió que no siguiéramos escondiendo estas prácticas.

"Con el nuevo arzobispo de Bélgica hemos organizado convivencias con el colectivo LGTBIQ+"

Las parejas que se les han acercado en este tiempo. ¿Han mostrado su satisfacción?

Muchos dicen que estaban casados, pero que les faltaba una profundidad espiritual, de ahí esta bendición de un sacerdote frente a los amigos y familia. También es un reconocimiento, Dios también quiere a las parejas homosexuales. Según nuestro Cardenal, el hecho de que una relación homosexual no sea reconocida como matrimonio por la Iglesia, no significa, son sus palabras, que no sea importante. Es una forma diferente de relación a la que tienen derecho.

¿Han vuelto a la Iglesia parejas del mismo sexo casadas y que se habían visto apartadas?

Sí, algunas llevaban más de 20 años casadas, parejas que se vieron apartadas totalmente de la iglesia. Ahora han podido volver sin vergüenza y son aceptadas. Pueden recibir la bendición en una sala o en casa, pero prefieren en la iglesia, porque han sufrido.

Habrá quien no comparta esta postura. ¿Qué hacen ustedes al respecto?

Lo que hacemos es testimoniar por qué ahora esto es aceptado, explicar las palabras del Papa. Tenemos que respetar la conciencia de cada persona, no imponer. Nuestro trabajo no es convencer, es hablar, no contradecir al otro. Pero preguntamos también sobre el respeto a estas parejas y esperamos por supuesto que también puedan comprenderlas. De todas formas, mi país tiene una realidad que es diferente; cada país tiene su propio camino. La carta del Papa es para todo el mundo, no solo para Flandes, pero cada país tiene su ritmo para implementarla. Nosotros fuimos muy valientes para ponerlo en papel.

La Iglesia en Canarias se ha interesado por su experiencia en Flandes. ¿Esto es una muestra de ese cambio?

Es importante sí. En estos casos hago un testimonio de mi realidad en Flandes; de cómo podemos hacer una pastoral acogedora, de aceptación. Las personas que han sufrido deben saber que ahora son bienvenidas. Por ejemplo, en Bélgica tenemos un nuevo arzobispo, Luc Terlinden, por lo que organizamos un encuentro con fieles LGTBIQ+ que hemos llamado tarde de bocadillos. Comimos todos juntos y cada uno pudo hablar sobre su vida. Hablaron personas trans católicas, también una no binaria, parejas gays y lesbianas y sus padres. Cada uno expuso su experiencia. Vamos a hacer esto con cada obispo, porque es una manera de conocernos.

¿Es una manera de atraer al colectivo LGTBIQ+ a la Iglesia?

Sí, por ejemplo, hay obispos que nunca han conocido a una persona trans. También es muy importante que sea con los padres. El Papa mismo también se ha encontrado con personas transexuales. Lo importante es hablar con los demás, en lugar de sobre los demás. Muchas veces la Iglesia ha hablado sobre los demás, ahora está hablando con los demás. He encontrado obispos que tienen sobrinos o sobrinas trans o gay y eso ha influido en su pensamiento.

