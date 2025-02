Misterio en el muelle: ¿Espionaje, crimen o tragedia?

Todo comenzó una fría mañana del 1 de febrero de 1965. La brisa marina acariciaba el Puerto de La Luz cuando, en las aguas del entonces denominado dique del Generalísimo Franco –hoy muelle León y Castillo– apareció flotando un pequeño cuerpo inerte. Se trataba de un niño de apenas tres años. Su cabello, dorado como el trigo, y sus rasgos, marcadamente nórdicos, delataban su origen extranjero. Pero ¿quién era aquel pequeño ángel caído en aguas del Atlántico, como un alma que se hubiera precipitado de la barca de Caronte mientras cruzaba la laguna Estigia?

Dado que el hallazgo coincidió con la escala en el puerto de dos trasatlánticos ingleses, el Windsor Castle y el Capetown Castle, que zarparon al mediodía, surgió la hipótesis de que hubiera caído al agua desde uno de ellos sin que nadie lo advirtiera. Sin embargo, esa teoría fue descartada aquel mismo día, cuando una revisión a bordo confirmó que no faltaba ningún pasajero.

Pero al día siguiente, al publicarse en la prensa el edicto del Juzgado de Marina informando del macabro hallazgo, la fotografía del pequeño llamó la atención de las camareras del hotel Océano, un modesto establecimiento de segunda categoría ubicado en la esquina de las calles Gomera y Sagasta, frente a la Playa de las Canteras. En aquel edificio, hoy convertido en apartamentos, se alojaba un niño de la misma edad junto a sus padres.

La policía confirmó que el ahogado era, en efecto, Klaus Dieter, hijo de Manfred Fitzka, de 25 años, y su esposa Ottillie, de 23, ambos de nacionalidad alemana. La familia había llegado a la isla el 18 de enero para disfrutar de una estancia de dos semanas y sus pertenencias permanecían intactas en la habitación, como si en cualquier momento fueran a regresar, aunque no lo habían hecho desde el 31 de enero.

Las preguntas no tardaron en acumularse. ¿Dónde estaban los padres de Klaus? Varios testigos afirmaban haber visto a la familia en distintos puntos de la isla, paseando por la playa, recorriendo la dársena en una barca de recreo o asistiendo a una de las corridas de toros que en aquel entonces se celebraban en la capital. La última persona en verlos con vida fue un taxista que los llevó hasta el muelle la tarde del 31 de enero, el cual notó un detalle que quedó grabado en su memoria: mientras la mujer y el niño permanecían tranquilos, Manfred parecía inquieto, como si algo lo preocupara.

También se supo que aquella noche habían alquilado una embarcación de recreo para salir a mar abierto. Estaba previsto que el paseo durase dos horas y media, pero el mal tiempo los obligó a regresar antes de lo previsto. Manfred, molesto por la interrupción, insistió en que le reembolsaran parte del dinero.

El misterio se intensificó el 7 de febrero, cuando el mar devolvió otro cadáver. Era Ottillie. Su cuerpo apareció flotando más allá del dique, portando consigo nuevas incógnitas que ensombrecían aún más el caso. La autopsia reveló que también había muerto ahogada, pero lo más inquietante fueron los hematomas que marcaban su rostro: un golpe en el labio, otro en el ojo derecho. ¿Un accidente? ¿Un forcejeo? Pronto surgió una primera hipótesis, aquella noche, la última de su estancia en la isla, la familia habría ido al muelle para pasear con el pequeño y disfrutar de la panorámica de la ciudad. Se sentaron en el espigón, y en algún momento, la madre o el padre colocó al niño en el bordillo, sin notar que había una mancha de grasa. De ahí que su pantalón presentara restos de aceite a la altura de las nalgas. Tal vez, el niño resbaló y cayó al agua, y sus padres se arrojaron tras él en un intento desesperado por salvarlo, sólo para acabar ahogándose. Pero si todo fue un trágico accidente, ¿por qué presentaba Ottillie signos de violencia? ¿Y dónde estaba Manfred?

