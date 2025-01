El concurso de proyectos del Guiniguada sigue adelante a pesar de la controversia

La moción presentada por el Partido Popular al concurso de proyectos para el barranco Guiniguada, una de las propuestas del programa electoral de la alcaldesa Carolina Darias, ha quedado rechazada con nueve votos a favor, 15 en contra y cuatro abstenciones en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La moción se basaba en la "falta de participación ciudadana" del concurso y en que "no ha cumplido con la legalidad", según argumentó Ignacio Guerra, concejal del PP.

Guerra apuntó que el Guiniguada "debe ser un espacio libre de coches y sostenible" y recalcó la necesidad de "recuperar el barranco". En esa línea, insistió en que el intercambio de opiniones para tomar una decisión "vuelva a la ciudadanía" ya que, a su parecer, "este no es el proyecto que ofrecieron inicialmente".

Obras de superficie

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, subrayó que “la ciudadanía va a participar en el diseño y en su contenido” y que “se dejó claro” en el proyecto presentado antes de las elecciones que “no se iba a levantar la losa” de cemento que cubre el barranco, criterio que, dice, se encuentra recogido en las propias bases del concurso.

Indicó que no resulta “ni sostenible ni económico” quitar la losa y que el planteamiento de las obras "era de superficie desde el principio”. Asimismo, insistió en que no se trata de un concurso de ideas, sino de proyectos, al que se presentaron diez equipos.

Aprobar la moción, dijo, "sería volver al inicio", lo cual no consideró viable dado el estadio del concurso, cuyos finalistas, que son cinco equipos, presentarán sus anteproyectos para que sean "elegidos por expertos y ciudadanos con su cuota de participación". Roque, además, señaló que no se puede hacer afirmaciones sobre los resultados dado que "aún no se conocen los anteproyectos".

Contemplar las alternativas

En el espacio dedicado a la participación ciudadana intervino José Fernández Pérez, quien fue director general de Costas como parte del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona durante el gobierno de Zapatero. Posteriormente, también ocupó el cargo de director general de Planeamiento en el Cabildo de Gran Canaria.

Fernández Pérez encontró "difíciles de justificar" las bases del concurso haciendo alusión, por un lado, al Plan General de Ordenación (PGO) y, por otro lado, al Plan Insular de Ordenación (PIO), según el cual, dijo, se debe "contemplar la alternativa de levantar la bóveda salvo que sea imprescidible para mantener la conexión con Triana y Vegueta".

Argumentó que "las bases del concurso ignoran esto" y subrayó la necesidad de someter los proyectos a evaluación ambiental, así como permitir una mayor participación ciudadana para que se tome una decisión antes de que se convoque el concurso, elaborando "primero los planes y luego los proyectos de obra".

Carolina Darias, por su parte, recordó que el concurso de proyectos no ha sido recurrido o impugnado y que "ha seguido con la seguridad jurídica del ordenamiento español".

Participación ciudadana

El exdirector general de Costas expuso también que un grupo de ciudadanos, incluido él mismo, emitió un escrito al Ayuntamiento solicitando la suspensión de la tramitación del concurso hasta que se realizara un plan especial, tal y como establece el PGO. Aseguró que su escrito no obtuvo respuesta, lo cual consideró una muestra de "poco compromiso con una participación ciudadana efectiva".

Fernández Pérez también mencionó que dos de los seis equipos seleccionados se retiraron "porque el concurso no les deja analizar lo que necesitan". En este sentido, la regidora mencionó que los motivos de su retirada tuvieron que ver, en un caso, con que no encontraron despachos para diseñar el anteproyecto, pero que avisaron con tiempo, lo cual permitió adjudicar su puesto a otro equipo. En el segundo caso, argumentó Darias, "hace escasas semanas" que se retiró otro equipo "aludiendo a causas que estaban claras en las bases".

Disenso en las opiniones

El concurso, apuntó Darias, "no vulnera la legalidad" sino que "establece un área para avanzar" en la búsqueda de soluciones para el barranco. Dijo que este es un "gran proyecto del que se lleva décadas hablando" y "manifestando opiniones" debido a la importancia que tiene esa zona para la ciudad. No obstante, apuntó que fue a partir del concurso de proyectos cuando surgió una "mayor efervescencia" tanto de las posturas que están a favor como en contra.

Consideró que todas las alternativas que hay sobre la mesa "son respetables", si bien "para que fuera viable técnica y económicamente, tenía que ser en superficie". Matizó, además, que "la ciudadanía tendrá un papel muy activo, más de lo que establece el concurso".

Desde Vox apoyaron la moción presentada por el PP, solicitando la suspendión del proyecto, que se abra un periodo de aportaciones y que haya una "mayor participación ciudadana" en el proceso. La concejala de la formación Clotilde Sánchez Méndez aludió, asimismo, al caracter "emblemático e histórico" del barranco al que se lleva "40 años intentando dar una solución".

