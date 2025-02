Las Palmas de Gran Canaria aborda las objeciones del Gobierno a los pliegos de Limpieza y Residuos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creará una mesa técnica para subsanar cuanto antes las observaciones realizadas por la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias en los informes a los pliegos de condiciones para la licitación de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, con el objetivo de continuar con su tramitación y que puedan ser contratados este año.

De esta manera, esta semana se convocarán a los técnicos de todos los departamentos implicados en estos documentos, como los ingenieros de Limpieza o el personal de la Dirección General de Contratación y Patrimonio, entre otros, así como a los asesores externos que han ayudado a elaborar las estructuras de costes de los contratos, según han confirmado fuentes municipales.

La Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias remitió al Consistorio capitalino este viernes (cuatro meses y medio después de haberse solicitado) los informes que son preceptivos para la licitación de contratos de esta envergadura y características, según la Ley de Contratos del Sector Público, ya que se trata de adjudicaciones de más de cinco millones de euros y no son obras. El precio inicial de licitación del servicio de Recogida de Residuos está fijado en 158 millones de euros y el de Limpieza Viaria, en 334.

Justificaciones y acreditaciones

En sendos documentos, este órgano de la Comunidad Autónoma establece que el Ayuntamiento debe justificar y acreditar mejor varios aspectos relacionados con la memoria económica. Además, cuestiona si se ha cumplido con el requisito de haber solicitado a cinco empresas la estructura de costes (que son los datos que permiten establecer el coste final de la licitación para que sea rentable para las empresas sin suponer un quiebro para las arcas municipales).

Contenedores de basura llenos en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia / DLP

En el caso del pliego del contrato de limpieza, apunta también que «en la ponderación de los costes no se han tenido en cuenta los gastos generales ni el beneficio industrial, por lo que no refleja la repercusión real de los costes revisables» y no aparece una partida de 1,2 millones de euros de gastos financieros u otros parámetros, por lo que pide que se revise toda la documentación y se justifiquen las diferencias de importes. Entre otros aspectos, en relación al contrato de Recogida de Residuos, el Gobierno difiere en el tiempo de recuperación de la inversión inicial de 38 millones, que el Consistorio fija en seis años y el Ejecutivo en siete, por lo que sugiere que el contrato dure ocho años.

También aluden los informes a errores de cómputos que deben subsanarse y sugieren que el Consistorio valore la posibilidad de acogerse a incentivos para la contratación de estos servicios que están contemplados en la normativa estatal, entre otros aspectos. En ese sentido, el Ayuntamiento dará «prioridad» a la subsanación de estos documentos para poder «licitar y adjudicar estos dos contratos a lo largo de este año».

Próximos pasos

Así, una vez atendidos los requerimientos de la Junta Consultiva de Contratación Pública para que «los documentos tengan la mayor garantía jurídica posible», se iniciará la tramitación para su licitación definitiva. El Ayuntamiento no está obligado a volver a someter a estudio estos textos; tan solo deben remitirlos a título informativo a esta Junta y al Estado, además de trasladarlos a los departamentos de Intervención y la Asesoría Jurídica para que emitan sus informes antes de llevarlo a la Mesa de Contratación.

Cuando obtenga el plácet de este órgano, será la Junta de Gobierno Local la encargada de aprobar el inicio de la licitación y su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas. A partir de ahí, las empresas tienen un plazo de 35 días hábiles para presentar sus propuestas que serán estudiadas técnicamente por los servicios antes de los trámites en la Mesa de Contratación y la Junta de Gobierno Local, que es la que adjudica.

La firma del contrato se demoraría entonces otros 30 días, el periodo en el que la adjudicación permanece en exposición pública.

Una de las mayores demandas y preocupaciones de los habitantes La licitación de los contratos de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, vencidos desde hace años, permitirá al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria atender a una de las mayores demandas y preocupaciones de la ciudadanía. La inversión en estos dos contratos suman 493 millones de euros para los próximos ocho años, «la mayor inversión en la historia de la ciudad» en esta materia, tal como afirmó la alcaldesa, Carolina Darias, en mayo del año pasado, cuando se veía cercana su licitación. En concreto, la recogida selectiva de residuos costará a la ciudad 158,5 millones de euros, mientras que el de limpieza viaria, 334 millones. Con el primero de los contratos el gobierno local prevé la incorporación de 55 nuevos vehículos hasta alcanzar la cifra de 105 unidades, la renovación de 10.100 cubas de basura, la implantación del depósito marrón para los desperdicios orgánicos y la incorporación de más personal. En el caso de la limpieza viaria, también aumentará en 152 los vehículos, se renovarán todas las papeleras y se incorporarán otras nuevas, algunas de ellas de recogida selectiva y se aumentará la plantilla hasta 740 operarios, entre otras mejoras. Asimismo , el Consistorio ha incluido en los pliegos los servicios extraordinarios para temporales u otro tipo de emergencias.