La respuesta llegó días después, cuando el mar devolvió su cuerpo más lejos, en la desaparecida playa de Lugo. Pero a diferencia de los anteriores, Manfred no había muerto ahogado. Un disparo en la nuca transformaba la tragedia en crimen.

A raíz de aquello, las teorías se multiplicaron. ¿Pudo haberse suicidado tras arrojar al mar a su esposa e hijo? Aquello explicaría las muestras de violencia en el rostro de Ottillie, pero algo no encajaba: la pareja había sido vista en una sala de fiestas varias noches, siempre juntos, cariñosos, prodigándose atenciones; en el hotel nadie los oyó discutir; y, sobre todo, ¿quién se suicida pegándose un tiro en la nuca? Dispararse en la parte posterior del cuello es extremadamente difícil, tanto por la complejidad de apuntar con precisión como por el riesgo de que la bala no cause una muerte inmediata. Por esta razón, la mayoría de los suicidios con armas de fuego ocurren por disparos en la sien o dentro de la boca, zonas que aseguran una muerte rápida e instantánea.

Igualmente, la posibilidad de que la familia hubiese sido víctima de un robo resultaba poco probable. A mediados de los sesenta Gran Canaria era un lugar demasiado tranquilo para un crimen de esa magnitud, pero el misterio exigía respuestas. La policía española, la germana y la Interpol unieron fuerzas mientras el caso adquiría tintes de thriller internacional.

Asimismo, la prensa no tardó en volcarse, difundiendo teorías y detalles que lo convirtieron en el gran hito de la crónica negra de aquel nuevo año. ¿Cómo era posible que toda la familia acudiera en bañador al dique en plena noche de invierno? Y lo más inquietante: los cuerpos de Manfred y Ottilie aparecieron en zonas accesibles sólo por mar. ¿Cómo llegaron hasta allí? Cada nueva revelación, lejos de esclarecer los hechos, añadía más interrogantes.

Cuando se averiguó que Manfred y su familia habían huido de Alemania Oriental y residían cerca de Stuttgart, las sospechas apuntaron de inmediato hacia la temida Stasi. Nadie ignoraba que la larga sombra de los servicios de inteligencia de la extinta República Democrática Alemana alcanzaba a desertores y disidentes sin importar cuán lejos huyeran. Aquella década en que las tensiones de la Guerra Fría entre ambos bloques marcaban la política internacional, se habló de espionaje, ejecuciones encubiertas, desapariciones forzadas... Todo encajaba, pero nada podía probarse.

Otra teoría, más prosaica pero igual de inquietante, señalaba al crimen organizado de Alemania Occidental. Manfred llevaba un nivel de vida difícil de justificar con su empleo como tornero: poseía dos coches, uno de ellos un deportivo de alta gama, y viajaba con frecuencia por Europa junto a su esposa e hijo, a pesar de llevar dos años en paro. Además, antes de partir hacia Gran Canaria, le aseguró a su suegro que volvería con una gran suma de dinero, aunque nunca explicó cómo pensaba obtenerla.

A ello había que añadir que el mismo día en que la familia debía regresar a Alemania, varios lingotes de oro desaparecieron de uno de los camarotes del crucero británico Capetown Castle, atracado en el puerto en su ruta de Sudáfrica a Southampton. La policía pronto vinculó el robo a dos ciudadanos germanos, y varios testigos aseguraron haber visto dos embarcaciones zarpando del muelle a una velocidad alarmante.

El caso se convirtió en un rompecabezas irresoluble. ¿Fue un suicido ampliado, una ejecución por alta traición, un ajuste de cuentas por un robo mal planeado o algo aún más siniestro? ¿Qué sucedió realmente aquella fatídica noche del 31 de enero de 1965 en el muelle? Sesenta años después, las incógnitas permanecen sumergidas en las aguas oscuras de la historia, esperando respuestas que quizá nunca salgan a flote.

Suscríbete para seguir leyendo